18.10.2016

Петербургский медицинский форум

Сложные времена - в новом проекте бюджета финансирование Минздрава урезано не только на 2017 год, но и далее. В 2018 году объем финансирования Минздрава планируется на уровне 210 млрд. рублей, а в 2019 году – до 203 млрд. рублей.





В такой ситуации для любой клиники как никогда важно выстраивать грамотную систему менеджмента и управления ресурсами.



Этой теме мы посвятим семинар от ведущих специалистов по ИСО - 22-24 ноября в Петербурге на осенней сессии «Петербургского медицинского форума» .



Для развития клиники нужны инновации во всем. Мы расскажем о первых российских экзоскелетах для реабилитации пациентов и о новом, мирового уровня центре протонной терапии в СПб, который запускается в 2017 году.



Скоро принятие нового закона о телемедицине. Мы расскажем о уже работающих сервисах и опыте применения дистанционной диагностики населения Карелии.



Мастер-классы будут посвящены как личному развитию (коммуникации врач-пациент, умение говорить руководителем), так и решению конкретных проблем мозговым штурмом.



Как всегда будет много важной и полезной информации по медико-юридическим вопросам, по рекламе и PR клиники, по управлению персоналом и экономике клиники.

Регистрируйтесь прямо сейчас на сайте www.medforumspb.ru

До 20 октября сохранена льготная цена -33900 руб./чел.