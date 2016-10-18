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18.10.2016
Петербургский медицинский форум
Сложные времена - в новом проекте бюджета финансирование Минздрава урезано не только на 2017 год, но и далее. В 2018 году объем финансирования Минздрава планируется на уровне 210 млрд. рублей, а в 2019 году – до 203 млрд. рублей.
В такой ситуации для любой клиники как никогда важно выстраивать грамотную систему менеджмента и управления ресурсами.
Этой теме мы посвятим семинар от ведущих специалистов по ИСО - 22-24 ноября в Петербурге на осенней сессии «Петербургского медицинского форума».
Для развития клиники нужны инновации во всем. Мы расскажем о первых российских экзоскелетах для реабилитации пациентов и о новом, мирового уровня центре протонной терапии в СПб, который запускается в 2017 году.
Скоро принятие нового закона о телемедицине. Мы расскажем о уже работающих сервисах и опыте применения дистанционной диагностики населения Карелии.
Мастер-классы будут посвящены как личному развитию (коммуникации врач-пациент, умение говорить руководителем), так и решению конкретных проблем мозговым штурмом.
Как всегда будет много важной и полезной информации по медико-юридическим вопросам, по рекламе и PR клиники, по управлению персоналом и экономике клиники.
Регистрируйтесь прямо сейчас на сайте www.medforumspb.ru
До 20 октября сохранена льготная цена -33900 руб./чел.
P.S. Если Вы к нам не сможете приехать, то не расстраивайтесь. Есть возможность присоединиться к нашим он-лайн семинарам:
20 октября 2016 года (11-00 – 13-00) «Секреты успешной консультации пациента».
24 октября (11-00 -11-30) «Он-лайн сервисы записи на прием».
25 октября (11-00 -11-30) «Как составить программу лояльности в клинике».
26 октября (11-00 – 13-00) «Эффективная реклама для продвижения клиники».
1 ноября (11-00 – 13-00) «Как работать с отзывами».
4 ноября (11-00 – 13-00) «Как создавать и продвигать личный бренд врача».