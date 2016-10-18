18.10.2016

7090 специалистов приняли участие во II Российском конгрессе лабораторной медицины

В Москве завершился второй Российский конгресс лабораторной медицины, в котором приняли участие руководители Департаментов Минздрава России, Росздравнадзора, ФАС России, Президент Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», главные специалисты МЗ РФ различных специальностей, ученые-исследователи, руководители и специалисты образовательных, научных и медицинских организаций России, представители общественных профессиональных организаций, руководители и сотрудники компаний, известные активной деятельностью в сфере лабораторной диагностики.

За три дня работы научное мероприятие посетили 7 090 специалистов из России, Казахстана, Белоруссии, Греции, Германии, Италии и других стран.

Конгресс проводился в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации №744 от 29.09.2016, при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, СМО «Национальная медицинская палата» и Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОСCИИ».

Конгресс был посвящён актуальным профессиональным и нормативно-правовым вопросам, в том числе кадровым и образовательным, клинической лабораторной диагностики, клинической и медицинской микробиологии, вопросам генетики, роли лабораторных исследований в онкологии, паразитологии, диагностике аутоиммунных заболеваний, сепсиса и в других направлениях современной медицины.

Открыл Конгресс председатель научного комитета, Главный ученый секретарь Ассоциации ФЛМ М.А. Годков. С приветственным словом выступил Президент СМО «Национальная медицинская палата» Л.М. Рошаль. Директором Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими рисками здоровью С.А. Румянцевым было зачитано приветствие Конгрессу от Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Также с поздравлением по поводу открытия Конгресса выступил Президент Конгресса, главный внештатный специалист Минздрава России по клинической лабораторной диагностике, президент Ассоциации ФЛМ А.Г. Кочетов. А.Г. Кочетов подчеркнул значимость мероприятия, проходящего под эгидой Министерства здравоохранения России, для всех специалистов здравоохранения и высокий уровень научной Программы Конгресса.

«Прошедший Конгресс – крупнейшее в России, уникальное, событийное в области лабораторной медицины научно-практическое мероприятие, сумевшее объединить специалистов из всех регионов Российской Федерации. Конгресс является не только большой площадкой для профессиональных знакомств, общения, обмена опытом, информацией, мнениями, знаниями, технологиями, не только предтечей последующего года, не только образовательной и научной площадкой, но и мощным стимулом развития лабораторной медицины в стране, повышения статуса лабораторной службы в России и за рубежом», - отметил А.Г. Кочетов.

На пленарном заседании участники Конгресса получили возможность услышать доклады представителей Минздрава России - директора Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими рисками здоровью С.А. Румянцева о стратегическом направлении инновационного развития лабораторной медицины и заместителя директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении И.А. Купеевой о непрерывном образовании и аккредитации специалистов лабораторной службы с медицинским и немедицинским образованием.

В рамках научной программы обсуждались фундаментальные вопросы клинической и лабораторной медицины, проблемы обеспечения лабораторных исследований на современном этапе, вопросы лабораторной диагностики социально значимых инфекций, профилактики инфекционных заболеваний, принципы управления медицинской лабораторией, кадровые и образовательные вопросы.

Также на Конгрессе традиционно состоялся отдельный симпозиум, в рамках которого специалисты ведущего в России научного онкологического центра рассмотрели вопросы, посвящённые молекулярно-генетическим маркерам в диагностике и прогнозе опухолей. Симпозиум прошел под руководством заведующего лабораторией клинической биохимии РОНЦ им. Н.Н. Блохина, члена-корреспондента РАН, д.м.н., проф. Н.Е. Кушлинского и был посвящен памяти известного советского и российского биохимика, доктора химических наук, профессора, члена-корреспондента РАМН и РАН, заведующего кафедрой биологической химии Первого московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Сергея Евгеньевича Северина. В лекциях докладчиков, были озвучены современные представления о молекулярных механизмах развития злокачественных опухолей и возможностях использования достижений фундаментальных исследований в клинической онкологии:

«Вопросы, которые сегодня обсуждались, несомненно, имеют важное значение для здравоохранения, в частности, для таких специалистов, как клинические онкологи, молекулярные биологи, генетики, эндокринологи», - подчеркнул Н.Е. Кушлинский.

В рамках научной программы Конгресса состоялись два заседания профильной комиссии МЗ РФ: по аналитической и судебно-медицинской токсикологии под председательством главного внештатного специалиста МЗ РФ по аналитической и судебно-медицинской токсикологии Б.Н. Изотова и заседание профильной комиссии по клинической лабораторной диагностике. В рамках заседания профильной комиссии по клинической лабораторной диагностике специалисты обсудили кадровые проблемы лабораторной службы и перечень нормативно-правовых актов, требующие изменений в связи с наличием на руководящих должностях медицинских лабораторий специалистов с немедицинским образованием.

На заседании комиссии «Опора России» под руководством вице-президента Ассоциации ФЛМ С.А. Гольдберга эксперты смогли обсудить вопросы обращения медицинских изделий. В заседании приняли участие начальник Управления организации государственного контроля регистрации медицинских изделий Росздравнадзора Е.М. Астапенко, заместитель директора Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава К.А. Бинько, начальник Управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы РФ Т.В.Нижегородцев, начальник отдела здравоохранения и социальной политики Управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы С.Г. Николаев.

Эксперты обсудили предложения к Проекту «О требованиях к расходным материалам и реагентам и установлении запретов на необоснованные ограничения производителями медицинского оборудования возможности применения расходных материалов и реагентов иных производителей». В ближайшее время предложения будут представлены в Правительственную комиссию по импортозамещению.

В «круглом столе» по вопросам особенностей использования медицинскими лабораториями некоторых медицинских изделий в диагностическом процессе приняли участие представители Министерства здравоохранения РФ, ФАС, Министерства образования РФ, ФАНО, а также представители профессиональных общественных организаций. Модератором заседания выступил директор ФГБУН «Научно-исследовательский институт биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича» (ИБМХ) д.б.н., член-корреспондент РАН, А.В. Лисица.

В рамках секции «От диплома до завлаба», в которой принял участие заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Д.В. Пархоменко, а также директор НИИ фармации и трансляционной медицины 1-го МГМУ им. И.М. Сеченова В.В. Тарасов, состоялась встреча со студентами ведущих медицинских вузов страны. Спикеры секции делились с будущими врачами своим опытом и рассказывали студентам о возможностях предстоящего трудоустройства. Руководил работой секции член профильной комиссии МЗ РФ и председатель комитета Ассоциации «ФЛМ» по аналитической и судебно-медицинской токсикологии, старший научный сотрудник кафедры токсикологии, фармацевтической химии и фармакогнозии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Ю.Е. Кочнев.

Впервые в научной программе Конгресса специалистам была предоставлена возможность детально обсудить вопросы раннего прогнозирования и диагностики сепсиса. В работе междисциплинарного мероприятия принимали участие микробиологи, патофизиологи, реаниматологи, хирурги. Также на Конгрессе пристальное внимание было уделено лабораторной диагностике таких социально-значимых вирусных инфекций как туберкулез, гепатит, ВИЧ, ЗППП, о чём на пленарном заседании выступала с докладом главный фтизиатр МЗ РФ И.А. Васильева.

Научная программа Конгресса включала в себя не только лекции и доклады, но и мастер-классы, на которых все желающие могли отработать навыки и умения работы с современным лабораторным оборудованием.

Программа Конгресса была аккредитована в Координационном совете по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения Российской Федерации и обеспечена образовательными кредитами в рамках модели отработки основных принципов НМО по специальностям: «Клиническая лабораторная диагностика» и «Бактериология». Слушателям Конгресса было присвоено 18 кредитов по одному из этих направлений.

Участники Конгресса имели возможность посетить крупнейшую в России выставку производителей и поставщиков медицинского лабораторного оборудования и расходных материалов «Лабораторный город», которую в этом году представили 118 отечественных и зарубежных компаний. На выставке были продемонстрированы новейшие разработки в области лабораторной диагностики.

В ближайшее время будет опубликована резолюция Конгресса, проект которой был рассмотрен на заключительном заседании прошедшего мероприятия.

СПРАВКА

В работе Конгресса приняли участие 497 руководителей медицинских учреждений, 30 руководителей профессиональных образовательных учреждений, 270 руководителей компаний-производителей. Из 7090 участников Конгресса - 167 докторов медицинских наук, 717 кандидатов медицинских наук, 114 профессоров.

В научной программе Конгресса приняли участие свыше 300 специалистов различных клинических направлений: кардиологи, акушеры-гинекологи, онкологи, эндокринологи, дерматовенерологи, трансфузиологи, неврологи, терапевты, генетики, педиатры, урологи, хирурги.

В рамках Конгресса состоялось награждение молодых ученых Премией В.В. Меньшикова. Также на Конгрессе были награждены победители всероссийского конкурса для журналистов «СПЕКТР».