21.10.2016

Окончен прием заявок на участие в Национальной Премии "Приоритет-2016"

На соискание званий лауреатов «Приоритета-2015» подали заявки 296 компаний и организаций из 42 регионов.

Оргкомитет Национальной Премии в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2016» сообщает, что четверг 20 октября 2016 года стал последним днем приема заявок на соискание звания лауреатов «ПРИОРИТЕТА-2016». С 21 октября 2016 года прием заявок закрыт.

По информации от Оргкомитета премии, на участие в 19 номинациях «ПРИОРИТЕТА-2016» на 21 октября подано в общей сложности 296 заявок из 42 регионов Российской Федерации и Республики Беларусь.

Прием заявок был начат с 1 мая текущего года и длился в течение полугода. По новым правилам, чем раньше компании и организации подавали заявку на участие, тем раньше заявки рассматривались Оргкомитетом и Экспертным Советом и тем номинанты премии могли воспользоваться широкими возможностями информационной кампании «ПРИОРИТЕТА-2016» для позиционирования своих достижений, в том числе в российских медиа – партнерах премии. Подводя промежуточные итоги информационной кампании, Оргкомитет премии объявляет, что о номинантах «ПРИОРИТЕТА-2016» на 21 октября 2016 года уже вышло более 800 публикаций и сюжетов во всех типах СМИ.

На 21 октября 2016 года известны имена уже 88 номинантов в 19 номинациях премии «ПРИОРИТЕТ-2016». Список номинантов опубликован на сайте http://prioritetaward.ru/nominees. Самыми популярными номинациями в текущем году, по информации Оргкомитета, стали «Приоритет- IT», «Приоритет-МАШИНОСТРОЕНИЕ», «Приоритет-ОБОРУДОВАНИЕ» и «Приоритет-АГРО». Оргкомитет и Экспертный Совет премии продолжают работу по конкурсному отбору заявок и определению номинантов премии «ПРИОРИТЕТ-2016». Эта работа будет продолжена до 26 октября.

Одновременно с этим с 21 октября Экспертный совет премии начал работу по определению лауреатов «ПРИОРИТЕТА-2016». Лауреаты будут названы на торжественной Церемонии награждения, которая состоится 10 ноября 2016 года в Конгресс-Центре ТПП РФ (Москва, ул. Ильинка, 6/1, cтр.1).

«Уже сейчас, когда только закончен прием заявок и определены далеко не все номинанты, можно говорить о том, что в этом году премия «ПРИОРИТЕТ» вышла на новые горизонты — об этом свидетельствует и возросший уровень участников, и увеличившееся качество заявок, и масштаб поддержки премии со стороны государственных органов. Оргкомитет уже начал подготовку к Церемонии награждения лауреатов «ПРИОРИТЕТА-2016», куда приглашает своих партнеров и номинантов премии», - сказал, комментируя результаты приема заявок, Председатель Оргкомитета Виталий Расницын.

О премии: Премия «ПРИОРИТЕТ» - это ежегодный конкурс, организованный для поддержки и поощрения производителей в сфере конкурентного замещения товаров и услуг. Это первая и единственная на сегодня в России авторитетная в профессиональном сообществе, массовая и брендированная награда лучшим предприятиям страны, достигшим наибольших успехов в области импортозамещения. Премия проходит при поддержке Минпромторга России, Минсельхоза России, Минкомсвязи России, ТПП РФ, РСПП, «Деловая Россия», ФАС России, а также других профильных и отраслевых организаций.

Ожидается, что в 2016 году в премии «ПРИОРИТЕТ-2016» примет участие больше 400 компаний. Проведение в прошлом году первой в истории России премии в области импортозамещения «Приоритет-2015» собрало 305 участников из 41 регионов страны в 18 основных номинациях. Торжественная церемония награждения 36 лауреатов премии состоялась в атриуме Государственного музея А.С. Пушкина на Пречистенке.

Организационная поддержка: КГ «Деловая лига»

Генеральный партнер: ПАО «ГМК «Норильский никель»

Партнеры Премии: Группа компаний "ММК", Газпром нефть, ФРП, Сколково

Генеральный информационный партнер: ТАСС

Генеральный медиа-партнер: Издательский дом Коммерсантъ

Официальный информационный партнер: РИА Стандарты и качество

Генеральный отраслевой информационный партнер: ИД «Панорама»

При поддержке: Всероссийская организация качества (ВОК), Союз машиностроителей России, Союз потребителей России, Московская торгово-промышленная палата (МТПП), Союзлегпром, Союз нефтегазопромышленников России, Союз животноводов России, РАЭК, АРПАТ, Российская ассоциация производителей станкоинструментальной продукции («Станкоинструмент»), Ассоциация Российских фармацевтических производителей (АРФП), Стеклосоюз, ЛАС, Российский союз химиков, Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка, АКОРТ, АССАГРОС, Российская парфюмерно-косметическая ассоциация, РОСПиК, Союз авиапроизводителей России, РОССОЮЗХОЛОДПРОМ, Национальный союз зернопроизводителей, РАО «Бумпром», ОПЖТ, Союз виноградарей и виноделов России, Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям», Ассоциация заказчиков и поставщиков, ММБА, Руспродсоюз.

Информационная поддержка: ТПП-информ, «Бизнес-журнал», исследовательский холдинг «РОМИР», газета «Промышленный еженедельник», телеканал «ПРО Бизнес», журнал «Отдых в России», журнал «Стратегия», журнал «Авиапанорама», журнал «Полимерные материалы», ИД «Русский врач», РИА АМИ, журнал «Все о мире строительства», журнал «Нефтегазовая вертикаль», журнал «Российские торговые марки», портал «The Dairynews», журнал «Время инноваций», журнал «ТСР», журнал «Нефтегаз», журнал «Эксперт», журнал «Уездъ», журнал «Регионы России», журнал «Сырье и упаковка для парфюмерии, косметики и бытовой химии», журнал «Строительная орбита», журнал «Индустрия», портал «MediaTimes», журнал «Региональная энергетика и энергосбережение», legport.ru, mashportal.ru, promrf.ru, agroday.ru, agro.ru, prohotel.ru, 100dorog.ru, zapoved.net, i-mash.ru, vvs-info.ru, tehnoomsk.ru.

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