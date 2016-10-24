24.10.2016

Итоги Национальной Школы Рентгенорадиологии

Врачи Уральского федерального округа одними из первых стали участниками нового проекта по системе непрерывного медицинского образования – Национальная Школа Рентгенорадиологии. 14 и 15 октября в гранд-отеле «ВИДГОФ» специалисты по лучевой диагностике, главврачи и заведующие отделениями радиологии, а также рентгенологи, пульмонологи, фтизиатры, педиатры и торакальные хирурги обсудили вопросы, связанные с заболеваниями органов дыхания.

Ключевые темы конференции были посвящены особенностям диагностики социально значимых заболеваний: туберкулез, различные формы пневмонии, рак легких. В ходе мероприятия прозвучали лекции ведущих отечественных экспертов из Москвы и Петербурга. «Возможности современной медицины позволяют нам проводить достаточно точную и быструю диагностику. Есть для этого и соответствующее оборудование, в том числе в медицинских учреждениях Челябинской области, которые оснащены на высоком уровне, – отметил главный внештатный специалист по лучевой диагностике министерства здравоохранения РФ, профессор Игорь Тюрин. – Но остаются нерешенным такие вопросы, как подготовка врачей-рентгенологов, согласованность действий специалистов разных медицинских направлений. Для этого мы и создали проект Национальная Школа Рентгенорадиологии, когда самые современные актуальные знания становятся доступными медикам, работающим в регионах. Обучение является бесплатным и входит в систему непрерывного медицинского образования».





Разработчики программы курса ориентировались на специалистов общей врачебной сети – сотрудников обычных многопрофильных больниц и городских поликлиник, которые в своей практике ежедневно сталкиваются с самыми разными патологиями.





Челябинск вошел в пятерку городов, которые первыми приняли участие в проекте. Слушателями Школы стали не только жители столицы Южного Урала, но и их коллеги из соседних регионов. Всего – 300 человек, что превзошло ожидания организаторов. Ранее, в Новосибирске, Томске, Краснодаре и Ярославле, конференции Национальной Школы Рентгенорадиологии также прошли при полном аншлаге. Общее количество участников по России уже достигло тысячной отметки. «Во-первых, заболевания органов дыхания – это то, с чем сталкивается в своей практике каждый врач, который занимается диагностикой, каждый рентгенолог, независимо от того, в какой области он работает, – объяснил популярность курса научный руководитель Школы Игорь Тюрин. – Во-вторых, здесь выступают ведущие специалисты. Каждый, кто будет стоять за это трибуной – это лидер в своей специальности, своей области знаний, который формирует общественное и профессиональное мнение в вопросах диагностики и лечения болезней органов дыхания. В-третьих, и это особенно важно, мы на практике реализуем междисциплинарный подход. Рентгенологи для рентгенологов – это вчерашний день. Мы должны общаться с нашими коллегами диагностами и лечащими врачами, говорить на одном языке, пользоваться одной терминологией, одним пониманием болезней, симптомов и, в целом, конечной цели всего диагностического и лечебного процесса. Поэтому для нас исключительно ценно участие в конференции наших коллег торакальных хирургов, фтизиатров, пульмонологов».





В команду профессора Тюрина вошли известные российские эксперты в области лучевой диагностики респираторных заболеваний, сотрудники ведущих научных и лечебных учреждений страны, доктора и кандидаты медицинских наук. Среди них Павел Гаврилов (Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии), Ирина Коробкова (Российский кардиологический научно-производственный комплекс), Наталья Ильина (Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова), Ирина Соколина (Московский научно-практический Центр борьбы с туберкулезом).





В работе Школы 14-15 октября также приняли участие ректор Южно-Уральского государственного медицинского университета Илья Волчегорский, главный онколог Минздрава Челябинской области Андрей Важенин, заместитель начальника управления организации медицинской помощи взрослому населению Ольга Киселева, главный внештатный фтизиатр Минздрава Челябинской области Марина Лехляйдер, заведующий отделением торакальной онкологии Челябинского областного клинического онкологического диспансера Андрей Лукин, главный внештатный специалист по лучевой диагностике Минздрава Челябинской области Галина Братникова.





Программа Национальной школы рентгенорадиологии включает в себя не только лекции, но и практические занятия, в рамках которых проводятся клинические разборы и мастер-классы, демонстрация компьютерных программ и потенциальных возможностей современного высокотехнологичного оборудования. Каждое из этих заседаний проходит в режиме открытого диалога, обсуждения актуальных проблем лучевой диагностики.





Помимо распространенных, часто встречающихся заболеваний органов дыхания в Челябинске обсудили также редкие, трудные для распознавания патологии, к примеру, интерстициальные болезни легких. «Мы стали сталкиваться с ними чаще, – говорит Игорь Тюрин. – Прежде всего, благодаря повышению качества диагностики. Эти неинфекционные заболевания органов дыхания, такие как легочный фиброз или саркоидоз, характеризуются поражением соединительных тканей легких и часто развивают по неизвестным причинам – под воздействием внешней окружающей среды, генных факторов. Они требуют очень точной и ранней диагностики».





Выбирая города-участники, организаторы старались охватить аудиторию как можно шире, чтобы представить проект и в центральной России, и на Юге, и в Сибири. Самый важный фактор – заинтересованность специалистов на местах, наличие инфраструктуры, возможность проведения межрегиональной конференции. Челябинск соответствует всем вышеперечисленным параметрам. Значимость проведения проекта для региона отметил главный онколог Минздрава Челябинской области Андрей Важенин: «Мы, конечно, поддержали инициативу. С одной стороны, для нас честь – стать площадкой для мероприятия такого уровня. С другой – это уникальная возможность для наших специалистов пообщаться с профессионалами, повысить свою квалификацию. К тому же и нам есть что показать коллегам из других городов». Стоит отметить, что победитель в номинации «Лучший фтизиатр» в конкурсе «Лучший врач года – 2016» – заместитель главного врача Челябинского областного клинического противотуберкулезного диспансера Валентина Охтяркина – живет и работает в столице Южного Урала.





Конференцией в Челябинске работа Национальной Школы Рентгенорадиологии не заканчивается. В дальнейшем обучение в ней будет проводиться по таким направлениям, как онкорадиология и неотложная лучевая диагностика. В 2017 году проект также расширит географию участников.





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Информационная справка:

Проект Национальная Школа Ренгенорадиологии стартовал весной 2016 года в рамках системы непрерывного медицинского образования. Организаторы — Российское Общество рентгенологов и радиологов при содействии Общества торакальных радиологов и Российской медицинской академии последипломного образования.