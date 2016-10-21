27.10.2016

21-22 октября 2016 года в Москве на площадке Общественной Палаты Российской Федерации прошел I Всероссийский Конгресс онкологических пациентов

Организаторами Конгресса выступили Межрегиональная общественная организация Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй» и Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии (RUSSCO)", мероприятие прошло при поддержке Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по охране здоровья, физической культуре и популяризации здорового образа жизни.

Можно с уверенностью сказать, что Конгресс стал уникальным событием - позволил повысить уровень осведомленности онкологических пациентов со всей страны, дал им возможность встретиться с высококвалифицированными специалистами-онкологами, а также с представителями общественных организаций и фондов поддержки пациентов.

В ходе проведения Конгресса прозвучали доклады профессоров, докторов и и кандидатов медицинских наук, членов общественных организаций, представителей министерств и ведомств.

Отмечая значимость Конгресса, Президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова сказала: "Впервые в нашей стране появилась организация, которая была создана самими пациентами, ведь кто, как не сам пациент, может больше и ярче рассказать о своих проблемах. Первый день Конгресса посвящен науке и медицине, для того чтобы познакомить представителей регионов с достижениями в области диагностики, лечения и реабилитации. Уже полгода у нас функционирует горячая линия, и из этой практики видно, что врачи и пациенты в регионах многого не знают о современных возможностях диагностики и лечения злокачественных опухолей. Второй день будет посвящен крупным общественным организациям, которые делают огромную работу в области юридического сопровождения, психологической помощи пациентам, а также участвуют в программах реабилитации и помогают пациентам решать многие другие проблемы. Нам надо консолидировать свои усилия".

"Именно объединение врачей, пациентов, фармацевтических компаний и государства поможет изменить непростую ситуацию в России", - подчеркнул директор Российского общества клинической онкологии RUSSCO Илья Тимофеев.

Партнеры Конгресса – крупнейшие фармацевтические компании, представили участникам свои новейшие продукты, призванные улучшить результаты лечения и качество жизни онкологических пациентов. Организаторы Конгресса ставили перед собой задачу изменить отношение к онкологии как приговору! Сегодня по статистике 60-80 процентов пациентов достигают устойчивой ремиссии и пересекают «пятилетний рубеж». И чем больше люди будут знать об этом, тем смелее будут проходить диагностические обследования. Именно ранняя диагностика злокачественных образований является залогом успешного лечения.

Главный внештатный специалист по онкологии Министерства здравоохранения Московской области Михаил Бяхов напомнил всем участникам, что за свое здоровье в первую очередь несет ответственность сам гражданин, а государство может лишь предоставить возможность гражданам заботиться о здоровье. "Государство должно нести ответственность за качественную диагностику. Если человек сам не идет на обследование, то никто не сможет выявить у него первую стадию заболевания. Поэтому на данный момент нам необходимо популяризировать охрану собственного здоровья, и это задача общественных организаций в том числе", - подчеркнул профессор Бяхов.

На Конгрессе выступили представители Министерства Здравоохранения и Министерства Труда и Социальной Защиты. Из докладов их представителей было понятно, что государство предпринимает значительные усилия, направленные на предупреждение развития болезней и их раннюю диагностику. При этом, статистика показывает сокращение посещаемости первичных профилактических учреждений. Руководитель Фонда Обязательного Медицинского Страхования (ФОМС) охарактеризовала возможности для получения высокотехнологической помощи. В разрез политике ФОМС высказался известный защитник прав пациентов Александр Саверский. Депутаты Государственной и городской думы озвучили проблемы, с которыми обращаются избиратели, они обратили внимание на коррупционные составляющие в лечении онкологических пациентов, высокую стоимость лечения и недоступность многих методов лечения и лекарственных препаратов.

Кроме того, темы выступлений касались таких вопросов, как паллиативная медицинская помощь в Российской Федерации, юридическое сопровождение лечения онкологических пациентов, поддерживающая терапия и профилактика осложнений лекарственного лечения, иммуноонкология, доступность современных методов лечения для онкологических пациентов с разной нозологией, генетические исследования в онкологии, а так же реабилитация онкологических пациентов и психологическая поддержка.

Для участников Конгресса были организованы мастер-классы по визажу, завязыванию платков и специальных головных уборов, скрининг и диагностика молочных желез, выставка с презентацией специальной продукции по специальному питанию для пациентов с онкологическими заболеваниями.

В рамках Конгресса разработана и принята Резолюция, адресованная Федеральным и региональным органам государственной власти РФ, предлагающая ряд шагов, включающих принятие федеральных законов, призванных снизить смертность от онкологических заболеваний в России.