28.10.2016

I Сибирский конгресс по репродуктивному здоровью пройдет в Красноярске

С 15 по 17 марта 2017 года в Красноярске пройдет XXV специализированный форум «ЕнисейМедика». В рамках проекта состоится I Сибирский конгресс по репродуктивному здоровью, посвященный актуальным вопросам репродуктивного здоровья населения Красноярского края и Сибири в целом.

Конгресс позволит продемонстрировать новейшие достижения клинической и экспериментальной медицины в гинекологии, андрологии, акушерстве, эмбриологии, генетике и других направлениях медицины. Здесь будут обсуждаться вопросы эффективности представленных технологий и методов лечения, их социальных, этических и правовых аспектов.

Кроме того, по традиции в рамках форума состоятся научно-практические конференции по актуальным темам кардиологии, пульмонологии, аллергологии, оториноларингологии, офтальмологии, гастроэнтерологии, лабораторной и лучевой диагностики. Пройдут круглые столы и семинары для врачей-практиков, лаборантов и учащихся медицинских учреждений.

Помимо широкой конгрессной части, «ЕнисейМедика» – это еще и масштабная экспозиция, где будут продемонстрированы новинки медицинской техники, фармацевтики, эстетической медицины, современные расходные материалы, медицинская мебель, спецодежда и многое другое.

Добавим, что проект интересен не только специалистам. Ежегодно в рамках «ЕнисейМедики» работают консультационные площадки по укреплению здоровья, Красноярский краевой центр крови № 1 организует донорскую акцию. Здесь горожане могут бесплатно пообщаться с узкими специалистами, сделать флюорографию, маммографию, измерить давление и получить консультацию терапевта.

Напомним, XXV юбилейный специализированный медицинский форум «ЕнисейМедика» пройдет в выставочном центре «Сибирь» с 15 по 17 марта 2017 года.

Организаторы: Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский государственный медицинский университет им проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого, ВК «Красноярская ярмарка».

Оргкомитет:

Анна Костенко – директор форума

Елена Семенова – менеджер форума

тел./факс: (391) 22-88-614, 22-88-406, 22-88-611

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http://www.krasfair.ru/events/medica/

Справка

В 2016 году в форуме приняли участие 148 компаний из разных городов России.

Количество посетителей – 8601 человек, из них 1380 специалистов отрасли из 677 организаций здравоохранения, 2379 участников деловой программы.