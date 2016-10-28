 
     


Мероприятия
rssfeed
 

28.10.2016

Медицинский форум «ЕнисейМедика-2017» приглашает вместе отметить 25-летний юбилей

 

Открыт набор участников XXV юбилейного специализированного медицинского форума «ЕнисейМедика», который пройдет в Красноярске с 15 по 17 марта 2017 года.


 

 

Проект традиционно объединяет на одной площадке специалистов системы здравоохранения, производителей медицинского оборудования и материалов, а также жителей города и края, заботящихся о своем здоровье. Форум-2017 не станет исключением и соберет под одной крышей порядка 8 тысяч гостей и около 150 экспонентов.

 

Для компаний-участников «ЕнисейМедика» – это возможность презентовать свои разработки специализированной аудитории – практикующим докторам, главным врачам медицинских учреждений, руководителям клиник различного профиля, представителям власти города и края.

 

Экспозиция выставочной части форума-2017 предполагает ряд тематических разделов:

медицинская техника, оборудование и диагностика;

лабораторная медицина;

первичная медико-санитарная помощь;

расходные материалы, средства для ухода и гигиены, медицинская одежда;

медицинская мебель и комплексное оснащение клиник;

здоровье матери и ребенка;

инновационные медицинские технологии;

перспективные информационные технологии в медицине;

медицинские учреждения, НИИ, учебные заведения;

медицинские услуги, специализированная литература.

 

Немалый интерес к проекту «ЕнисейМедика» всегда проявляют горожане. Для них работает ряд оздоровительно-диагностических площадок, где желающие могут пройти диагностику, проконсультироваться с врачами и в случае необходимости подобрать лечение. К примеру, ежегодно работает флюоромобиль, проводятся консультации терапевтов, кардиологов, ортопедов, офтальмологов и т.д. Красноярский краевой центр крови № 1 традиционно организует донорскую акцию.

 

Помимо этого, в рамках форума «ЕнисейМедика» предусмотрена масштабная профессиональная программа. Так, пройдут научно-практические конференции для кардиологов, пульмонологов, гастроэнтерологов, неврологов, педиатров и других узких специалистов.

 

Напомним, XXV специализированный медицинский форум «ЕнисейМедика» пройдет в выставочном центре «Сибирь» с 15 по 17 марта 2017 года.

 

Организатор: ВК «Красноярская ярмарка».

 

Официальная поддержка: Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский государственный медицинский университет им проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого.

Оргкомитет:

Анна Костенко – директор форума

Елена Семенова – менеджер форума

тел./факс: (391) 22-88-614, 22-88-406, 22-88-611

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

Справка

В 2016 году площадь экспозиции составила 4800 кв. метров.

Количество участников – 148 компаний из разных городов России (Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Смоленска, Рязанской области, Саратова, Казани, Иркутска и Иркутской области).

 

Количество посетителей – 8601 человек, из них 1380 специалистов отрасли из 677 организаций здравоохранения, 2379 участников деловой программы.

 
 

 
Рассылка
Важно

→ Фармакопейные статьи


→ Медицинские архивы на службе современного врача


→ Перечень медицинских технологий
ЭКД архив

 
Баннер
Баннер
Баннер
Информационные партнеры:
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
     
       
   

© 2001-2012, Все права защищены. ООО "Издательский дом "Русский врач".

г. Москва, ул. Усачева, д.11, стр. 1 "Г"

Перепечатка материалов запрещена. По общим вопросам обращаться на адрес info@rusvrach.ru

 

 
Рейтинг Medlog.ru MyMed Med Top 50 Медицинская доска объявлений. Каталог сайтов и досок объявлений.  Проверка сайта
   