28.10.2016

Медицинский форум «ЕнисейМедика-2017» приглашает вместе отметить 25-летний юбилей

Открыт набор участников XXV юбилейного специализированного медицинского форума «ЕнисейМедика», который пройдет в Красноярске с 15 по 17 марта 2017 года.

Проект традиционно объединяет на одной площадке специалистов системы здравоохранения, производителей медицинского оборудования и материалов, а также жителей города и края, заботящихся о своем здоровье. Форум-2017 не станет исключением и соберет под одной крышей порядка 8 тысяч гостей и около 150 экспонентов.

Для компаний-участников «ЕнисейМедика» – это возможность презентовать свои разработки специализированной аудитории – практикующим докторам, главным врачам медицинских учреждений, руководителям клиник различного профиля, представителям власти города и края.

Экспозиция выставочной части форума-2017 предполагает ряд тематических разделов:

• медицинская техника, оборудование и диагностика;

• лабораторная медицина;

• первичная медико-санитарная помощь;

• расходные материалы, средства для ухода и гигиены, медицинская одежда;

• медицинская мебель и комплексное оснащение клиник;

• здоровье матери и ребенка;

• инновационные медицинские технологии;

• перспективные информационные технологии в медицине;

• медицинские учреждения, НИИ, учебные заведения;

• медицинские услуги, специализированная литература.

Немалый интерес к проекту «ЕнисейМедика» всегда проявляют горожане. Для них работает ряд оздоровительно-диагностических площадок, где желающие могут пройти диагностику, проконсультироваться с врачами и в случае необходимости подобрать лечение. К примеру, ежегодно работает флюоромобиль, проводятся консультации терапевтов, кардиологов, ортопедов, офтальмологов и т.д. Красноярский краевой центр крови № 1 традиционно организует донорскую акцию.

Помимо этого, в рамках форума «ЕнисейМедика» предусмотрена масштабная профессиональная программа. Так, пройдут научно-практические конференции для кардиологов, пульмонологов, гастроэнтерологов, неврологов, педиатров и других узких специалистов.

Напомним, XXV специализированный медицинский форум «ЕнисейМедика» пройдет в выставочном центре «Сибирь» с 15 по 17 марта 2017 года.

Организатор: ВК «Красноярская ярмарка».

Официальная поддержка: Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский государственный медицинский университет им проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого.

Оргкомитет:

Анна Костенко – директор форума

Елена Семенова – менеджер форума

тел./факс: (391) 22-88-614, 22-88-406, 22-88-611

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Справка

В 2016 году площадь экспозиции составила 4800 кв. метров.

Количество участников – 148 компаний из разных городов России (Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Смоленска, Рязанской области, Саратова, Казани, Иркутска и Иркутской области).

Количество посетителей – 8601 человек, из них 1380 специалистов отрасли из 677 организаций здравоохранения, 2379 участников деловой программы.