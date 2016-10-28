28.10.2016 Всероссийская научно-практическая конференция «НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ ЭТИОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ АКТУАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ»

8-9 декабря 2016 г. Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 1 Отель «Санкт-Петербург» Пироговская набережная, 5/2 (метро «Площадь Ленина) Организационный комитет Почетный председатель организационного комитета Покровский Валентин Иванович Директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Председатели организационного комитета Фисун Александр Яковлевич Начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ, профессор Бельских Андрей Николаевич Начальник Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, профессор Сопредседатели организационного комитета Лобзин Юрий Владимирович Директор Научно-исследовательского института детских инфекций ФМБА России - Главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей, академик РАН Котив Богдан Николаевич Заместитель начальника Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова по учебной и научной работе, профессор Жданов Константин Валерьевич Начальник кафедры инфекционных болезней Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова - Главный инфекционист МО РФ (начальник клиники), профессор Ответственный секретарь Захаренко Сергей Михайлович Заместитель начальника кафедры инфекционных болезней Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, доцент Основная тематика конференции Этиотропная терапия: - вирусных инфекций - бактериальных инфекций - паразитарных болезней - микозов - госпитальных инфекций Резистентность микроорганизмов к химиотерапевтическим препаратам

Вакцинопрофилактика актуальных инфекций Приглашены Главные специалисты Министерства здравоохранения и Министерства обороны Российской Федерации, профессорско-преподавательский состав медицинских ВУЗов, врачи медицинских учреждений Санкт-Петербурга, Ленинградской области, других регионов РФ. Количество участников составит более 500 человек.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ Военно-медицинский журнал Вестник Российской военно-медицинской академии Журнал инфектологии Журнал гепатологии. Русское издание Вестник инфектологии и паразитологии Журнал «Лечение и профилактика» В период проведения конференции будет организована выставка современного медицинского оборудования и лекарственных препаратов. Технический комитет Координатор проекта Технический комитет Координатор выставки Мерзлякова Анна Александровна Шегай Виктория Сергеевна тел: +7(812)-380-3156 (52, 53, 54) E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript тел: +7(812)-380-3156 (52, 53, 54) E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript Важные даты: Прием тезисов до 15 ноября 2016 г. Предварительная регистрация до 01 декабря 2016 г. Бронирование и оплата проживания в отеле до 07 ноября 2016 г. Правила представления тезисов: Тезисы направлять только по Е-mail: infectology_vma@mail.ru вложенным файлом, выполненным в текстовом редакторе Word (каждый тезис отправляется отдельным файлом с указанием фамилии и инициалов первого автора). В поле сообщения «Тема» указать: «Конференция ВМедА 2016». Просим указывать контактный телефон и Е-mail. После отправки материалов обязательно убедитесь в подтверждении получения Вашего сообщения редколлегией Конференции (будет отправлено письмо по указанному Вами адресу электронной почты). Правила представления тезисов: Оформление работ Параметры страницы: А4 210х297 мм Объем: не более 1 страницы Поля страницы: все по 2,5 см Шрифт: Times New Roman Кегль шрифта: 12 пунктов Межстрочный интервал: одинарный Обязательно Ограничения Указываются фамилия и инициалы автора (строчными буквами), заглавие (прописными буквами), город (строчными буквами), страна (строчными буквами). Иллюстрации, таблицы и формулы не принимаются.