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28.10.2016

Всероссийская научно-практическая конференция «НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ ЭТИОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ АКТУАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ»

 


 

 

8-9 декабря 2016 г.

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова,

Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 1

Отель «Санкт-Петербург»

Пироговская набережная, 5/2 (метро «Площадь Ленина)

 

Организационный комитет

Почетный председатель организационного комитета

Покровский

Валентин Иванович

Директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН

Председатели организационного комитета

Фисун

Александр Яковлевич

Начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ, профессор

Бельских Андрей Николаевич

Начальник Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, профессор

Сопредседатели организационного комитета

Лобзин

Юрий Владимирович

Директор Научно-исследовательского института детских инфекций ФМБА России - Главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей, академик РАН

Котив

Богдан Николаевич

Заместитель начальника Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова по учебной и научной работе, профессор

Жданов

Константин Валерьевич

Начальник кафедры инфекционных болезней Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова - Главный инфекционист МО РФ (начальник клиники), профессор

Ответственный секретарь

Захаренко

Сергей Михайлович

Заместитель начальника кафедры инфекционных болезней  Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова,  доцент

 

Основная тематика конференции

  • Этиотропная терапия:

- вирусных инфекций

- бактериальных инфекций

- паразитарных болезней

- микозов

- госпитальных инфекций

  • Резистентность микроорганизмов к химиотерапевтическим препаратам
  • Вакцинопрофилактика актуальных инфекций

 

Приглашены Главные специалисты Министерства здравоохранения и Министерства обороны Российской Федерации, профессорско-преподавательский состав медицинских ВУЗов, врачи медицинских учреждений Санкт-Петербурга, Ленинградской области, других регионов РФ. Количество участников составит более 500 человек.


ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Военно-медицинский  журнал

Вестник Российской военно-медицинской академии

Журнал инфектологии

Журнал гепатологии. Русское издание

Вестник инфектологии и паразитологии

Журнал «Лечение и профилактика»

 

В период проведения конференции будет организована выставка современного медицинского оборудования и лекарственных препаратов.

 

Технический комитет

Координатор проекта

Технический комитет

Координатор выставки

Мерзлякова Анна Александровна

Шегай Виктория Сергеевна

тел: +7(812)-380-3156 (52, 53, 54)

E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

тел: +7(812)-380-3156 (52, 53, 54)

E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Важные даты:

Прием тезисов

до  15 ноября 2016 г.

Предварительная регистрация

до  01 декабря 2016 г.

Бронирование и оплата проживания в отеле

до  07 ноября 2016 г.

 

Правила представления тезисов:

 

Тезисы направлять только по Е-mail: infectology_vma@mail.ru вложенным файлом, выполненным в текстовом редакторе Word (каждый тезис отправляется отдельным файлом с указанием фамилии и инициалов первого автора). В поле сообщения «Тема» указать: «Конференция ВМедА 2016».

Просим указывать контактный телефон и Е-mail.

 

После отправки материалов обязательно убедитесь в подтверждении получения Вашего сообщения редколлегией Конференции

(будет отправлено письмо по указанному Вами адресу электронной почты).

Правила представления тезисов:

Оформление работ

Параметры страницы: А4 210х297 мм

Объем: не более 1 страницы

Поля страницы: все по 2,5 см Шрифт: Times New Roman

Кегль шрифта: 12 пунктов

Межстрочный интервал: одинарный

Обязательно

Ограничения

Указываются фамилия и инициалы автора (строчными буквами), заглавие (прописными буквами), город (строчными буквами), страна (строчными буквами).

Иллюстрации, таблицы и формулы не принимаются.

 
 

 
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