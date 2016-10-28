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28.10.2016
Всероссийская научно-практическая конференция «НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ ЭТИОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ АКТУАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ»
8-9 декабря 2016 г.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова,
Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 1
Отель «Санкт-Петербург»
Пироговская набережная, 5/2 (метро «Площадь Ленина)
Организационный комитет
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Почетный председатель организационного комитета
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Покровский
Валентин Иванович
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Директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН
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Председатели организационного комитета
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Фисун
Александр Яковлевич
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Начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ, профессор
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Бельских Андрей Николаевич
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Начальник Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, профессор
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Сопредседатели организационного комитета
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Лобзин
Юрий Владимирович
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Директор Научно-исследовательского института детских инфекций ФМБА России - Главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей, академик РАН
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Котив
Богдан Николаевич
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Заместитель начальника Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова по учебной и научной работе, профессор
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Жданов
Константин Валерьевич
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Начальник кафедры инфекционных болезней Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова - Главный инфекционист МО РФ (начальник клиники), профессор
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Ответственный секретарь
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Захаренко
Сергей Михайлович
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Заместитель начальника кафедры инфекционных болезней Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, доцент
Основная тематика конференции
- вирусных инфекций
- бактериальных инфекций
- паразитарных болезней
- микозов
- госпитальных инфекций
- Резистентность микроорганизмов к химиотерапевтическим препаратам
- Вакцинопрофилактика актуальных инфекций
Приглашены Главные специалисты Министерства здравоохранения и Министерства обороны Российской Федерации, профессорско-преподавательский состав медицинских ВУЗов, врачи медицинских учреждений Санкт-Петербурга, Ленинградской области, других регионов РФ. Количество участников составит более 500 человек.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
Военно-медицинский журнал
Вестник Российской военно-медицинской академии
Журнал инфектологии
Журнал гепатологии. Русское издание
Вестник инфектологии и паразитологии
Журнал «Лечение и профилактика»
В период проведения конференции будет организована выставка современного медицинского оборудования и лекарственных препаратов.
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Технический комитет
Координатор проекта
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Технический комитет
Координатор выставки
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Мерзлякова Анна Александровна
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Шегай Виктория Сергеевна
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тел: +7(812)-380-3156 (52, 53, 54)
E-mail:
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
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тел: +7(812)-380-3156 (52, 53, 54)
E-mail:
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
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Важные даты:
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Прием тезисов
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до 15 ноября 2016 г.
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Предварительная регистрация
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до 01 декабря 2016 г.
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Бронирование и оплата проживания в отеле
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до 07 ноября 2016 г.
Правила представления тезисов:
Тезисы направлять только по Е-mail: infectology_vma@mail.ru вложенным файлом, выполненным в текстовом редакторе Word (каждый тезис отправляется отдельным файлом с указанием фамилии и инициалов первого автора). В поле сообщения «Тема» указать: «Конференция ВМедА 2016».
Просим указывать контактный телефон и Е-mail.
После отправки материалов обязательно убедитесь в подтверждении получения Вашего сообщения редколлегией Конференции
(будет отправлено письмо по указанному Вами адресу электронной почты).
Правила представления тезисов:
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Оформление работ
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Параметры страницы: А4 210х297 мм
Объем: не более 1 страницы
Поля страницы: все по 2,5 см Шрифт: Times New Roman
Кегль шрифта: 12 пунктов
Межстрочный интервал: одинарный
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Обязательно
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Ограничения
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Указываются фамилия и инициалы автора (строчными буквами), заглавие (прописными буквами), город (строчными буквами), страна (строчными буквами).
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Иллюстрации, таблицы и формулы не принимаются.