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31.10.2016
Осенняя сессия «Петербургского медицинского форума»
Через 20 дней стартует осенняя сессия «Петербургского медицинского форум», которая посвящена развитию клиник в новых экономических реалиях. Зарегистрируйтесь сейчас!
22-24 ноября мы обсудим накопившуюся судебную практику по медико-юридическим вопросам. Вы узнаете как выстроить работу клиники в условиях неуклонного роста обращений граждан в суд, основные требования государственных органов и особенности прохождения проверок медицинских организаций.
Специальная сессия будет посвящена тому, что HR службы могут дать по обучению врачей навыкам общения с поколением Х и Y.
Мы дадим рекомендации по развитию коммуникативных навыков врача, решению конфликтных ситуаций, развитию пациентоориентированных стандартов приема.
Традиционно много времени мы уделим аналитическим данным по рынку медицинских услуг и эффективному управлению ресурсами клиники.
Отдельная сессия будет посвящена новым инструментам продвижения платных медицинских услуг через он-лайн сервисы записи на прием и формированию личного бренда врача.
Смотрите программу здесь и регистрируйтесь прямо сейчас на сайте www.medforumspb.ru
Стоимость участия в 3-х днях - 35900 руб./чел.
P.S. Если Вы к нам не сможете приехать, то есть возможность присоединиться к нашим он-лайн семинарам:
4 ноября (11-00 – 13-00) «Как создавать и продвигать личный бренд врача».
7 ноября (11-00 -11-30) «Как работать с "сарафанным радио" для привлечения пациентов».
10 ноября (11-00 -13-00) «Новое в законодательстве для успешного прохождения проверок».