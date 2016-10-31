31.10.2016

Осенняя сессия «Петербургского медицинского форума»

Через 20 дней стартует осенняя сессия «Петербургского медицинского форум» , которая посвящена развитию клиник в новых экономических реалиях. Зарегистрируйтесь сейчас !





22-24 ноября мы обсудим накопившуюся судебную практику по медико-юридическим вопросам. Вы узнаете как выстроить работу клиники в условиях неуклонного роста обращений граждан в суд, основные требования государственных органов и особенности прохождения проверок медицинских организаций.



Специальная сессия будет посвящена тому, что HR службы могут дать по обучению врачей навыкам общения с поколением Х и Y.



Мы дадим рекомендации по развитию коммуникативных навыков врача, решению конфликтных ситуаций, развитию пациентоориентированных стандартов приема.



Традиционно много времени мы уделим аналитическим данным по рынку медицинских услуг и эффективному управлению ресурсами клиники.



Отдельная сессия будет посвящена новым инструментам продвижения платных медицинских услуг через он-лайн сервисы записи на прием и формированию личного бренда врача.

здесь и регистрируйтесь прямо сейчас на сайте www.medforumspb.ru

Стоимость участия в 3-х днях - 35900 руб./чел. Смотрите программуи регистрируйтесь прямо сейчас на сайте