02.11.2016 В Ростове-на-Дону состоялся II Онкологический форум Юга России, посвященный 85-летию Ростовского научно-исследовательского онкологического института 1 ноября 2016 года в Ростове-на-Дону завершился II Онкологический форум Юга России, посвященный 85-летию Ростовского научно-исследовательского онкологического института. В рамках мероприятия прошли совещание главных онкологов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также пресс-конференция с участием главного онколога РФ Давыдова М.И. и главного онколога ЮФО Кита О.И.

Онкологический форум, организованный Ассоциацией онкологов России и ФГБУ «РНИОИ» Минздрава России при поддержке Министерства здравоохранения РФ, прошел уже во второй раз. В течение двух дней на площадках форума поднимались самые острые вопросы лечения онкологических заболеваний. Ведущие специалисты страны обсуждали возможности и проблемы современной онкологии в РФ, доступность современных методов лечения, вопросы финансирования, состояние онкологической помощи на Юге России. Ключевой темой форума стала идея создания Национальной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями. В рамках этой программы должны быть решены такие острые проблемы как обеспечение возможностей ранней диагностики онкозаболеваний, укрепление материально-технической базы системы онкологической помощи, обеспечение доступа пациентов к эффективным лекарственным препаратам во всех регионах страны, а также кадровые вопросы обеспечения центров квалифицированными специалистами, вопросы постдипломного и дистанционного образования и др. Данная программа создается по инициативе Российской Ассоциации Онкологов и в самое ближайшее время будет представлена на рассмотрение Минздраву РФ и Правительству РФ. На данный момент онкологические заболевания занимают второе место в структуре смертности населения. Так в 2015 году было зарегистрировано 570 тысяч человек с онкозаболеваниями и 288 тысяч пациентов, умерших от онкозаболеваний. Не смотря на то, что в последнее время уровень доступности онкологической помощи значительно вырос, вопрос финансирования онкослужбы отстает в 8-10 раз от уровня развитых стран. Онкология по-прежнему является самым дорогостоящим и мультидисциплинарным разделом медицины. Участники форума единогласно согласились, что сегодня в РФ особенно остро стоит вопрос отсутствия комплексного подхода к диагностике и терапии онкологических заболеваний, обеспечения пациентов своевременной медицинской помощью и лекарственными препаратами, средствами реабилитации и паллиативной помощи, что не позволяет добиться существенного снижения показателей одногодичной летальности и повышения пятилетней выживаемости онкологических больных. По словам главного внештатного онколога Министерства здравоохранения России Михаила Давыдова, научная программа «Онкологического форума» помогает освещать различные вопросы использования прогрессивных методик и стандартов в онкологии по всей стране, независимо от региона, а совещания главных онкологов помогают обеспечить координированную работу по их внедрению и адекватному финансированию. Подобные форумы помогают ведущим специалистам обмениваться опытом и знаниями с региональными врачами и оценивать общую ситуацию в России. В Южном федеральном округе, по данным 2015 года, смертность от онкологических заболеваний на 100 тысяч населения составила 109 случаев (общероссийский показатель – 115). На ранних стадиях было выявлено только 28% случаев. Ростовский научно-исследовательский онкологический институт, являясь крупнейшим профильным федеральным медицинским учреждением на Юге России, является экспертным центром в регионе, систематизирует деятельность онкологической службы в субъектах ЮФО, повышает доступность и эффективность онкологической помощи на юге, а также совершенствует систему образовательной и научной работы в округе. - Сегодня одна из главных проблем онкологии - это отсутствие и системы, и полномочий. Онкологическая служба в регионе должна обладать вертикалью. Так, чтобы мы могли контролировать работу онкологов на местах, помогать в вопросах подготовки кадров для онкоучреждений, внедренять скрининговые программы. А пока даже маршрутизация пациентов носит хаотичный характер, зачастую выбор медучреждения лежит на плечах пациента, - говорит главный онколог ЮФО, директор ФГБУ «РНИОИ» Минздрава России Олег Кит. II Онкологический форум Юга России, посвященный 85-летию Ростовского научно-исследовательского онкологического института посетили более 700 специалистов из разных регионов России. Об Ассоциации онкологов: Национальный союз «Ассоциация онкологов» является добровольным союзом научных общественных объединений специалистов, занятых научно-исследовательской, педагогической и практической работой в области онкологии, направленной на улучшение методов и качества профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний. Ассоциация онкологов России была создана в 2000 году по инициативе Московского научно-исследовательского онкологического института имени П. А. Герцена. Председателем правления Ассоциации онкологов России является Михаил Иванович Давыдов, главный внештатный онколог Министерства здравоохранения РФ, Председатель правления Ассоциации онкологов России, директор ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, д.м.н., профессор, академик РАН. Дополнительно об Ассоциации www.oncology-association.ru О Ростовском научно-исследовательском онкологическом институте: Ростовский научно-исследовательский онкологический институт - один из крупнейших онкологических центров страны, главная клиническая, научная и образовательная база онкологической службы Юга России. Пациентами РНИОИ являются жители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов с населением свыше 25 миллионов человек, а также жители других регионов РФ. Клиническая база института составляет 744 койки. Ежегодно в институт за медицинской помощью обращаются более 100 тысяч пациентов, свыше 20 тысяч из них получают лечение, порядка 13 тысяч - хирургическое. В институте работают 17 клинических и 8 диагностических отделений, 4 научно-экспериментальные лаборатории, отдел подготовки и переподготовки специалистов с аспирантурой и ординатурой. Дополнительно об Институте www.rnioi.ru О проекте Онкологический форум: Онкологический форум – региональная программа, которая реализуется при поддержке Ассоциации онкологов России с целью гармонизации системы онкологической службы по всей России. В программы Онкологического форума помимо научных сообщений и дискуссий включены совещания главных онкологов региона, которые позволяют определить ключевые направления развития онкологической помощи на местах. I Онкологический форум Юга России прошел в 2015 году и стал первым масштабным событием для специалистов региона, занимающихся онкологическими заболеваниями. Форум получил серьезную поддержку Министерства здравоохранения Республики Крым и Управления здравоохранения города Севастополь и стал ориентиром для организации мероприятий в других регионах. В марте 2016 года в проект был включен Уральский федеральный округ. Более 400 врачей Челябинской, Свердловской, Тюменской, Курганской областей, а также Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов встречались в Екатеринбурге в рамках I Онкологического форума Уральского федерального округа. Также в сентябре 2016 года состоялся I Онкологический форум Дальневосточного федерального округа, который проходил в городе Хабаровск. Дополнительно о проекте www.oncomedforum.ru