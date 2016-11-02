02.11.2016

PRIX GALIEN RUSSIA 2016

1 декабря в Москве состоится третья церемония вручения премии Prix Galien Russia – одного из самых престижных событий года в области фармацевтической промышленности. Истрический Особняк на Волхонке откроет свои двери для проведения этого мероприятия.

Церемония награждения пройдёт во время Гала-ужина, на котором будут присутствовать руководители фармацевтических компаний и представители медицинского сообщества, в том числе ведущие академики и учёные. Запланировано широкое освещение премии в СМИ. Спешите! Количество билетов ограничено. Если вы хотите принять участие в этой уникальной церемонии, пожалуйста, свяжитесь с организаторами по почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .