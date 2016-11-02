 
     


Мероприятия
rssfeed
 

02.11.2016

PRIX GALIEN RUSSIA 2016

 

1 декабря в Москве состоится третья церемония вручения премии Prix Galien Russia – одного из самых престижных событий года в области фармацевтической промышленности. Истрический Особняк на Волхонке откроет свои двери для проведения этого мероприятия.

 

Церемония награждения пройдёт во время Гала-ужина, на котором будут присутствовать руководители фармацевтических компаний и представители медицинского сообщества, в том числе ведущие академики и учёные. Запланировано широкое освещение премии в СМИ. Спешите! Количество билетов ограничено. Если вы хотите принять участие в этой уникальной церемонии, пожалуйста, свяжитесь с организаторами по почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .
 

 
Рассылка
Важно

→ Фармакопейные статьи


→ Медицинские архивы на службе современного врача


→ Перечень медицинских технологий
ЭКД архив

 
Баннер
Баннер
Баннер
Информационные партнеры:
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
     
       
   

© 2001-2012, Все права защищены. ООО "Издательский дом "Русский врач".

г. Москва, ул. Усачева, д.11, стр. 1 "Г"

Перепечатка материалов запрещена. По общим вопросам обращаться на адрес info@rusvrach.ru

 

 
Рейтинг Medlog.ru MyMed Med Top 50 Медицинская доска объявлений. Каталог сайтов и досок объявлений.  Проверка сайта
   