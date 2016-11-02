02.11.2016

Здоровье ребенка и здравый подход к его лечению

2 ноября 2016 г. На последней неделе октября в Москве состоялся XV Российский конгресс «Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии», где обсуждались наиболее важные вопросы, касающиеся диагностики, профилактики и лечения распространенных детских заболеваний.

В рамках конгресса был проведен симпозиум компании «Сандоз» «Здоровье ребенка и здравый подход к его лечению», который собрал более 80 специалистов. На симпозиуме выступили Таточенко Владимир Кириллович, д.м.н., профессор кафедры детских болезней Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, Малахов Александр Борисович, д.м.н., профессор кафедры детских болезней Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, главный внештатный детский пульмонолог Департамента здравоохранения г. Москвы, и Усенко Денис Валерьевич, д.м.н., старший научный сотрудник клинического отделения инфекционной патологии Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Ведущие педиатры рассмотрели актуальные вопросы терапии, а также уделили особое внимание методам профилактики детских инфекций, направленных на сохранение и поддержание здоровья маленьких пациентов.

На симпозиуме обсуждались наиболее распространенные проблемы, с которыми сталкивается в рутинной практике врач-педиатр, и особенности патогенетической терапии ОРИ. Эксперты также подняли проблему нерационального назначения антибиотиков, обсудили типичные ошибки и другие аспекты лечения респираторных инфекций, предложив свои пути решения.

«В структуре первичной заболеваемости превалируют респираторные инфекции верхних дыхательных путей и почти 60% этих инфекций имеют рекуррентное течение, а это видоизменяет подходы к терапии, – отметил профессор Малахов. – Надо уходить от назначения просто симптоматической терапии, и здесь выгода от использования бактериальных лизатов очевидна . ».

«Сегодня вопрос правильного выбора антибиотика стоит особенно остро. Мы это видим по результатам наблюдений и анализа назначений антибиотиков врачами в разных регионах, а также по результатам программы повышения качества здравоохранения, которую мы курируем уже более 3 лет совместно с ВОЗ. Мы видим не только неправильный выбор антибиотика для стартовой терапии, но и назначение препаратов не по показаниям», – подчеркнул профессор Таточенко.





О компании «Сандоз»

Компания «Сандоз», дивизион группы «Новартис», является мировым лидером в области воспроизведенных лекарственных средств и биоаналогов, а также постоянно стремится к повышению уровня доступности высококачественной медицинской помощи для пациентов. Компания поставляет широкий спектр доступных по цене препаратов-дженериков пациентам в разных странах мира.

Компания «Сандоз» располагает портфелем лекарственных средств, состоящим из более чем 1100 химических соединений, с объемом продаж в 9,2 млрд. долларов США в 2015 г. Штаб-квартира компании находится в г. Хольцкирхен, Германия. Компания «Сандоз» занимает лидирующую позицию в мире как в области биоаналогов, так и на рынке противоинфекционных, офтальмологических воспроизведенных лекарственных средств, а также дженериков, применяемых в трансплантологии.

Компания «Сандоз» представлена в Twitter. Подписывайтесь на новости компании по ссылке @Sandoz_global at http://twitter.com/Sandoz_Global.

* данный пресс-релиз предназначен для специализированных медицинских СМИ. Материал является информационно-справочным и может быть использован в качестве дополнительного источника информации.