02.11.2016

Анестезиологи Саратова и Ростова-на-Дону первыми пройдут обучение в Школах ФАР

Подготовка врачей не заканчивается в стенах медицинского вуза. К сожалению, сотрудники региональных учреждений здравоохранения имеют намного меньше возможностей для непрерывного постдипломного образования, чем их коллеги из столицы. В последние годы решением этой проблемы активно занимаются профессиональные сообщества. Так, Федерация анестезиологов и реаниматологов России запустила новый образовательный проект для регионов - Школу ФАР.

Обучение стартовало уже этой осенью. I Школа ФАР прошла 14-15 октября в Саратове, II Школа пройдет в Ростове-на-Дону 11-12 ноября. Организатором обучения, помимо Федерации анестезиологов и реаниматологов, выступает Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова. Мероприятие поддерживает также Саратовский государственный медицинский университет, где прошла первая школа. Ростовские врачи будут проходить курс в залах бизнес-отеля «Европа».

Школа ФАР аккредитована в Минздраве РФ как элемент системы непрерывного медицинского образования (НМО). Обучение бесплатное и позволяет специалистам регионов получить баллы НМО для прохождения обязательной аккредитации. Такая модель успешно зарекомендовала себя в Европе и теперь внедряется в нашей стране.

Пройдя обучение в региональной Школе ФАР, специалисты из разных городов России смогут повысить уровень профессиональных знаний, получить сведения о последних стандартах отрасли и эффективных решениях и внедрить их в свою практику. Соответственно, качественная анестезиолого-реаниматологическая помощь станет доступна нашим соотечественникам независимо от места проживания.

Программу Школ можно разделить на два крупных тематических блока: анализ наиболее актуальных проблем практической анестезиологии и реаниматологии и изучение технологий, снижающих риск для пациента при проведении анестезии и интенсивной терапии. «Научная программа формировалась с учетом пожеланий врачей принимающих городов. Решающее слово было не за оргкомитетом мероприятия, а за врачами, работающими на местах – в Саратове и Ростове, - отметил Юрий Полушин, руководитель Школы Федерации анестезиологов и реаниматологов, и.о. Президента ФАР. - Кстати, Школа ФАР предусматривает возможность обучения преподавателей кафедр ВУЗов по программе «Обучай учителей». Такая практика широко применяется в мире, и при поддержке Всемирной Федерации обществ анестезиологов (WFSA) мы подготовили своих инструкторов».

В качестве преподавателей Школы выступят ведущие российские специалисты в области анестезиологии и реаниматологии, ученые, руководители профильных отделений и сотрудники кафедр крупнейших лечебных, образовательных и научных учреждений страны, в том числе и представители регионов, которые знают специфику местной анестезиологической службы.

Обучение включает 45-минутные лекции, мастер-классы и круглые столы. Интерактивный формат предполагает активное вовлечение слушателей в образовательный процесс –обсуждение тем, дискуссии с лекторами и голосования. Также организуется выставка современного оборудования, новых технологических разработок и фармацевтических препаратов, применяемых при проведении анестезии и интенсивной терапии.

Итоги мероприятия лягут в основу дальнейшего развития проекта. В 2017 году ФАР планирует провести 4-6 школ в других регионах страны.

Организатор: Общественная общероссийская организация «Федерация анестезиологов и реаниматологов»

Сайт мероприятия: www.far-school.ru

Аккредитация и дополнительная информация для СМИ:

PR-менеджер

Региональных образовательных Школ ФАР

Ирина Анасьева

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