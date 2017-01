02.11.2016 Врачи и ученые из России и зарубежья обсудили стратегические вопросы борьбы с тромбозами и кровотечениями В конце октября состоялось беспрецедентное событие – впервые в России прошел по-настоящему международный конгресс по проблемам тромбозов, кровотечений, врожденной и приобретенной патологии свертывания крови: 3-й Всемирный Конгресс «Controversies in Thrombosis and Hemostasis» совместно с 8-ой Всероссийской конференцией по клинической гемостазиологии и гемореологии». Объединенный Конгресс, проведенный в период с 20 по 22 октября в Москве, в гостинице «Холидей Инн Сокольники», собрал почти тысячу участников. Из них более 100 человек приехали для участия из 38 стран Европы, Северной и Южной Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. Такое массовое внимание к заявленной тематике неудивительно. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, тромбозы являются третьей по распространенности причиной смерти после инфаркта миокарда и инсульта. В свою очередь, в России от геморрагических и тромботических осложнений ежегодно погибает более 100 000 человек.



С нарушениями свертывания крови и ее клиническими проявлениями в виде тромбозов и кровотечений сталкивается практически каждый специалист в своей ежедневной практике, будь то кардиолог, хирург, анестезиолог-реаниматолог, трансфузиолог, онколог, невролог, акушер или специалист по лабораторной диагностике. Проблема междисциплинарна, и для ее решения требуются совместные усилия разных специалистов не только России, но и зарубежья, чем и обусловлено проведение такого крупного и значимого для медицинского сообщества мероприятия.



Всемирный Конгресс «Controversies in Thrombosis and Hemostasis» ежегодно проводится в разных странах. Россия впервые удостоилась чести принять данное событие с широким представительством ведущих мировых специалистов из различных областей медицины. Мероприятие прошло под эгидой Европейской и Средиземноморской Лиги против тромбоэмболических расстройств (EMLTD), Консулом от России в которой является президент Национальной ассоциации специалистов по тромбозам, клинической гемостазиологии и гемореологии, профессор Евгений Витальевич Ройтман. Во многом благодаря его усилиям по продвижению достижений российских исследователей на международном уровне и состоялся в России третий Конгресс по противоречиям в вопросах лечения тромбоза и гемостаза.



«Для нас организация этого мероприятия – большая ответственность и честь, так как данное событие впервые проходит в России. – сообщил сопредседатель Конгресса с российской стороны, профессор Е.В. Ройтман. – Мы ставили перед собой следующие цели: укрепить международное сотрудничество и коммуникации с зарубежными коллегами, усилить интеграцию наших специалистов в медицинском сообществе заграницей, а также предоставить им возможность заявить о себе и своих достижениях на таком объединенном съезде. Дальнейшая наша работа в рамках Европейской и Средиземноморской Лиги против тромбоэмболических расстройств – одно из наших приоритетных направлений на сегодняшний день».



Мысль о важности подобного сотрудничества продолжил сопредседатель Конгресса с иностранной стороны, директор отдела тромбозов и гемостаза The Hebrew University-Hadassah School of Occupational Therapy (Израиль), профессор Дэвид Варон, который много лет работал с российскими специалистами у себя на родине. «Мое сотрудничество с россиянами, которые приехали заниматься исследованиями в Израиль, было очень продуктивным не только с научной точки зрения, но и с точки зрения культурного взаимообмена. Это честь для меня – быть вовлеченным в такой процесс и способствовать тому, чтобы это сотрудничество расширялось», – рассказал профессор Варон. Также он отметил, что был поражен размахом мероприятия и количеством участников. «Я впервые вовлечен в Конгресс, на котором одновременно было бы представлено так много разных национальностей и языков, – признался Дэвид Варон. – Я был на лекциях русских специалистов, внимательно слушал лекторов. И что меня действительно впечатлило при этом, так это то, что врачи из разных частей мира практически без языковых препятствий общаются на одну тему. Собственно, в этом и заключаются суть и ценность этого мероприятия».



Программа Конгресса была составлена таким образом, чтобы участники смогли посетить выступления и лекции как российских, так и зарубежных спикеров по сходным темам. А затем сравнить мнения и подходы, принять участие в тематических круглых столах и симпозиумах по проблемам тромбозов и кровотечений в онкологии и онкогематологии, неврологии, анестезиологии и реаниматологии, гематологии и в других областях практической медицины. Также слушатели познакомились с достижениями фундаментальных и генетических исследований в клинической гемостазиологии на специализированных сессиях.

Дополнительное внимание к особенностям нарушений свертывания крови при разных заболеваниях и состояниях привлек также впервые проведенный в России Междисциплинарный Симпозиум по терапии периоперационных кровотечений и менеджменту крови пациента. Мероприятие прошло 18-19 октября также на площадке гостиницы «Холидей Инн Сокольники». Событие в формате pre-congress event было организовано по инициативе Национальной ассоциации специалистов по тромбозам, клинической гемостазиологии и гемореологии совместно с Дунайским университетом г. Кремс (Австрия) и Российской медицинской академией последипломного образования.



Важно отметить, что весь Конгресс, включая Междисциплинарный симпозиум, был аккредитован в двух системах непрерывного медицинского образования – международной и российской. Как следствие, участники смогли получить образовательные баллы обеих систем.



Еще одним значимым событием стало подведение итогов Конкурса научно-практических работ молодых ученых «Диагностика, профилактика и терапия гемокоагуляционных и гемореологических нарушений», традиционно проводимого Национальной ассоциации специалистов по тромбозам, клинической гемостазиологии и гемореологии совместно с научно-практическим журналом «Тромбоз, гемостаз и реология» для поддержки специалистов младше 35 лет.



О значении Конгресса для практикующих врачей высказалась Лина Бадимон, президент Средиземноморской Лиги по борьбе с тромбозом, директор Научно-исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии в Барселоне. По ее мнению, крайне важно, чтобы врачи, которые не проводят исследований, а занимаются только лечением пациентов, как минимум 1-2 раза в год принимали участие в подобных встречах. «Тогда все будут на одном уровне. Если же врач изолирован в своей области, ни с кем не контактирует, его лечение не будет совершенным. Мне могут возразить и сказать, что сегодня любую информацию можно найти в интернете. Но это не заменит настоящего контакта и реального общения с другими врачами и учеными. Именно совместная работа позволит нам эффективно решать вопросы, связанные с геморрагическими и тромботическими патологиями», – считает профессор Бадимон.



Не единожды ведущие спикеры Конгресса высказывались о значении данного мероприятия с точки зрения объединения усилий и сотрудничества российских и зарубежных специалистов в области гемостазиологии и гемореологии. Так, профессор гематологии Израильского технологического института, директор Института гематологии и трансплантации костного мозга медицинского центра «Рамбам» (Израиль) Бенджамин Бреннер заметил, что в разных странах существуют разные взгляды на методы диагностики и лечения тромботических заболеваний, особенно когда речь заходит о редких болезнях. Поэтому так важно сотрудничать специалистам разных стран и увеличивать объем достоверной информации на глобальном уровне. «Некоторые конгрессы очень научны, другие, напротив, ориентированы только на вопросы клинической практики. Этот же съезд, как мне кажется, в равной степени сочетает обе эти стороны. Оттого так ценны дискуссии, когда оппоненты высказывают разные мнения, чтобы прийти к консенсусу», – заключил профессор Беннер.



Совместно с Конгрессом проходила 8-ая Всероссийская конференция по клинической гемостазиологии и гемореологии, которая проводится раз в два года на протяжении уже 15 лет. Тематика мероприятия и ее миссия неизменны: специалисты из разных областей медицины обсуждают проблемы патологии свертывания крови, тромбозов и кровотечений, чтобы вместе искать пути наиболее эффективного лечения различных заболеваний. Научная программа российской части объединенного Конгресса была сформирована Национальной ассоциацией специалистов по тромбозам, клинической гемостазиологии и гемореологии совместно с Научным центром неврологии, Федерацией анестезиологов и реаниматологов России, Ассоциацией трансфузиологов России, Российским профессиональным обществом онкогематологов и Национальным научным обществом воспаления. Такое сотрудничество свидетельствовало о значимости рассматриваемых проблем, продемонстрировало возможности корпоративной работы, эффективности содружества профессиональных объединений специалистов.



Особый интерес к проведению Конгресса проявили и государственные организации. Говоря о значении этого крупного события, директор Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева, академик РАН, профессор Александр Григорьевич Румянцев напомнил о том, что болезни сердечно-сосудистой системы находятся на первом месте в структуре причин смертности населения в России. «Гематология, исследования клеток крови получили новое развитие, когда стало известно, что человек восстанавливает свои биологические структуры только благодаря логистике, которую обеспечивает сердечно-сосудистая система. Именно она позволяет клеткам перемещаться из центральных органов, костного мозга в ткани организма и поставлять материал для его восстановления», – сказал Александр Григорьевич в ходе своего выступления. В заключение он напомнил, что гематология связана с общей медициной, поэтому так важно, чтобы врачи разных специальностей говорили на одном языке и понимали друг друга.



Помимо научных и образовательных мероприятий все три дня шла работа отраслевой выставки, в рамках которой свои разработки представили фармакологические компании и производители диагностического и лечебного оборудования. В режиме живого диалога они не только презентовали свою продукцию участникам Конгресса, но и отвечали на вопросы врачей, уточняли нюансы по работе с приборами.

​

Главной задачей 3-го Всемирного Конгресса «Controversies in Thrombosis and Hemostasis» был поиск консенсуса в тех медицинских областях, которые все еще имеют противоречия в вопросах лечения и диагностики. На то же была нацелена и 8-ая Всероссийская конференция по клинической гемостазиологии и гемореологии. Поэтому все научные сессии, дискуссии, круглые столы и симпозиумы, прошедшие в рамках такого объединённого мероприятия, были направлены на то, чтобы аккумулировать передовой опыт, современные клинические рекомендации и мнения в области клинической гемостазиологии и гемореологии, в вопросах борьбы с тромбозами и кровотеченими с конечной целью повышения качества оказания медицинской помощи и сохранения жизни пациентов от необдуманных и радикальных врачебных решений и ошибок.