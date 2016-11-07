07.11.2016

В Москве пройдет Первый Международный Медико-Биологический Конгресс Критических Состояний

Мировые эксперты в области нейрореаниматологии, экстракорпоральных методов лечения, органного донорства и регенеративной медицины соберутся обсудить вопросы оказания медицинской помощи в рамках Первого Международного Медико-Биологического Конгресса Критических Состояний. Конгресс является совместным мероприятием ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И.Бурназяна ФМБА России, ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В.Петровского», ФГАУ «НИИ нейрохирургии имени Н.Н.Бурденко» МЗ РФ при поддержке Федерального медико-биологического агентства. Поддержку мероприятию также оказывают ведущие научные учреждения России, Европы и Америки. Конгресс пройдет в Москве с 28 по 30 ноября 2016 года в отеле Ренессанс Монарх Центр по адресу: Ленинградский проспект, д.31А, стр.1.

Конгресс Критических Состояний поддержали почти все крупнейшие производители оборудования и инструментов для оперативного лечения тяжелых и острых состояний. Спонсорами мероприятия стали такие компании как Medtronic, EgaMedica, Getinge Group, B|Brown, Nutricia, Импланта. Поддержку мероприятию также оказывают компании Bard, NeuroPro, Stormoff, UCB, AstraZeneca, Novartis, Shiller, Pfizer, Philips, Aspen, Phisyo-Control.

Медицина критических состояний, являясь одной из наиболее активно развивающихся клинических специальностей, в последние десятилетия обрела множество перспективных медико-биологических технологий и инноваций, которые существенно расширяют возможности реаниматологии. Организаторы Конгресса построили концепцию мероприятия исходя из комплексного рассмотрения ряда проблемных тем, среди которых вопросы эффективности применения экстракорпоральной мембранной оксигенации при различных патологиях у взрослых и детей, а также проблемы осложнений при проведении процедуры станут ключевыми для обсуждения. Отдельная секция будет посвящена посмертному донорству органов и тканей человека в рамках школы трансплантационной координации ФМБА России.