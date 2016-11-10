10.11.2016

Международная выставка лекарственных препаратов, пищевых и биологически активных добавок «Фармация».

С 12 по 14 октября 2016 года в Санкт-Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» состоялась Международная выставка лекарственных препаратов, пищевых и биологически активных добавок «Фармация».

На выставке посетители смогли ознакомиться и приобрести лекарственные средства и вакцины нового поколения, проконсультироваться со специалистами по рекомендуемому курсу приема БАДов, витаминно-минеральных комплексов и диетических продуктов.

Среди участников выставки в этом году были компании, которые только выходят на российский рынок, в том числе иранская компания Barij Essence Pharmaceutical Co. На стенде компании были представлены биологически активные добавки, натуральные масла, косметическая и гигиеническая продукция, основанная на растительных активных ингредиентах.

Традиционно в выставке приняли участие и лидеры отрасли, в частности, ТНК «Силма», представившая признанный на отечественном рынке медицинский препарат «Энтеросгель».

Выставка «Фармация» прошла в рамках Петербургского международного форума здоровья – единой площадки для профессионалов в области здравоохранения, объединяющей под одним выставочным брендом пять специализированных выставок медицинской тематики. На торжественной церемонии открытия участников и гостей форума приветствовали вице-губернатор Санкт-Петербурга Ольга Казанская, председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Валерий Колабутин, директор НИИ детских инфекций ФМБА России Юрий Лобзин и представители организаторов – компании «ПРИМЭКСПО», входящей в Группу компаний ITE, «Экспофорум-Интернэшнл» и «Mессе Дюссельдорф Москва».

За 3 дня форум посетили более 2000 человек, в том числе профессионалы в сфере здравоохранения. Так, выставку «Фармация» посетили фармацевты, заведующие и специалисты отдела закупок аптек, руководители медицинских центров и клиник, врачи лечебно-профилактических учреждений, дистрибьюторы лекарственных средств. Посетители проявили большой интерес к продуктам для ухода за кожей компании BELWEDER. Особое внимание посетителей также привлекли лекарственные препараты компании «Биомед» и биологически активная добавка компании «Континент Плюс» - «Кедровитин».

На выставке специалисты смогли не только ознакомиться с продукцией участников, но и получить достоверную и разноплановую информацию как о заболеваниях, например, инсультов у молодых людей, так и о правовых и экономических аспектах работы аптек, посетив конференцию «Актуальные вопросы фармации», которая состоялась 12 октября в рамках деловой программы. Конференция прошла при официальной поддержке Фармацевтической ассоциации Санкт-Петербурга и Северо-Запада России.

В 2017 году выставка «Фармация» пройдет 13-15 октября в Санкт-Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» в рамках Петербургского международного форума здоровья.