11.11.2016 10 ноября состоялась Торжественная церемония награждения лауреатов Национальной Премии в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2016» В Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты Российской Федерации были объявлены лауреаты в 28 номинациях на Церемонии награждения. Лауреатами стали 47 компаний, являющиеся безусловными лидерами, для которых импортозамещение на уровне мировых стандартов стало абсолютным приоритетом. Полный список лауреатов Национальной премии в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2016»: http://prioritetaward.ru/nominees Поздравили лауреатов Премии и вручили им награды в номинациях «Приоритет-Металлургия», «Приоритет-Фарма» и «Приоритет-Химпром» заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Цыб; в номинациях «Приоритет-Мед», «Приоритет-Станкостроение» и «Атомная энергетика» президент Всероссийский организации качества и председатель Экспертного совета премии Геннадий Воронин; в номинации «Нефтегазовая промышленность» президент Союза нефтегазопромышленников Геннадий Шмаль и начальник Департамента технологических партнёрств и импортозамещения ПАО «Газпром нефть» Сергей Архипов; в номинациях «Приоритет-Оборонпром», «Приоритет-Машиностроение» и «Приоритет-Оборудование» Вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Владимир Дмитриев; в номинациях «Высокие технологии» и «Связь» директор департамента развития высоких технологий Минкомсвязи России Павел Свистунов; в номинациях «Приоритет-Транспорт», «Приоритет-Строй» и «Электроника» исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Мурычев; в номинациях «Приоритет-Перспектива» и «Электроэнергетика» президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов; в номинациях «Программное обеспечение» и «Приоритет-Инновации» вице-президент фонда «Сколково» Александр Чернов; в номинациях «Сельскохозяйственное машиностроение», «Растениеводство» и «Виноделие и ликероводочная промышленность» заместитель Директора Департамента регулирования рынков АПК Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Маргарита Бражевская; в номинациях «Приоритет-Легпром» и «Приоритет-ТНП» генеральный директор Московской международной бизнес-ассоциации Александр Борисов; в номинации «Приоритет-Туризм» заместитель генерального директора ФГБУ «Российская газета» Евгений Абов. Около 200 гостей посетили это событие для того, чтобы узнать, кто из 144 номинантов стал лауреатом Национальной Премии «Приоритет-2016» — это представители компаний, которые стали номинантами Премии, представители СМИ, Наблюдательный и Экспертный советы, представители общественных организаций. Список лауреатов и номинантов на сайте премии. Для справки: Лауреаты Национальной Премии «ПРИОРИТЕТ-2016»: В номинации «Приоритет-Мед» лауреатом стал «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова». Компания «ГМС Ливгидромаш» стала лучшей в номинации «Приоритет-Оборудование». Сразу два лауреата в номинации «Приоритет-Легпром» — это «ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ» и ГК «Обувь России». Три лауреата в номинации «Приоритет-Машиностроение», заслуженными обладателями этого звания стали компании «Русэлпром», «РэйлТрансХолдинг» и «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус». Аналогичная ситуация с количеством лауреатов и в номинации «Нефтегазовая промышленность», где список победителей пополнился компаниями «Новомет-Пермь», «Транснефть Нефтяные Насосы» и «ИнфТех». «СДС» — лауреат в номинации «Электроэнергетика». «Атомная энергетика» пополнилась «Инжиниринговой компанией «АЭМ-технологии». В номинации "Электроника" звание лауреата разделили «Российская электроника» и «Карачевский завод «Электродеталь». В номинации «Высокие технологии» — «Группа Кронштадт» и «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ». Рекордсменом по количеству лауреатов — их сразу 5 — стала номинация «Программное обеспечение», среди победителей «Политерм», «ДИДЖИТАЛ ДИЗАЙН», «ИнфоВотч», «МобилитиЛаб» и «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». В номинации «Связь» звание лауреата получила компания «РДП.РУ». «Башкирская содовая компания» стала лучшей в номинации «Приоритет-Химпром». В знаковой номинации «Приоритет-Оборонпром» сразу два лауреата — это «Авиастар–СП» и «Научно-производственное предприятие «Аэросила». «Магнитогорский металлургический комбинат» победил в номинации «Приоритет-Металлургия». «Ковровский электромеханический завод» и «КОСКО» — в «Приоритет-Станкостроение». «Московский эндокринный завод» и «Национальная иммунобиологическая компания» одержали победу в номинации «Приоритет-Фарма». «ТехноНИКОЛЬ – Строительные Системы» — в номинации «Приоритет-Строй». Лучшим в номинации «Приоритет-Транспорт» стал «Тверской вагоностроительный завод». В «Приоритет-ТНП» — «Компания Арнест». «Нижегородский масло-жировой комбинат» стал лауреатом в номинации «Пищевая и мясомолочная промышленность». В номинации «Агропромышленные комплексы и кластеры» — компания «Агро-Белогорье». Сразу две компании получили звание лауреата в номинации «Сельскохозяйственное машиностроение» — это компании «Тонар» и «Агромашхолдинг». В номинации «Растениеводство» лучшей была признана компания «Фитогенетика». В номинации «Рыболовство и рыбная промышленность» — «Южморрыбфлот». В номинации «Виноделие и ликероводочная промышленность" — «Винодельческая компания «ИЗЮМОВЪ». Центр восстановительной медицины и реабилитации «Лаго-Наки» одержал победу в номинации «Приоритет-Туризм». «Научно-производственное объединение «Каскад», ФГБОУ ВО Рязанский институт (филиал) Московский политехнический университет и «Локомотивные технологии» поделили между собой лауреатство в номинации «Приоритет-Инновация». В номинации «Приоритет-Перспектива» — «Протезно-ортопедическое малое предприятие «ОРТЕЗ», «Лаборатория Инновационных Технологий «Квинтех» и «Научно-производственное объединение «Квант». О премии: Премия «ПРИОРИТЕТ» - это ежегодный конкурс, организованный для поддержки и поощрения производителей в сфере конкурентного замещения товаров и услуг. Это первая и единственная на сегодня в России авторитетная в профессиональном сообществе, массовая и брендированная награда лучшим предприятиям страны, достигшим наибольших успехов в области импортозамещения. Премия проходит при поддержке Минпромторга России, Минсельхоза России, Минкомсвязи России, ТПП РФ, РСПП, «Деловая Россия», ФАС России, а также других профильных и отраслевых организаций. Организационная поддержка: КГ «Деловая лига» Генеральный партнер: ПАО «ГМК «Норильский никель» Партнеры Премии: Группа компаний "ММК", Газпром нефть, ФРП, Сколково Генеральный информационный партнер: ТАСС Генеральный медиа-партнер: Издательский дом Коммерсантъ Официальный информационный партнер: РИА Стандарты и качество Генеральный отраслевой информационный партнер: ИД «Панорама» При поддержке: Всероссийская организация качества (ВОК), Союз машиностроителей России, Союз потребителей России, Московская торгово-промышленная палата (МТПП), Союзлегпром, Союз нефтегазопромышленников России, Союз животноводов России, РАЭК, АРПАТ, Российская ассоциация производителей станкоинструментальной продукции («Станкоинструмент»), Ассоциация Российских фармацевтических производителей (АРФП), Стеклосоюз, ЛАС, Российский союз химиков, Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка, АКОРТ, АССАГРОС, Российская парфюмерно-косметическая ассоциация, РОСПиК, Союз авиапроизводителей России, РОССОЮЗХОЛОДПРОМ, Национальный союз зернопроизводителей, РАО «Бумпром», ОПЖТ, Союз виноградарей и виноделов России, Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям», Ассоциация заказчиков и поставщиков, ММБА, Руспродсоюз. Информационная поддержка: ТПП-информ, «Бизнес-журнал», исследовательский холдинг «РОМИР», газета «Промышленный еженедельник», телеканал «ПРО Бизнес», журнал «Отдых в России», журнал «Стратегия», журнал «Авиапанорама», журнал «Полимерные материалы», ИД «Русский врач», РИА АМИ, журнал «Все о мире строительства», журнал «Нефтегазовая вертикаль», журнал «Российские торговые марки», портал «The Dairynews», журнал «Время инноваций», журнал «ТСР», журнал «Нефтегаз», журнал «Эксперт», журнал «Уездъ», журнал «Регионы России», журнал «Сырье и упаковка для парфюмерии, косметики и бытовой химии», журнал «Строительная орбита», журнал «Индустрия», портал «MediaTimes», телеканал «Страна», журнал «Региональная энергетика и энергосбережение», международный промышленный портал пв.рф, legport.ru, mashportal.ru, promrf.ru, agroday.ru, agro.ru, prohotel.ru, 100dorog.ru, zapoved.net, i-mash.ru, vvs-info.ru, tehnoomsk.ru. Контактная информация: Тел.: +7 (499) 947-05-48 e-mail: info@prioritetaward.ru Сайт Премии: http://prioritetaward.ru/