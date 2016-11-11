11.11.2016 В Москве состоялся XV Российский Конгресс «Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии» 25-27 октября в Москве, в гостинице «Космос», состоялся XV Российский Конгресс «Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии». В мероприятии приняли участие более 4000 делегатов из России, СНГ, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. В числе почетных гостей и спикеров Конгресса: президент Национальной медицинской палаты, профессор Л.М. Рошаль, член Совета Федерации, профессор Л.В. Козлова, директор ФНКЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева, профессор А.Г. Румянцев, директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения, профессор Е.Н. Байбарина, проректор по научной работе РНИМУ им. Пирогова Д.В. Ребриков, д иректор Медицинского института МГУ им. Н.П. Огарёва, профессор Л.А. Балыкова, руководитель отделения неинвазивной аритмологии и хирургического лечения комбинированной патологии НЦССХ им. А.Н. Бакулева, профессор Е.З. Голухова, директор клиники детских болезней и заведующая кафедрой детских болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, профессор Н.А. Геппе, заведующая кафедрой педиатрии МГМСУ, профессор О.В. Зайцева, руководитель детского научно-практического центра противорадиационной защиты, профессор Л.С. Балева, главный детский кардиолог Департамента здравоохранения Москвы, руководитель Федерального детского научно-практического центра нарушений ритма, профессор М.А. Школьникова, заведующий НИО аритмологии Федерального Центра сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова, профессор Д.С. Лебедев, директор Института хирургии им. А.В. Вишневского А.Ш. Ревишвили и другие. XV Российский Конгресс стал одним из главных событий года в области педиатрии. На медицинских специалистах, которые работают с детьми, лежит особая ответственность за будущее страны. Поэтому для них особенно остро стоит задача беспрерывно повышать свою компетентность, получать новые знания, необходимые в работе. В отдаленных регионах возможностей для подготовки квалифицированных специалистов значительно меньше, чем в крупных городах России. Ежегодно конгресс помогает решить эту проблему, позволяя практикующим врачам обменяться опытом и внедрить полученные знания в свою практику. Открытие XV Российского Конгресса состоялось при участии члена Совета Федерации, педиатра, детского кардиолога Людмилы Козловой. «Проведение подобных Конгрессов, где обсуждаются самые актуальные вопросы и клинические рекомендации медицины, привлекают внимание не только российских, но и зарубежных специалистов. Этот обмен опытом крайне важен для каждого из нас, поскольку вопросы здоровья, совершенствования методов диагностики, лечения и профилактики заболеваний являются неотъемлемой частью нашей жизни», – отметила Людмила Козлова. Также в своем выступлении она уделила большое внимание 20-летнему юбилею Детского научно-практического центра нарушений ритма сердца, который является успешным примером организации службы помощи детям с аритмиями на всей территории Российской Федерации. «Это событие заслуживает уважения к деятельности нашего Министерства Здравоохранения. – Подчеркнула член Совета Федерации Л.В. Козлова. – К настоящему времени на базе федерального центра ежегодно получают лечение 3,5 тысячи пациентов и оперируются около 500 детей со сложными нарушениями сердечного ритма». Леонид Михайлович Рошаль, приветствуя делегатов, сделал акцент на новой системе непрерывного образования врачей, профессиональных стандартах, принципиальных изменениях в утверждении клинических рекомендаций по ведению больных с различными формами патологических состояний. «Сегодня в отечественной медицине наступает особый период, связанный с вступлением в силу работы над аккредитацией специалистов, – отметил президент Национальной медицинской палаты Л.М. Рошаль. – Мы закончили работу над разработкой образовательного стандарта для участковых педиатров. Это очень важный этап в нашем развитии, который позволит создать единые образовательные программы по всей стране и уйти от недовольства практической работы здравоохранения, а также качества подготовки выпускников педиатрического факультета». В соответствии с современными принципами, мероприятия Конгресса были впервые аккредитиованы по системе непрерывного медицинского образования, а участники получили баллы, которые будут учитываться при аттестации специалистов. От имени Министерства здравоохранения РФ участников приветствовала Елена Байбарина, директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения: «Я бы хотела поблагодарить и руководителей, и всё педиатрическое сообщество за замечательные успехи, которые достигнуты вами в снижении смертности детей. Поздравляю вас открытием Конгресса! Мы надеемся, что это мероприятие послужит на благо отечественной педиатрии». На торжественной церемеонии открытия основателя Конгресса, профессора, заслуженного врача РФ Александра Дмитриевича Царегородцева наградили медалью за доблестный труд перед республикой Татарстан. «Памятный знак вручается указом президента республики Татарстан за плодотворное сотрудничество и вклад в охрану здоровья населения, это высшая награда республики», – пояснил заместитель премьер-министра республики Татарстан, уполномоченный представитель республики Татарстан в РФ Равиль Ахметшин. За большой вклад в развитие отечественной педиатрии ежегодная именная премия Ю.Е. Вельтищева была вручена выдающимся педиатрам страны: доктору медицинских наук, заслуженному врачу России, профессору отделения хронических воспалительных и аллергических заболеваний легких НИКИ педиатрии им. Ю.Е. Вельтищева Надежду Николаевну Розинову; академику РАН, доктору медицинских наук, профессору, директору ФНКЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Александру Григорьевичу Румянцеву, а также руководителю лаборатории цитогенетики ФГБНУ НЦПЗ, доктору биологических наук, профессору, врачу-генетику высшей категории Юрию Борисовичу Юрову. Выдвижение этих специалистов на почетную премию профессиональным сообществом прошло в сентябре 2016 года на заседании Ученого Совета НИКИ педиатрии. Премия учреждена в 2015 году, и ее назначение – отметить заслуженных врачей и ученых, посвятивших всю свою жизнь развитию педиатрии, что было основной целью жизни академика Юрия Евгеньевича Вельтищева. Принимая награду, А.Г. Румянцев отметил: «Большая честь получить премию Юрия Евгеньевича, потому что Вельтищев – это светило отечественной педиатрии. Редкий специалист, работавший в области фундаментальной биохимии, иммунологии, генетики – всего того, чем мы сейчас, спустя много лет, занимаемся. Его школа была непростой, и он никогда не был безразличен по отношению к тем людям, которых он учил. Я очень благодарен руководству института педиатрии за такой подарок». XV Российский Конгресс прошел в мультидисциплинарном формате. Традиционно были представлены мероприятия по гастроэнтерологии, нутрициологии, детской нефрологии и пульмонологии. Среди новых форматов мероприятий в этом году был проведен семинар для педиатров, посвященный вопросам неотложной хирургии, а также мастер-класс по оказанию неотложной помощи детям. Ключевыми мероприятиями в рамках научной программы Конгресса стали: Юбилейное торжественное научное заседание, посвященное 20-летию федерального детского аритмологического центра; Ежегодная практическая школа «Инновационные генетические технологии для врачей: применение в клинической практике»; XI Российский конгресс по педиатрической нефрологии с международным участием; X конференция «Таболинские чтения» и Конкурс молодых ученых по специальностям «Педиатрия» и «Стоматология»; VI Международная научно-практическая конференция по проблемам радиационного загрязнения «Медико-биологические последствия аварии на Чернобыльской АЭС: 30 лет спустя», организованная совместно со специалистами из Японии. Обращаясь к участникам конгресса, директор НИКИ педиатрии Мария Школьникова отметила: «Это традиционно востребованная площадка для обмена опытом, для того, чтобы нам еще раз увидеть друг друга и определить тенденции, направления развития, понять какие новые достижения внедрены уже, что у нас в ближайшей перспективе. Поэтому мы очень рады, встрече с Вами». Важным аспектом, который обсудили специалисты на Конгрессе, стала реформа медицинского образования в стране. Собравшиеся вместе на XV Российском Конгрессе врачи и ученые из разных уголков мира, получили возможность поделиться опытом и перенять то новое, чем обладают другие регионы и страны. Кроме того, Конгресс стал стартовой площадкой к появлению законодательных инициатив, которые будут направлены на улучшение здоровья населения. Параллельно с научными секциями на Конгрессе прошла работа XV международной выставки «Современные диагностические, лекарственные и нутрициологические технологии в педиатрии и детской хирургии». В выставке приняли участие 60 ведущих российских и зарубежных компаний, специализирующихся на фармацевтическом рынке, а также в области медицинской техники и детского питания. Фирмы-производители продемонстрировали новые иммуномодуляторы, антибиотики, противовирусные и кардиотропные препараты.