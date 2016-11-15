15.11.2016

Международный экономический форум «Современная модель управления в здравоохранении»

С 7 по 9 декабря 2016 года пройдет международный экономический форум «Современная модель управления в здравоохранении». Знаковое мероприятие состоится на одной из лучших площадок столицы – в деловом центре «Москва-сити», в конференц-зале отеля «Novotel».

В международном форуме примут участие представители федеральных и региональных органов управления здравоохранением, руководители государственных и частных медицинских учреждений столицы и регионов России.

Ключевые темы мероприятия:

· Управление медицинской организацией в условиях экономического кризиса.

· Пути решения финансовых проблем в здравоохранении: международный опыт коллег.

· Финансовые возможности медицинских учреждений на сегодняшний день. Развитие платных услуг.

· Профессиональные стандарты и оплата труда в здравоохранении в условиях внедрения эффективного контракта.

· Инвестирование в здравоохранении: как это работает?

· Влияние финансовой модели здравоохранения на экономические результаты работы медицинских организаций.

Также в рамках форума пройдут выездные семинары в ведущие медицинские учреждения Москвы - Hospital Tour. Этот формат мероприятия позволит делегатам узнать о столичном опыте управления: главные врачи ЛПУ выступят с докладами, ответят на вопросы делегатов, а также проведут подробные экскурсии по учреждениям.

9 декабря, в третий день мероприятия, делегаты с представителем из организационного комитета форума посетят международную выставку «Здравоохранение – 2016». Она пройдет в «Экспоцентре» - центральном выставочном комплексе города Москвы. Здесь будут представлены медицинская техника и оборудование, инновационные технологии, расходные материалы и многое другое.

Международный форум насыщен не только докладами экспертов отрасли. Специально для участников мероприятия будет проведен экспресс-круиз от флотилии «Рэдиссон Ройал». Во время прогулки по Москве-реке делегаты смогут увидеть самые известные достопримечательности столицы и пообщаться с коллегами в непринужденной обстановке.

В рамках торжественного фуршета делегаты смогут рассказать коллегам о себе и о своем медицинском учреждении. За короткое время участники мероприятия обретут множество полезных деловых связей.

Страница мероприятия на сайте orukovodstve.ru - http://orukovodstve.ru/event/sovremennaya-model-upravleniya/