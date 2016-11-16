16.11.2016

22-23 декабря в г. Ярославль пройдет 65 -й Всероссийский образовательный форум «Теория и практика анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии»

На Форуме будут обсуждены самые острые и актуальные проблемы анестезии и интенсивной терапии в акушерстве с учетом современного этапа развития перинатальных центров и внедрения новых технологий диагностики и лечения, а также: преждевременные роды, профилактика и лечение послеродовых осложнений, инновации в применении анестезии, методы борьбы с сепсисом в акушерской практике, обезболивание родов, ошибки в акушерской анестезиологии и интенсивной терапии, а также множество других не менее важных вопросов.

Демографическая проблема в России одна из самых серьезных. Перинатальная смертность, младенческая, и конечно материнская – имеют колоссальное значение. Развитие медицинской системы не стоит на месте, и немаловажным положительным фактором является то, что в последние годы во многих регионах была проведена очень серьезная модернизация медицинского оборудования. Но это, к сожалению, мало затрагивает иную, более важную область — знания врачей и их образование. Ведь получив диплом в институте, врачу необходимо совершенствовать свои навыки, получать дополнительное образование. И целью нашего форума как раз является решение этого вопроса - последипломное обучение в области акушерской гинекологии. Наша основная задача — повысить образованность врачей в области критических состояний в акушерской практике, тех критических состояний, от которых погибают женщины.

Место проведения: Ярославский государственный медицинский университет 150000, г. Ярославль, ул. Революционная, д. 5.

О ФОРУМЕ:

Всероссийский образовательный форум «Теория и практика анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии» был образован весной 2013 года, при поддержке Общероссийской общественной организации «Федерация анестезиологов и реаниматологов», Московского Научного Общества Анестезиологов и Реаниматологов, а также Общероссийской общественной организации регионарной анестезии и лечения острой боли.

Сопредседателями Форума, который проводит Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов выступают Ефим Муневич Шифман (Президент Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов, д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Заслуженный врач Республики Карелия, эксперт по анестезиологии и реаниматологии Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения) и Александр Вениаминович Куликов (Вице президент Ассоциации акушерских анестезиологов - реаниматологов, д.м.н., профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии ФПК и ПП Уральского государственного медицинского университета).

Основная задача Форума – повышение квалификации специалистов здравоохранения путем создания платформы для обмена знаниями и опытом между врачами анестезиологами-реаниматологами, акушерами-гинекологами и другими специалистами, занятыми интенсивной терапией и лечением неотложных и критических состояний. Форум создан также для междисциплинарного решения вопросов, применяемых в акушерской практике, снижения материнской и перинатальной смертности. Четвертый год Форум под эгидой Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов собирает сотни участников из разных городов России. Это как практикующие врачи, так и молодые специалисты. С начала работы Форума через стойку регистрации прошло более девяти тысяч человек из 46-и городов Сибири, Урала, Дальнего Востока и центральной части России.

На сегодняшний день Ассоциация состоит в числе членов: НП «Национальная медицинская палата», Общероссийской общественной организации «Федерация анестезиологов и реаниматологов» и Торгово-промышленной палаты РФ. Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов входит в тройку лидеров премии Национальной медицинской палаты в номинации «Наш маяк».

Одной из основных задач Ассоциации является разработка, создание и утверждение

клинических рекомендаций по вопросам анестезии и интенсивной терапии при различных критических ситуациях в акушерской практике. Клинические рекомендации являются

главным «продуктом» Форума. Они представлены на сайте Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов www.arfpoint.ru. Содержат 31 главу, в которых описывается порядок действий при критических состояниях в акушерстве, таких как: кровопотеря, сепсис и септический шок, преэклампсия, эклампсия, СЛР, ДВС-синдром и т.д. 20 глав клинических рекомендаций утверждены Общероссийской общественной организацией «Федерация анестезиологов и реаниматологов», профильной комиссией Министерства здравоохранения Российской Федерации признаны национальными и размещены на сайте Федеральной электронной библиотеки Министерства здравоохранения РФ. Работа над клиническими рекомендациями ведется непрерывно, и каждый врач анестезиолог-реаниматолог может внести свою лепту в их создание.

Глубокоуважаемые коллеги, дорогие друзья! Мы приглашаем вас присоединиться к нам, вступив в члены Ассоциации. И совсем не важно, какая у вас медицинская специальность: анестезиолог-реаниматолог, акушер-гинеколог, терапевт, кардиолог, клинический фармаколог, трансфузиолог, неонатолог и т.д. Всех нас объединяет одна цель – облегчить страдание наших женщин и сделать процесс деторождения как можно более безопасным и комфортным!

ОРГАНИЗАТОРЫ:

· Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов

· Общероссийская общественная организация «Федерация анестезиологов

и реаниматологов»

· Московское научное общество анестезиологов-реаниматологов (МНОАР)

· Кафедра анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии ФПК и ПП УГМУ

· Кафедра анестезиологии и реаниматологии

· ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

· Национальная Медицинская Палата

· Торгово-промышленная палата Российской Федерации

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:

· Информационный портал, посвященный медицине критических

состояний, Critical.ru

· Научное общество «Клиническая гемостазиология»

· Информационный ресурс TopMedClinic.com

· Издательский Дом «Русский Врач»

· Медицинский портал RusMed.ru

· Издательство «Медицина»

· Издательство «Ремедиум Приволжье»

· Медицинский портал MedEgo, medego.ru

· Федеральный медицинский портал medsovet.info

· Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров, Конференции.ru

· Выставочных порталов Рунета Expomap.ru

· Научно-практический журнал «МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ»

· Всероссийская образовательная интернет-программа

для врачей «Интернет Сессия»

· Общероссийская социальная сеть «Врачи РФ»

· Медицинский информационный портал SIBMEDA

· Врачи вместе - социальная сеть для врачей

· ООО «Медицинское Маркетинговое Агентство «МедиаМедика»

· Издательский Дом «МЕДФОРУМ»

· Архив акушерства и гинекологии им. В.Ф. Снегирева

· Профессиональный медицинский журнал «Поликлиника»

· Журнал «Справочник фельдшера и акушерки»

· Журнал «Неотложная медицина» серии «Медицинский алфавит»

входит в Перечень ВАК

· Информационно-образовательный портал для врачей «Evrika.ru»

· Medi.ru – Фармакоклинический справочник

· Портал «Все науки»

· «Мир врача» - крупнейший в России профессиональный интернет-портал для врачей всех специальностей; более 135 000 специалистов

· «Ремедиум» информационный портал

· Клуб практикующих врачей iVrach.com

· Медицинские выставки и конференции Medkonf.ru

· “Формула врача” – профессиональный интернет-ресурс

Участие в Форуме для врачей бесплатное. Более подробную информацию о Форуме Вы можете найти на нашем официальном сайте: www.ARFpoint.ru

Там же содержатся все отчеты, видеосюжеты, очерки, статьи с предыдущих мероприятий, проводимых в других городах, а также многое другое.

Дубовицкая Юлия

Тел. +7(929) 610-05-25

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http://www.arfpoint.ru/



