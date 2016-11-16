16.11.2016

СОВСЕМ СКОРО – КРУПНЕЙШЕЕ СОБЫТИЕ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РОССИИ!

С 5 по 9 декабря 2016 г. в ЦВК «Экспоцентр» состоится Международный научно-практический Форум «Российская неделя здравоохранения» - ежегодное событие медицинского сообщества страны.

Форум «Российская неделя здравоохранения» — это главная российская площадка для демонстрации новых разработок медицинской техники, передовых технологий и изделий медицинского назначения.

Организаторами Форума являются: Государственная Дума ФС РФ, Министерство здравоохранения РФ, ЦВК «Экспоцентр». Форум проходит при поддержке Совета Федерации ФС РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Правительства Москвы, Торгово-промышленной палаты РФ и Всемирной организации здравоохранения.

Форум «Российская неделя здравоохранения» объединяет крупнейшие в России и странах ЕАЭС международные выставки «Здравоохранение», «Здоровый образ жизни» и Международный форум по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни «За здоровую жизнь». В этом году в смотре примут участие около 800 компаний из всех федеральных округов России и 30 стран. Экспозиционная площадь составит более 40 000 кв.м. В мероприятиях «Российской недели здравоохранения» примут участие более 23 000 специалистов.

Центральным событием Недели традиционно выступает Международный форум по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни «За здоровую жизнь». Особое внимание на Форуме будет уделено обсуждению проекта Межведомственной стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года. Проект Стратегии разработан совместно с Европейским бюро ВОЗ и призван снизить влияние неинфекционных заболеваний на здоровье и смертность россиян.

Новейшие медицинские технологии и инновационные разработки продемонстрируют ведущие российские производители: «Амико», «Винар», «Электрон», «Медицинские технологии Лтд», МТ «Техника», «Вита-Пул», «Стройреанимация», «Биолайн», «Белва», «Лабромед», «Мединдустрия Сервис», «Русский доктор», «Базис Медикал», «Экотен», «Мир Титана», «Малтри», «Тривес», «Елатомский приборный завод» и др. В числе зарубежных участников: Miele, Kodak, Samsung, Fuji, Schiller, Esaote, Arcadis, Heinemann, Mindray, Sonoscape, Medi, Beka Hospitec, Physiomed, Otto Bock и др. Национальные экспозиции представят такие страны как Германия, Чехия, Республика Корея, Китай.

Впервые в рамках «Российской недели здравоохранения» пройдёт День Москвы. Ведущие столичные производители представят новые технологии, образцы оборудования и медицинских изделий. В акции примут участие руководители Правительства города, предприятий, состоятся презентации, обмен опытом между специалистами столицы и других регионов. Планируется, что подобные дни субъектов Федерации на форуме станут традиционными.

В 2016 году Международный научно-практический Форум «Российская неделя здравоохранения» включен в план научно-практических мероприятий Министерства здравоохранения РФ (приказ Минздрава № 275 от 29.04.2016 г.).

Форум сопровождается насыщенной деловой программой научно-практических мероприятий.

Зарегистрироваться на данные мероприятия можно здесь



