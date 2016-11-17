17.11.2016 В Ростове-на-Дону прошла третья Региональная образовательная школа РОАГ Актуальные вопросы репродуктивной медицины обсудили специалисты отрасли акушерства и гинекологии в рамках Региональной образовательной школы РОАГ, прошедшей 7-8 ноября в Ростове-на-Дону, в Ростовском государственном медицинском университете. Мероприятие стало третьим в серии регулярных Школ для повышения квалификации акушеров-гинекологов. Ранее образовательный цикл был представлен в Казани и Ярославле. Ростовская Школа РОАГ «Сложные вопросы репродуктивной медицины: новые взгляды, новые возможности» приняла 944 специалиста, среди которых присутствовали врачи как из ЮФО, так и других округов. Оргкомитет третьей Региональной школы возглавили Министр здравоохранения Ростовской области Быковская Т.Ю., ректор Ростовского Государственного медицинского университета Шлык С.В., заведующий организационно-методическим отделом ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова» Минздрава России, ученый секретарь Российского общества акушеров-гинекологов Баранов И.И. Открытие третьей Региональной образовательной школы РОАГ прошло при участии заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЮФО Гурбы В.Н., заместителя министра здравоохранения Ростовской области Галеева И.В., а также известных специалистов отрасли акушерства и гинекологии Уваровой Е.В. и Буштыревой И.О. «Сегодня мы говорим о системе здравоохранения как о секторе социальной среды в жизнедеятельности населения, – заявил на открытии школы РОАГ заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЮФО Гурба В.Н. – Мы хотели бы, чтобы многие практики, которые существуют в рамках Южного Федерального округа, были приемлемы и отождествляемы в каждом регионе. Врачебный опыт, который с годами накапливается в обществе, а также новое техническое оснащение здравоохранительной системы, сегодня дает возможность усовершенствовать сам принцип отношения к здоровью нации. Непрерывность образования в здравоохранении важна не только для медиков, но и прежде всего для тех, кто пользуется медицинскими услугами. Именно поэтому практическая медицина должна формировать систему образовательной деятельности». Акушерско-гинекологическая наука в последние годы развивается особенно активно. Донести достижения в этой области до практикующих докторов и повысить уровень квалификации специалистов и качества медицинского обслуживания в регионах — главные цели школ РОАГ. Цикл мероприятий является совместным проектом Российского Общества акушеров-гинекологов и Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова Минздрава России, поддерживается локальными оргкомитетами в регионах и предоставляет бесплатное участие в мероприятиях специалистам данной медицинской отрасли. «Значение данного форума трудно переоценить, – отметил заместитель министра здравоохранения Ростовской области Галеев И.В. – Это возрождение старых традиций российской врачебной школы, когда мэтры науки делятся своим опытом с представителями практического здравоохранения, донося те принципы и те наработки, которые создавались годами. На мой взгляд, это самая сильная и эффективная форма постдипломного образования врачей». Программа третьей Школы РОАГ включила в себя лекции, круглые столы, мастер-классы, семинары и разборы клинических случаев, охватив широкие тематики, в том числе: эндокринные расстройства в репродуктивном периоде, пери- и постменопаузе; вагинальный биоценоз и патология шейки матки; факторы риска осложнений гестации; патологическая беременность; лечение акушерских кровотечений; ведение осложненных родов; антибиотики и антибиотикорезистентность в акушерстве, гинекологии и неонатологии; выхаживание детей с экстремально низкой массой тела; инновационная контрацепция; дискуссионные вопросы энтерального и парентерального питания новорожденных. В рамках мероприятия также была проведена школа неонатолога и рассмотрен клинический разбор сложных ситуаций в практике детского гинеколога. Преподавателями третьей Региональной образовательной школы РОАГ выступили ведущие отечественные специалисты, широко известные в России и за рубежом:Ткаченко Л.В., Рымашевский А.Н., Ходжаева З.С., Доброхотова Ю.Э., Гомберг М.А., Тапильская Н.И., Минкина Г.Н., Байрамова Г.Р., Дубровина С.О., Зароченцева Н.В., Пекарев О.Г., Андреева Е.Н., Михельсон А.Ф., Карахалис Л.Ю., Зубков В.В. и многие другие авторитетные ученые. «Современный акушер-гинеколог должен видеть всю картину целиком: понимать, как готовить женщину к успешной беременности, проводить профилактику и уметь предотвращать нежелательные синдромы в первом триместре, обращать особенное внимание на группу риска и отпускать физиологическое течение беременности у тех женщин, которые не нуждаются в пристальном уходе, – отметила лектор третьей школы РОАГ, врач акушер-гинеколог высшей категории, д. м. н., профессор Буштырева И.О. – Сегодня необходимо сосредотачивать в одних руках правильное ведение, преемственность и работу команды на протяжении всей беременности. Это касается и врачей женской консультации, и врачей гинекологических стационаров, и, конечно же, акушеров родильных стационаров и неонатологов. Успешная беременность – это всегда мультидисциплинарный и коллективный подход к решению любых проблем, умение сосредоточить усилия на предгравидарной подготовке и первом триместре беременности. На мой взгляд, наши врачи уже подготовлены к этой концепции, и я очень рассчитываю, что школа РОАГ продвинет нас вперед». Проект «Региональные образовательные школы РОАГ» официально включен в систему НМО. Прохождение обучения позволит специалистам получить квалификационные баллы, которые будут учитываться при сертификации и аттестации специалистов по системе непрерывного медицинского образования. Такая система успешно зарекомендовала себя в Европе и сегодня активно внедряется в нашей стране. В этом году школы РОАГ пользовались высоким спросом среди участников, и в дальнейшем цикл мероприятий будет проводиться на регулярной основе, что поможет специалистам соответствовать самому высокому профессиональному стандарту и получать соответствующую сертификацию. В 2017 году проект даст возможность продолжить повысить профессионализм региональных акушеров-гинекологов Нижнего Новгорода, Уфы, Тюмени, и Волгограда.