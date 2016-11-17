17.11.2016 В Москве завершился XX Российский онкологический конгресс 17 ноября в Москве завершился юбилейный XX Российский онкологический конгресс, организованный Российским онкологическим научным центром имени Н.Н. Блохина и Российским обществом клинической онкологии под эгидой Ассоциации онкологов России. В мероприятии приняло участие более 5 000 специалистов, 500 лекторов и 30 иностранных докладчиков со всего мира. В этом году Российский онкологический конгресс проводился уже в 20-й раз. Научная программа мероприятия была особенно насыщенной: в рамках конгресса прошло более 90 научных заседаний и симпозиумов, а также 3 совместных сессии с международными сообществами. Новые интерактивные формы общения и дискуссии позволили участникам конгресса обменяться передовым опытом и знаниями, а также получить новые идеи и знакомства. Ежегодно, в рамках конгресса особый упор делается на образовательные программы, главная задача мероприятия – предоставить актуальную информацию и состояние сферы онкологии, дать объективную оценку произошедшему в сфере мировой и российской онкологии для дальнейшего внедрения и использования в практической работе. Кроме этого, в рамках конгресса, поднимались и самые злободневные проблемы современной российской онкологии. Ведущие специалисты обсуждали доступность современных методов лечения, вопросы недофинансирования, состояние онкологической помощи в различных регионах страны, нехватки профессиональных кадров, вопросы скрининга и ранней диагностики, актуальность создания национальной противораковой программы. На сегодняшний день, по мере увеличения продолжительности жизни населения, злокачественные опухоли выходят на первое место среди причин смертности. И не смотря на то, что в последнее время в России уровень доступности онкологической помощи вырос, вопрос адекватного финансирования лечения и диагностики онкозаболеваний катастрофически отстает от уровня развитых стран. Так, по словам председателя Российского общества клинической онкологии, профессора Сергея Алексеевича Тюляндина, по оценке 2014 года Россия находится на предпоследнем месте по уровню финансирования государства на здравоохранение. И уже к 2017 году ситуация ухудшится, поскольку расходы на здравоохранение сократятся еще на 30%. Главной темой для обсуждения вновь стал вопрос создания Национальной противораковой программы и национального ракового регистра, которые призваны решить вопросы организации профилактики и лечения злокачественных опухолей и смогут урегулировать единые стандарты лечения онкобольных, доступности квалифицированной медицинской помощи во всех регионах РФ. Данная программа создается по инициативе Российской Ассоциации Онкологов и в самое ближайшее время будет представлена на рассмотрение Минздраву РФ и Правительству РФ.