17.11.2016 III Московская Урологическая Школа: новый формат 13-14 октября 2016 года в столице продолжила свою работу Московская Урологическая Школа – перспективный проект в рамках системы непрерывного медицинского образования (НМО). Уже знакомая столичным урологам Школа состоялась в третий раз, позволив специалистам обсудить современные особенности оказания урологической помощи. В событии, которое состоялась в отеле «Холидей Инн Сокольники», приняли участие 318 врачей. Знание современных тенденций, стандартов и рациональное использование их на практике – вот, что делает работу уролога по-настоящему эффективной. III Московская Урологическая Школа, без сомнения, предоставила своим участникам эти уникальные возможности, исследуя наиболее актуальные научные работы в рамках темы «Что должен знать уролог в 2016 году?». «Это те рекомендации, которые постоянно преобразуются и актуализируются, – разъясняет руководитель проекта, главный внештатный специалист-уролог ДЗМ и Минздрава РФ, член-корреспондент РАН, профессор Дмитрий Юрьевич Пушкарь, – это базовые основы различных направлений нашей дисциплины, это систематизация знаний и достижений мировой и отечественной медицины». Обсуждаемые вопросы третьей Школы, как и прежде, касаются наиболее значимых направлений урологии: онкоурология, мочекаменная болезнь, доброкачественная гиперплазия простаты, инфекция мочевых путей, андрология и реконструктивно-пластическая урология, урогинекология и нейроурология. Однако каждый из этих вопросов изучался более углубленно, подчеркивая, значимость практического применения. «Темы остались те же, – отмечает Александр Викторович Говоров, доцент кафедры урологии МГМСУ, преподаватель-эксперт Школы, – однако целый ряд аспектов мы обсудили глубже. Мы хотим уйти от простого чтения лекций, мы приветствуем дискуссии, и я уверен, что никому на Школе не было скучно». Именно интерактивное общение отличает Московскую Урологическую Школу от других мероприятий. «Я поддерживаю, когда слушатели задают вопросы, когда аудитория и преподаватель говорят в одинаковом объёме, – добавляет Алексей Викторович Живов, главный врач АО «Ильинская больница», доцент кафедры урологии МГМСУ, преподаватель-эксперт Школы, – в этом году материалы Школы ближе к практике, они более сконцентрированы». Напомним, что Первый и Второй образовательные циклы Школы прошли с большим успехом, позволив 635 московским урологам получить новую информацию от лидеров специальности, а более чем 1000 врачам посмотреть онлайн-трансляции лекций и клинических разборов. Вокруг предыдущих мероприятий царил небывалый ажиотаж и, несмотря на ограниченное число мест, внушительное количество специалистов выразило желание вновь принять участие в проекте. В этом году ситуация повторилась: даже после закрытия регистрации, поступали новые заявки от тех, кто хотел бы присутствовать на третьей Школе. 13-14 октября в рамках образовательного мероприятия знаниями с коллегами поделились: Алексеев Б.Я., Ахвледиани Н.Д., Винаров А.З., Гамидов С.И., Гвоздев М.Ю., Говоров А.В., Григорьев Н.А., Живов А.В., Зайцев А.В., Касян Г.Р., Кривобородов Г.Г., Мартов А.Г., Матвеев В.Б., Раснер П.И. В преподавательский состав входят ведущие специалисты, которые не только преподносят систематизированную готовую информацию, подобно другим учебным заведениям. Они сами вовлечены в разработку программы. «Этот уникальный образовательный проект, созданный по инициативе главного уролога Москвы, работает уже второй год, – отметил А.В. Живов. – что является примером того, как правильная инициатива группы специалистов, спонсоров и организаторов, при поддержке Правительства Москвы может привести к очень позитивным изменениям». За весь период своего существования Московская Урологическая Школа заручилась поддержкой партнеров, которые поддерживают проект с самого начала – это компании «Астеллас», «Лилли Фарма», «Петровакс фарм». Данный проект для них – также отличный способ донести информацию о своей продукции до большого числа специалистов. А свежие знания о фармацевтических новинках, несомненно, принесут пользу врачам, которые контактируют непосредственно с пациентами. На выставке в конгресс-центре отеля «Холидей Инн Сокольники» были представлены продукты компаний-партнеров – их разработки в области урологии. Успешные результаты III Московской Урологической Школы открывают дорогу образовательному циклу в регионы. Очевидно, что в каждом городе своя специфика оказания медицинской помощи, а значит, и проект должен обладать своей индивидуальностью в отдельно взятом регионе. «Отличаются статистические показатели заболеваемости, уровень материально-технического оснащения и даже отношение населения к здоровью, – объясняет этот нюанс Д. Ю. Пушкарь, – всё это порождает необходимость адаптировать программу Школы под место проведения». Санкт-Петербург одним из первых поддержал инновационный образовательный проект Москвы. И именно здесь 18 ноября 2016 года состоялась первая региональная Московская Урологическая Школа.