23.11.2016

Московское здравоохранение на выставке MEDICA-2016

С 14 по 17 ноября 2016 года в г. Дюссельдорфе (Германия) проходила ежегодная Международная специализированная выставка медицинского оборудования, инструментов и лекарственных препаратов MEDICA. Это крупнейшее мероприятие в сфере здравоохранения по праву считается самым авторитетным и представительным. MEDICA-2016 включала в себя обширную выставку передовых разработок, в которой приняли участие более 5000 экспонентов из 70 стран; деловая программа состояла из тематических конференций, круглых столов, встреч и показов. В общей сложности, посетителями форума стали более 100 тысяч человек.

Столичное здравоохранение на MEDICA-2016 представлял ГБУЗ «Научно-практический центр медицинской радиологии» ДЗМ совместно с партнерами - компаниями «Laval» и «Agfa». Организаторами участия в международном форуме выступили Департамент здравоохранения и Департамент внешнеэкономических и международных связей г.Москвы.

В рамках экспозиционной части москвичи презентовали на стенде Единую радиологическую информационную систему (ЕРИС). Внедрение уникальной системы ЕРИС позволило оптимизировать работу всей радиологической службы Москвы, повысить качество и эффективность оказываемой медицинской помощи, создать систему маршрутизации пациентов.

Видеоролик, посвященный ЕРИС, цикл презентаций об особенностях внедрения и эффективности системы, вызвали большой интерес со стороны участников выставки.

В ходе выставки директор ГБУЗ «НПЦМР» ДЗМ профессор С.П.Морозов провел ряд встреч с зарубежными коллегами, принял активное участие в деловой программе MEDICA-2016.

Так, 16 ноября состоялся круглый стол «Германо-российская кооперация в сфере здравоохранения», организованный Центром содействия экономическому сотрудничеству между Германией и Россией и Торгово-промышленной палатой Дюссельдорфа. Участниками круглого стола были: руководитель Центра содействия экономическому сотрудничеству Германия – Россия и Торгово-промышленной палаты Дюссельдорфа Андреа Гебауэр; член Правления Форума индустрии здравоохранения Дюссельдорфа, директор Западногерманского центра здравоохранения и лечения диабета (WDGZ) проф., д-р. Штефан Мартин; руководитель по управлению сбытом LGA Products, TÜV Rheinland GmbH Нина Роберт; исполнительный Директор Медицинского центра Medwerk GmbH, Ratingen, член правления Форума Индустрии здравоохранения Дюссельдорфа Штефан Дорн и другие.

Доклад С.П.Морозова на тему «Возможности Единой радиологической информационной системы (ЕРИС) в управлении здравоохранением в условиях мегаполиса» вызвал живой интерес собравшихся. В презентации профессор Морозов осветил особенности внедрения ЕРИС в крупнейшем городе Европы, перечислил задачи, которые удалось решить благодаря ЕРИС, достижения сферы здравоохранения, ставшие возможными именно благодаря внедрению Системы.

Доклад был встречен повышенным вниманием со стороны аудитории, так как вопрос организации хранения радиологической информации и функционирования отделений лучевой диагностики, аудит работы врачей-рентгенологов и тяжелой медицинской техники чрезвычайно важен для крупных городов Европы и мира.

На круглом столе также прозвучал доклад профессора А.С. Шкоды, главного врача городской клинической больницы № 67 им. Л.А. Ворохобова на тему «Вопросы лабораторной диагностики. Методы диагностики и лечения эндокринных заболеваний. Спинальная хирургия».

В рамках деловой программы также состоялось посещение директором ГБУЗ «НПЦМР» ДЗМ С.П.Морозовым медицинских учреждений Германии: объектов врачебной неотложной помощи «ȁrtzlicher Notdienst», а также частной клиники Radprax Düsseldorf. Встречи с коллегами-врачами в немецких клиниках, обмен опытом – чрезвычайно важный и интересный опыт международного сотрудничества в сфере медицины.

Делегация Научно-практического центра медрадиологии ДЗМ с партнерами представила сферу здравоохранения столицы на самом высоком международном уровне. По мнению всех участников выставки MEDICA-2016, посещение подобных форумов положительно влияет на развитие международных отношений, позволяет специалистам делиться ценным опытом и, в конечном итоге, повышать качество медицинской помощи.

Пресс-служба ГБУЗ «НПЦ МР ДЗМ»