24.11.2016 25-26 ноября 2016г., в МНИОИ им. П.А. Герцена пройдет ТРЕТЬЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ " АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ В ОНКОЛОГИИ. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ" Первая конференция, посвященная проблемам анестезии и интенсивной терапии в онкохирургии, прошла в МНИОИ им. П.А. Герцена, филиале ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава РФ, в ноябре 2014 года. Логическим продолжением этого мероприятия стал образовательный проект «Сложные и нерешенные проблемы анестезии и интенсивной терапии в онкологии». В 2015-2016 годах региональные конференции в рамках цикла прошли более чем в 10 регионах России, собрав в общей сложности около 2000 участников из онкологических диспансеров, онкоцентров, городских и районных больниц и частных клиник. В настоящее время сформирован календарь мероприятий на 2017 год.

Главной задачей проекта является привлечение внимания медицинской общественности к проблемам периоперационного обеспечения этой категории больных, правовым аспектам назначения и доступности обезболивающих средств, предотвращения осложнений, связанных с наличием сопутствующих онкологическому процессу заболеваний. Всероссийская конференция «Анестезиология и интенсивная терапия в онкологии. Современные тенденции, проблемы и перспективы» ежегодно подводит итог деятельности проекта. В 2016 году проходит уже третье мероприятие. Основной акцент будет сделан на вопросах комфортности и безопасности анестезии, адекватности обезболивания во время и после операции, ранней реабилитации и сохранения достойного качества жизни. Онкологические больные – один из наиболее тяжелых контингентов больных. Это пациенты, которые нуждаются в обширных, зачастую высокотравматичных, хирургических вмешательствах, которые часто сопровождаются резекцией, удалением одного и более органов, массивными кровопотерями, поэтому анестезиологическое обеспечение таких операций требует специальных подходов. Кроме того, подобные больные представляют собой сложность с точки зрения самого состояния пациента, как физического, так и психологического. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Полушин Юрий Сергеевич, д.м.н., профессор, и.о. Президента Федерации анестезиологов и реаниматологов России, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, академик РАН, заслуженный врач РФ, почетный президент, действующий вице-президент Федерации анестезиологов и реаниматологов России. СОПРЕДСЕДАТЕЛИ: Каприн Андрей Дмитриевич , д.м.н., профессор, академик РАН, генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский радиологический центр» Министерства здравоохранения РФ, заслуженный врач РФ.

Хороненко Виктория Эдуардовна , д.м.н., руководитель отдела анестезиологии и реанимации Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена - филиала ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава РФ. СПОНСОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: Генеральный спонсор: Takeda

Серебряные спонсоры: Abbvie, Astellas, MSD, AstraZeneca

Программа конференции (PDF)