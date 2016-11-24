24.11.2016 Школы Федерации анестезиологов и реаниматологов выпустили первых специалистов 14-15 октября и 11-12 ноября состоялись Школы Федерации анестезиологов и реаниматологов (ФАР) в Саратове и Ростове-на-Дону соответственно. Школа ФАР – это новый образовательный проект Федерации анестезиологов и реаниматологов России, аккредитованный в Минздраве РФ как часть системы непрерывного медицинского образования (НМО). Ее глобальными целями являются дополнение основного вузовского образования и повышение профессионального уровня региональных специалистов. Но, самое главное, она способствует выявлению особенностей и сложностей местных анестезиологических и реаниматологических служб. Благодаря всем этим факторам в конечном итоге будет улучшено качество оказания медицинской помощи населению в регионах. Программа обеих Школ предусматривала обсуждение наиболее актуальных проблем практической анестезиологии и реаниматологии и изучение технологий, снижающих риск для пациентов при проведении анестезии и интенсивной терапии. Современные возможности и принципы инфузионной терапии, сохранение крови при операциях с высоким риском кровопотери, тяжелые ожоговые травмы у взрослых и детей, стратегия и тактика антибактериальной терапии и другие важные темы были рассмотрены участниками первой и второй Школ. Проект непрерывного медицинского образования запущен для регулярного совершенствования профессиональных знаний и навыков врачей и обеспечения гарантии пациентам, что в медицинских организациях оказывается качественная и безопасная медицинская помощь в соответствии с международными стандартами. «Наши Школы полностью соответствуют сути НМО – они способствуют поддержанию достойного профессионального уровня постоянно. Это образовательный проект, который направлен на «болевые точки» того или иного региона. Задача Федерации – их выявить», - утверждает руководитель Школы Федерации анестезиологов и реаниматологов, и.о. Президента Федерации анестезиологов и реаниматологов России Юрий Полушин. В первой Школе, организованной в Саратове, принял участие 371 специалист, во второй в Ростове-на-Дону – 327. Среди них были как начинающие специалисты, так и давно практикующие врачи. На формирование программ Школ непосредственное влияние оказали локальные организационные комитеты – Саратовский государственный медицинский университет, Ростовский государственный медицинский университет и региональные практикующие специалисты. По словам ректора Ростовского государственного медицинского университета Сергея Шлыка, проведение подобных обучающих мероприятий – значимое и интересное событие в системе непрерывного медицинского образования врачей. «Анестезиологов и реаниматологов нельзя учить раз в пять лет. Потому что так быстро меняется эта сложная специальность, что надо быть на острие проблемы», - заявил Сергей Владимирович на церемонии открытия второй Школы. Почетным гостем ростовской Школы также стала Министр здравоохранения Ростовской области Быковская Татьяна. В качестве спикеров Школ в обоих городах выступили ведущие специалисты в сфере анестезиологии и реаниматологии, хорошо известные в своих регионах и готовые передать знания и опыт коллегам – Полушин Ю.С., Дударев И.В., Багненко С.Ф., Лекманов А.У., Садчиков Д.В., Киров М.Ю., Горобец Е.С., Яворовский А.Г., Зарипова З.А. и другие. В общей сложности в этом проекте заявили свое участие почти 50 экспертов в области анестезиологии и реаниматологии, которые будут заменять и дополнять друг друга на последующих Школах. По мнению преподавателя первой Школы Садчикова Дмитрия, деятельность анестезиологов и реаниматологов в последние годы значительно усовершенствовалась - появились нанотехнологии, новые дистанционные технологии. «Это в свою очередь требует новых программ обучения и новых педагогов, а, главное, целостного подхода к процессу обучения. Не просто очередной аттестации, а настоящего переосмысления учебного процесса и серьезной подготовки профессионалов в форме аккредитации. В этом смысле запуск Школ Федерации анестезиологов и реаниматологов очень своевременный проект, имеющий огромное значение для всей отрасли», - заметил педагог. Несмотря на то, что проект только стартовал, он уже получил поддержку в профильных государственных органах и профессиональном сообществе. Бесплатное участие и возможность узнать и перенять опыт коллег из других регионов привлекают все больше врачей. В предварительных планах Федерации анестезиологов и реаниматологов России организация не менее 4-6 подобных Школ в следующем году в Санкт-Петербурге, Чите, Дагомысе, Ижевске и Екатеринбурге.