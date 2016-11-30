30.11.2016

XII Конгресс артроскопического общества с международным участием приуроченный к двадцатилетию со дня основания Российского Артроскопического Общества

24-25 ноября 2016 года на территории президиума РАН в Москве состоялся очередной конгресс артроскопического общества с международным участием. Цель мероприятия – предоставить ученым и специалистам всех возрастов и уровней квалификации открытую площадку для обмена свежими идеями, актуальными практическими знаниями и опытом, а также познакомить представителей индустрии с последними технологическими тенденциями отрасли.

Организаторы конференции – ФГБУ «ЦИТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России, Департамент Здравоохранения г. Москвы, Ассоциация травматологов-ортопедов России, Российское Артроскопическое Общество.

В мероприятии приняли участие более 500-т российских и зарубежных специалистов в области артроскопии. Программа мероприятия затронула актуальные проблемы отрасли. В рамках конгресса проходили лекции, доклады, видеотрансляции операций, мастер-классы, а также сателлитные симпозиумы.

Тематики мероприятия: Основные этапы становления Российского артроскопического общества и развитие артроскопической хирургии в России с 1996 по 2016 годы;

Применение инновационных артроскопических технологий в лечении суставной патологии;

Использование современных биокомпозитных материалов при биологической реконструкции суставов и позвоночника;

Инновационные технологии в диагностике, лечении и реабилитации пациентов с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата;

Современные малоинвазивные методы лечения повреждений и заболеваний сухожильно-мышечного аппарата у спортсменов;

Инновационные технологии в реконструкции суставного хряща.