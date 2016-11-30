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30.11.2016
XII Конгресс артроскопического общества с международным участием приуроченный к двадцатилетию со дня основания Российского Артроскопического Общества
24-25 ноября 2016 года на территории президиума РАН в Москве состоялся очередной конгресс артроскопического общества с международным участием. Цель мероприятия – предоставить ученым и специалистам всех возрастов и уровней квалификации открытую площадку для обмена свежими идеями, актуальными практическими знаниями и опытом, а также познакомить представителей индустрии с последними технологическими тенденциями отрасли.
Организаторы конференции – ФГБУ «ЦИТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России, Департамент Здравоохранения г. Москвы, Ассоциация травматологов-ортопедов России, Российское Артроскопическое Общество.
В мероприятии приняли участие более 500-т российских и зарубежных специалистов в области артроскопии. Программа мероприятия затронула актуальные проблемы отрасли. В рамках конгресса проходили лекции, доклады, видеотрансляции операций, мастер-классы, а также сателлитные симпозиумы.
Тематики мероприятия: Основные этапы становления Российского артроскопического общества и развитие артроскопической хирургии в России с 1996 по 2016 годы;
Применение инновационных артроскопических технологий в лечении суставной патологии;
Использование современных биокомпозитных материалов при биологической реконструкции суставов и позвоночника;
Инновационные технологии в диагностике, лечении и реабилитации пациентов с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата;
Современные малоинвазивные методы лечения повреждений и заболеваний сухожильно-мышечного аппарата у спортсменов;
Инновационные технологии в реконструкции суставного хряща.