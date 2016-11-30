30.11.2016 Пресс-конференция «Платиновая унция 2016» Исполнительная дирекция Конкурса «Платиновая унция» 23 ноября 2016 года объявила о начале старта XVII церемонии награждения победителей Всероссийского открытого Конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция 2016», рассказала о номинациях, включенных в этот конкурс, сроках, этапах и методиках проведения. За семнадцать лет мероприятие приобрело статус главного события отрасли, где традиционно собираются самые выдающиеся участники фармацевтического рынка, это более 300 человек руководящего состава компаний, представителей власти и науки. Так же Исполнительная дирекция представила новую актуальную информацию по итогам работы фармацевтической отрасли в период непростого 2016 года. Оргкомитет конкурса в этом году представлен следующими компаниями: Институт развития общественного здравоохранения, Quintiles IMS, газета «Фармацевтический вестник», DSM Group, Ipsos Healthcare, компания «Альфарм». • Исполнительная дирекция конкурса - Аарон Ллойд Медиа. • Организатор церемонии награждения - Эр Экс Код. Единственный в фармацевтической отрасли конкурс «Платиновая унция» традиционно аудирует крупнейшая международная компания «EY». В работе пресс-конференции приняли участие: - Крестинский Юрий Александрович – председатель Организационного комитета конкурса, директор Института развития общественного здравоохранения; Юрий Александрович рассказал о том, что впервые за долгие годы было решено не вводить в Конкурс новые номинации, и что решение по включению в Церемонию вручения успешной в прошлом году премии «За вклад в фармацевтическую отрасль» пока не принято окончательно. - Демидов Николай Валерьевич - General Manager Quintiles IMS; Николай Валерьевич выступил с докладом на тему «Кризисные реалии развития российского фармацевтического рынка в 2016 году» и отметил, что «на фоне продолжения падения реальных располагаемых доходов населения отмечается разворот к двузначному росту в рознице в 3-ем квартале 2016 года и что наиболее быстрорастущая категория – company branded generics (CBG)». - Ермолаева Анна Леонидовна - Генеральный директор "Альфарм"; Компания «Альфарм» впервые присоединилась к Оргкомитету Конкурса в этом году. Анна Леонидовна рассказала собравшимся о тенденциях развития государственных закупок 2016 года: «консолидация дистрибуторского сегмента (сокращение числа поставщиков/дистрибуторов); сокращение доли импортных препаратов в структуре отгрузок (в т.ч. в рамках программы «Импортозамещение»); сокращение объемов финансирования сегмента федеральной льготы (ВЗН)». - Шуляк Сергей Александрович - Генеральный директор DSM Group; Сергей Александрович выступил с докладом на тему «Общие тенденции фармацевтического рынка 2016 года» и отметил, что «в 2016 году рынок показывает отрицательную динамику в рублях, а в натуральном выражении рынок упал до уровня 2006-2007 года; покупательная способность населения падает». - Фельдман Олег Петрович – Управляющий директор Ipsos Healthcare. Олег Петрович рассказал о новых тенденциях в подходах компаний в продвижении продуктов. «Существует несколько форматов взаимодействия со стороны фармацевтических компаний, такие как: визиты медицинских представителей, семинары, общение по телефону, интернет коммуникации, конференции и вебинары. Несмотря на общий рост digital, наиболее эффективным методом взаимодействия остается личная встреча». В качестве заключительного этапа пресс-конференции были озвучены следующие этапы Конкурса: 1. Сбор заявок на конкурс: с 1 декабря 2016 г. – 10 февраля 2017 г 2. Проведение первого этапа голосования экспертного совета: с 1 декабря 2016 г.– 10 февраля 2017 г. 3. Проведение второго этапа голосования экспертного совета: с 21 февраля 2017 г. - 31 марта 2017 г. 4. Аудит результатов конкурса: 03 апреля 2017 г. - 10 апреля 2017 г. Церемония награждения победителей конкурса - 20 апреля 2017 г. Подробную информацию о номинациях Конкурса и правилах участия можно получить на сайте www.uncia.ru