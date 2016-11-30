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30.11.2016

Пресс-конференция «Платиновая унция 2016»

 

Исполнительная дирекция Конкурса «Платиновая унция» 23 ноября 2016 года объявила о начале старта XVII церемонии награждения победителей Всероссийского открытого Конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция 2016», рассказала о номинациях, включенных в этот конкурс, сроках, этапах и методиках проведения. За семнадцать лет мероприятие приобрело статус главного события отрасли, где традиционно собираются самые выдающиеся участники фармацевтического рынка, это более 300 человек руководящего состава компаний, представителей власти и науки.

 

Так же  Исполнительная дирекция представила новую актуальную информацию по итогам работы фармацевтической отрасли в период непростого 2016 года.

 

Оргкомитет конкурса в этом году представлен следующими компаниями: Институт развития общественного здравоохранения, Quintiles IMS, газета «Фармацевтический вестник»,  DSM Group, Ipsos Healthcare, компания «Альфарм».

Исполнительная дирекция конкурса - Аарон Ллойд Медиа.

Организатор церемонии награждения - Эр Экс Код.

 

Единственный в фармацевтической отрасли конкурс «Платиновая унция»  традиционно аудирует крупнейшая международная компания «EY».

 

В работе пресс-конференции приняли участие:

 

- Крестинский Юрий Александрович – председатель Организационного комитета конкурса, директор Института развития общественного здравоохранения;

Юрий Александрович рассказал о том, что впервые за долгие годы было решено не вводить в Конкурс новые номинации, и что решение по включению в Церемонию вручения успешной в прошлом году премии «За вклад в фармацевтическую отрасль» пока не принято окончательно.

 

- Демидов Николай Валерьевич - General Manager Quintiles IMS;

Николай Валерьевич выступил с докладом на тему «Кризисные реалии развития российского фармацевтического рынка в 2016 году» и отметил, что «на фоне продолжения падения реальных располагаемых доходов населения отмечается разворот к двузначному росту в рознице в 3-ем квартале 2016 года и что наиболее быстрорастущая категория – company branded generics (CBG)».

 

- Ермолаева Анна Леонидовна - Генеральный директор "Альфарм";

Компания «Альфарм» впервые присоединилась к Оргкомитету Конкурса в этом году.

Анна Леонидовна рассказала собравшимся о тенденциях развития государственных закупок 2016 года:

«консолидация дистрибуторского сегмента (сокращение числа поставщиков/дистрибуторов); сокращение доли импортных препаратов в структуре отгрузок (в т.ч. в рамках программы «Импортозамещение»); сокращение объемов финансирования сегмента федеральной льготы (ВЗН)».

 

- Шуляк Сергей Александрович - Генеральный директор DSM Group;

Сергей Александрович выступил с докладом на тему «Общие тенденции фармацевтического рынка 2016 года» и отметил, что «в 2016 году рынок показывает отрицательную динамику в рублях, а в натуральном выражении рынок упал до уровня 2006-2007 года; покупательная способность населения падает».

 

- Фельдман Олег Петрович – Управляющий директор Ipsos Healthcare.

Олег Петрович рассказал о новых тенденциях в подходах компаний в продвижении продуктов.

«Существует несколько форматов взаимодействия со стороны фармацевтических компаний, такие как: визиты медицинских представителей, семинары, общение по телефону, интернет коммуникации, конференции и вебинары. Несмотря на общий рост digital, наиболее эффективным методом взаимодействия остается личная встреча».

 

 

В качестве заключительного этапа пресс-конференции были озвучены следующие этапы Конкурса:

 

1. Сбор заявок на конкурс:

с 1 декабря 2016 г.  – 10 февраля 2017 г

2. Проведение первого этапа голосования экспертного совета:

с 1 декабря 2016 г.– 10 февраля 2017 г.

3. Проведение второго этапа голосования экспертного совета:

с 21 февраля 2017 г. - 31 марта 2017 г.

4. Аудит результатов конкурса:

03 апреля 2017 г.  - 10 апреля 2017 г.

 

Церемония награждения победителей конкурса - 20 апреля 2017 г.

 

Подробную информацию о номинациях Конкурса и правилах участия можно получить на сайте www.uncia.ru

 

 

 
 

 
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