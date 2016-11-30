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30.11.2016

Закончилась 22-24 ноября осенняя сессия Петербургского медицинского форума

 

Закончилась 22-24 ноября осенняя сессия Петербургского медицинского форума и вот некоторые интересные факты:

 



•   На 10% по разным специальностям увеличилась запись первичных пациентов в частные клиники.
•   В два раза увеличилась запись на прием через интеренет-агрегаторы (15%).
•  Средняя стоимость приема врача амбулаторного профиля в частных клиниках Москвы составила 2369 рубля, в Петербурге на 30% меньше.
•  Кол-во частных клиник амб.-поликлинического профиля уменьшилось на 5%, прогнозируется консолидация рынка частной медицины и укрупнение клиник.
•    27,5% платных услуг потребляют пациенты в возрасте 35-54 лет.
•    85% россиян приходят в частные клиники за разовыми услугами.
•    Самые популярные амбулаторные услуги: стоматология (74%), гинекология (23%), терапия (18%).
•    7500 руб. в год в среднем тратит житель города-миллионника на платные мед услуги (13200 руб. в Москве).
Более подробно вы можете узнать, заказав полную документальную видеозапись осенней сессии за 14900 руб. Оформить заказ.

Для тех, кто хочет успешно пережить 2017 год приглашаем на 40-ой практикум из цикла:
«Лаборатории идей по медицинскому менеджменту®»
20-21 декабря (вторник-среда) 2016 года
10-00-18-00
«Успешное развитие клиники в условиях кризиса: рекомендации и опыт»
В программе: анализ и тренды в частной медицине, новые нормативные документы и их исполнение, рекомендации по сервису и рекламе, управление качеством и рисками.

Кто не сможет приехать, мы проводим для вас он-лайн семинары:

6 декабря 11-00-13-00 (Мск)  «К чему готовится в 2017 году частным клиникам: анализ рынка и тренды».

9 декабря 11-00-13-00 (Мск)  «Как пережить январский спад в частной клинике».

13 декабря 11-00-13-00 (Мск)  «Прейскурант клиники, который помогает зарабатывать».

16 декабря 11-00-13-00 (Мск)  «Он-лайн  агрегаторы и сервисы записи на прием».

18 декабря 11-00-13-00 (Мск)  «Как создавать и продвигать личный бренд врача».

20 декабря 11-00 - 13-00 (Мск) «Новое в законодательстве для успешного прохождения проверок».

23 декабря 11-00-13-00 (Мск)  «Как врачу продавать медицинские услуги».

27 декабря 11-00-13-00 (Мск)  «Новогодние мотивирующие идеи по развитию клиник на 2017 год».


6 декабря в Петербурге пройдет «День Университетской больницы г. Хельсинки». Русскоговорящий координатор проекта, г-н Петри Яловаара будет бесплатно принимать в СПб, по адресу: ул.Б.Конюшенная, д.8, Дом Финляндии. Запишитесь предварительно на бесплатную консультацию по эл. почте  Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript или по телефону + 358 10 328 1904.  www.hyksin.ru

Дополнительная информация на сайте www.medforumspb.ru
Справки по телефону 8*904*603*10*56 или по эл. почте  Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript '; document.write( '' ); document.write( addy_text18833 ); document.write( '<\/a>' ); //--> Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 
 

 
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