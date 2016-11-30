30.11.2016 Закончилась 22-24 ноября осенняя сессия Петербургского медицинского форума Закончилась 22-24 ноября осенняя сессия Петербургского медицинского форума и вот некоторые интересные факты:



• На 10% по разным специальностям увеличилась запись первичных пациентов в частные клиники.

• В два раза увеличилась запись на прием через интеренет-агрегаторы (15%).

• Средняя стоимость приема врача амбулаторного профиля в частных клиниках Москвы составила 2369 рубля, в Петербурге на 30% меньше.

• Кол-во частных клиник амб.-поликлинического профиля уменьшилось на 5%, прогнозируется консолидация рынка частной медицины и укрупнение клиник.

• 27,5% платных услуг потребляют пациенты в возрасте 35-54 лет.

• 85% россиян приходят в частные клиники за разовыми услугами.

• Самые популярные амбулаторные услуги: стоматология (74%), гинекология (23%), терапия (18%).

• 7500 руб. в год в среднем тратит житель города-миллионника на платные мед услуги (13200 руб. в Москве). Более подробно вы можете узнать, заказав полную документальную видеозапись осенней сессии за 14900 руб. Оформить заказ .



Для тех, кто хочет успешно пережить 2017 год приглашаем на 40-ой практикум из цикла:

«Лаборатории идей по медицинскому менеджменту®»

20-21 декабря (вторник-среда) 2016 года

10-00-18-00

«Успешное развитие клиники в условиях кризиса: рекомендации и опыт» В программе: анализ и тренды в частной медицине, новые нормативные документы и их исполнение, рекомендации по сервису и рекламе, управление качеством и рисками.



Кто не сможет приехать, мы проводим для вас он-лайн семинары:



6 декабря 11-00-13-00 (Мск) «К чему готовится в 2017 году частным клиникам: анализ рынка и тренды».



9 декабря 11-00-13-00 (Мск) «Как пережить январский спад в частной клинике».



13 декабря 11-00-13-00 (Мск) «Прейскурант клиники, который помогает зарабатывать».



16 декабря 11-00-13-00 (Мск) «Он-лайн агрегаторы и сервисы записи на прием».



18 декабря 11-00-13-00 (Мск) «Как создавать и продвигать личный бренд врача».



20 декабря 11-00 - 13-00 (Мск) «Новое в законодательстве для успешного прохождения проверок».



23 декабря 11-00-13-00 (Мск) «Как врачу продавать медицинские услуги».



27 декабря 11-00-13-00 (Мск) «Новогодние мотивирующие идеи по развитию клиник на 2017 год».





6 декабря в Петербурге пройдет «День Университетской больницы г. Хельсинки». Русскоговорящий координатор проекта, г-н Петри Яловаара будет бесплатно принимать в СПб, по адресу: ул.Б.Конюшенная, д.8, Дом Финляндии. Запишитесь предварительно на бесплатную консультацию по эл. почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript или по телефону + 358 10 328 1904. : анализ и тренды в частной медицине, новые нормативные документы и их исполнение, рекомендации по сервису и рекламе, управление качеством и рисками.Кто не сможет приехать, мы проводим для вас6 декабря 11-00-13-00 (Мск)9 декабря 11-00-13-00 (Мск)13 декабря 11-00-13-00 (Мск)16 декабря 11-00-13-00 (Мск)18 декабря 11-00-13-00 (Мск)20 декабря 11-00 - 13-00 (Мск)23 декабря 11-00-13-00 (Мск)27 декабря 11-00-13-00 (Мск). Русскоговорящий координатор проекта, г-н Петри Яловаара будет бесплатно принимать в СПб, по адресу: ул.Б.Конюшенная, д.8, Дом Финляндии. Запишитесь предварительно на бесплатную консультацию по эл. почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript или по телефону + 358 10 328 1904. www.hyksin.ru

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