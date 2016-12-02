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2.12.2016

Научно-практическая конференция «Современная фармакотерапия заболеваний органов дыхания инфекционного и неинфекционного генеза» 22 декабря 2016 г.

 

Место проведения: Санкт-Петербург, Батайский переулок, д. 3А, гостиница «Сокос Олимпия Гарден», зал «Москва»

 

 

Время работы: 14:00-18:00

Предварительная программа:

13:30-14:00 Регистрация

14:00-14:15 Приветственное слово

14:15-14:45 «Старые и новые лекарства в пульмонологии»

Хаджидис Александр Кириакович - главный клинический фармаколог Комитета здравоохранения СПб, Председатель правления «Профессиональной медицинской ассоциации клинических фармакологов Санкт-Петербурга», доцент кафедры аллергологии и клинической фармакологии СПбГПМУ.

14:45-15:05 «Современные алгоритмы терапии ХОБЛ»

Титова Ольга Николаевна- профессор, главный пульмонолог Комитета здравоохранения Санкт-Петербурга, директор НИИ пульмонологии.

15:05-15:25 «Вопросы комплаентности в терапии бронхиальной астмы»

(при поддержке компании GSK)

Шапорова Наталия Леонидовна – д.м.н., профессор  кафедры госпитальной терапии, заведующая кафедрой общей врачебной практики СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова.

15:25-15:40 Перерыв

15:40-16:00 «Проблема заболеваемости детей при первичной адаптации в детских дошкольных учреждениях»

Хачатрян Лусине Грачиковна – д.м.н. профессор кафедры детских болезней ММА им. Сеченова (Москва)

16:00-17:00 доклады уточняются

17:00-18:00 Выдача свидетельств участия. Поздравления с наступающим Новым годом.

www.clinicpharm.ru
 

 
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