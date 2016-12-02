2.12.2016 Научно-практическая конференция «Современная фармакотерапия заболеваний органов дыхания инфекционного и неинфекционного генеза» 22 декабря 2016 г. Место проведения: Санкт-Петербург, Батайский переулок, д. 3А, гостиница «Сокос Олимпия Гарден», зал «Москва» Время работы: 14:00-18:00 Предварительная программа: 13:30-14:00 Регистрация 14:00-14:15 Приветственное слово 14:15-14:45 «Старые и новые лекарства в пульмонологии» Хаджидис Александр Кириакович - главный клинический фармаколог Комитета здравоохранения СПб, Председатель правления «Профессиональной медицинской ассоциации клинических фармакологов Санкт-Петербурга», доцент кафедры аллергологии и клинической фармакологии СПбГПМУ. 14:45-15:05 «Современные алгоритмы терапии ХОБЛ» Титова Ольга Николаевна- профессор, главный пульмонолог Комитета здравоохранения Санкт-Петербурга, директор НИИ пульмонологии. 15:05-15:25 «Вопросы комплаентности в терапии бронхиальной астмы» (при поддержке компании GSK) Шапорова Наталия Леонидовна – д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии, заведующая кафедрой общей врачебной практики СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова. 15:25-15:40 Перерыв 15:40-16:00 «Проблема заболеваемости детей при первичной адаптации в детских дошкольных учреждениях» Хачатрян Лусине Грачиковна – д.м.н. профессор кафедры детских болезней ММА им. Сеченова (Москва) 16:00-17:00 доклады уточняются 17:00-18:00 Выдача свидетельств участия. Поздравления с наступающим Новым годом. www.clinicpharm.ru