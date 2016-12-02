2.12.2016

Отборочный Комитет Prix Galien Russia определил самые выдающиеся достижения в области сохранения здоровья человека в России в 2016 году

1 декабря 2016 года состоялась третья церемония вручения премии Prix Galien Russia. Отборочный комитет определил самые выдающиеся достижения в области исследований, разработки и внедрения биофармацевтических лекарственных средств, а также методов лечения. На гала-ужине присутствовали: Сергей Цыб, заместитель министра Министерства промышленности и торговли России, Наталья Санина, первый заместитель председателя комитета ГД по охране здоровья, Михаил Мурашко, руководитель федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, Сергей Муравьев, директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава РФ, Игорь Ланской, Советник Министра здравоохранения РФ, а также известные российские ученые и представители биофармацевтического бизнес-сообщества России.

Комитет премии, состоящий из пятнадцати выдающихся российских ученых, в том числе академиков РАН, оценивал инновации в области биофармацевтики с точки зрения их значимости для сохранения здоровья людей в следующих категориях:

- Лучший российский продукт,

- Лучшее исследование в России,

- Лучшее фармацевтическое вещество,

- Лучший биотехнологический продукт,

- Лучшее орфанное лекарственное средство,

- Лучшее медицинское изделие.

Лауреатами Prix Galien Russia 2016 стали:

В категории «Лучшее орфанное лекарственное средство» премию получил препарат Блинатомубаб компании «Амджен». Данный препарат показан для лечения пре-В-клеточного отрицательного по филадельфийской хромосоме рецидивирующего или рефрактерного острого лимфобластного лейкоза (ОЛЛ). Блинатумомаб позволяет преодолеть эффект ускользания опухоли от иммунной системы. Благодаря уникальному иммунному механизму воздействия блинатумомаб не угнетает систему кроветворения у пациента, что выгодно отличает его от цитотоксических средств, оказывающих миелосупрессивный эффект, ограничивающий терапевтические возможности. Медаль вручила Екатерина Захарова, Председатель всероссийского общества орфанных заболеваний, Генеральному директору компании – Олегу Парошину.

Премию 2016 года в категории «Лучшее фармацевтическое вещество» получил препарат компании Янссен (группа компаний «Джнсон и Джонсон). Имбрувика (Ибрутиниб) является мощным, таргетным и селективным низкомолекулярным ингибитором тирозинкиназы Брутона (BTK), сигнального фермента, играющего ключевую роль в развитии В-клеточных злокачественных новообразований.

В категории «Лучший биотехнологический продукт» победил препарат Ервой® (Ипилимумаб) компании «Бристол-Майерс Сквибб». Он показан для лечения неоперабельной или метастатической меланомы у взрослых пациентов при неэффективности или непереносимости предшествующей терапии.

Премию 2016 года в категории «Лучшее медицинское изделие» получила компания «Эбботт» за Absorb, первый в мире доставляющий лекарство саморассасывающийся сосудистый каркас, используемый для лечения ишемической болезни сердца (ИБС). Absorb восстанавливает просвет закупоренного сердечного сосуда подобно традиционному металлическому стенту, после чего естественным образом рассасывается.

В категории «Лучшее исследование в России» премию получили Валерий Чарушин, Олег Чупахин и Владимир Русинов за создание нового поколения противовирусных препаратов в ряду азолоазинов.

В категории «Лучший российский продукт» премию получила компаниия «ДНК-Технология» совместно с ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова» МЗ РФ за препарат "Фемофлор®"+ "ИммуноКвантэкс®", дифференциальную комплексную диагностику различных клинических состояний, связанных с дисбиотическими нарушениями и воспалительными процессами нижних отделов репродуктивного тракта женщин.

Поскольку премия совпала со Всемирным Днем по борьбе со СПИДом, Жюри наградило работы Э.Звартау, Д. Лиознова, Е. Крупицкого, Д.Вуди и Д.Самета специальной премией за их исследования в данной области.

Зачитывая письмо от министра Вероники Скворцовой, Игорь Ланской отметил, что «на протяжении многих лет премия является одной из самых почетных наград в области биофармацевтических исследований, открывая новые перспективы для совершенствования медицинской науки».

По мнению Михаила Мурашко, который вручал медаль в категории «Лучшее исследование в России, «здравоохранение не может развиваться без инновационных открытий, и премия Prix Galien является успешным примером поддержки новых достижений в области биомедицинской науки, главной целью которых является обеспечение пациентов качественной и эффективной медицинской продукцией».

Наталья Санина, которая впервые присутствовала на премии, отметила, что «Prix Galien – это не просто награда, это движение, направленное на поиск и поощрение научных инноваций, вносящих вклад в здоровье человечества».