14.06.2016 Сложные и нерешенные проблемы анестезии и интенсивной терапии в онкологии 24 июня 2016 года в Красноярске пройдет 11я региональная конференция МНИОИ им. П.А. Герцена "Сложные и нерешенные проблемы анестезии и интенсивной терапии в онкологии". Место проведения – Пермский краевой онкологический диспансер. Организаторы: МНИОИ им. П.А. Герцена, КГБУЗ «Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А.И. Крыжановского» Система AGP – это инновационный инструмент оценки ежедневной вариабельности гликемического профиля, необходимый врачам и пациентам для максимальной персонализации схемы лечения, а также для улучшения контроля сахарного диабета и предупреждения его осложнений. Это образовательный проект старейшего российского он­кологического учреждения «Московского научно-исследовательского онколо­гического института им. П.А. Герцена» - филиала «НМИРЦ» Минздрава РФ. Главной задачей проекта является привлечение внимания медицинской общественности к ряду проблем, существующих в этой области: · периоперационное обеспечение этой категории больных, предотвращение осложнений, связанных с наличием сопутствующих онкологическому процессу заболеваний · правовые аспекты назначения обезболивающих - повышение доступности наркотических анальгетиков · проблемы детской онкологии, создание и функционирование детских хосписов. Важной составляющей каждого мероприятия является разбор клинических случаев, включающий их подробный анализ и обмен опытом. На конференции будет сделан акцент на вопросах комфортности и безопасности анестезии, адекватности обезболивания во время и после операции, ранней реабилитации и сохранения достойного качества жизни. Конференция пройдет при поддержке следующих фармацевтических компаний: ООО «Берлин-Хеми/А. Менарини» АО «Генериум» ООО «Такеда Фармасьютикалс» Программные вопросы конференции: · Раннее послеоперационное восстановление. Возможности и перспективы в онкохирургии. · Анестезия и интенсивная терапия у онкологических больных высокого риска. · Боль и обезболивание в онкохирургии. Участие в конференции для врачей бесплатное. Официальный сайт – reonco.ru. На сайте открыта электронная регистрация. Контакты организаторов: По вопросам научной программы: Дмитрий Плешков, тел. +7 926 610 91 79 Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript По вопросам участия: Ольга Салтыкова, тел. +7 916 378 83 37 Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Подробности на сайте проекта: www.reonco.ru С уважением, Салтыкова Ольга Менеджер по маркетингу Ассоциация специалистов в области фармакологии, биологии и медицины Тел.: +7 (499) 243-66-26 Тел.: +7 (916) 378-83-37 121248, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 9, к.2а, оф. 118, 8 этаж

