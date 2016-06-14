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14.06.2016
Сложные и нерешенные проблемы анестезии и интенсивной терапии в онкологии
24 июня 2016 года в Красноярске пройдет 11я региональная конференция МНИОИ им. П.А. Герцена "Сложные и нерешенные проблемы анестезии и интенсивной терапии в онкологии". Место проведения – Пермский краевой онкологический диспансер. Организаторы: МНИОИ им. П.А. Герцена, КГБУЗ «Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А.И. Крыжановского»
Система AGP – это инновационный инструмент оценки ежедневной вариабельности гликемического профиля, необходимый врачам и пациентам для максимальной персонализации схемы лечения, а также для улучшения контроля сахарного диабета и предупреждения его осложнений.
Это образовательный проект старейшего российского онкологического учреждения «Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена» - филиала «НМИРЦ» Минздрава РФ.
Главной задачей проекта является привлечение внимания медицинской общественности к ряду проблем, существующих в этой области:
· периоперационное обеспечение этой категории больных, предотвращение осложнений, связанных с наличием сопутствующих онкологическому процессу заболеваний
· правовые аспекты назначения обезболивающих - повышение доступности наркотических анальгетиков
· проблемы детской онкологии, создание и функционирование детских хосписов.
Важной составляющей каждого мероприятия является разбор клинических случаев, включающий их подробный анализ и обмен опытом. На конференции будет сделан акцент на вопросах комфортности и безопасности анестезии, адекватности обезболивания во время и после операции, ранней реабилитации и сохранения достойного качества жизни.
Конференция пройдет при поддержке следующих фармацевтических компаний:
ООО «Берлин-Хеми/А. Менарини»
АО «Генериум»
ООО «Такеда Фармасьютикалс»
Программные вопросы конференции:
· Раннее послеоперационное восстановление. Возможности и перспективы в онкохирургии.
· Анестезия и интенсивная терапия у онкологических больных высокого риска.
· Боль и обезболивание в онкохирургии.
Участие в конференции для врачей бесплатное. Официальный сайт – reonco.ru. На сайте открыта электронная регистрация.
Контакты организаторов:
По вопросам научной программы:
Дмитрий Плешков, тел. +7 926 610 91 79
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По вопросам участия:
Ольга Салтыкова, тел. +7 916 378 83 37
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Подробности на сайте проекта:
С уважением,
Салтыкова Ольга
Менеджер по маркетингу
Ассоциация специалистов в области
фармакологии, биологии и медицины
Тел.: +7 (499) 243-66-26
Тел.: +7 (916) 378-83-37
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