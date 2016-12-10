10.12.2016 Russian Pharma Awards 2016: Врачи выбрали лучших! Первого декабря 2016 года в ресторане Shakti Terrace состоялась торжественная церемония награждения Ⅴ ежегодной премии в области фармации и медицины – Russian Pharma Awards 2016. Главным организатором премии выступила крупнейшая в мире социальная сеть для врачей «Доктор на работе», в которой на протяжении последнего месяца проходило анонимное голосование практикующих специалистов. На сегодняшний день в профессиональной сети зарегистрировано более полумиллиона врачей, самые активные из которых приняли участие в определении лучших медикаментов из того или иного направления фармации. В этом году экспертный совет составил дайджест номинаций за 5 лет существования премии, в каждой из которых было представлено не менее трех компаний-производителей, но право называться лучшими в 2016 году получили: 1. Препарат выбора при сахарном диабете 2 типа – Глюкофаж ® (Merck) 2. Препарат выбора среди антикоагулянтов нового поколения – Ксарелто ® (Bayer) 3. Препарат выбора при вирусном гепатите С – Пегасис® (F.Hoffmann-La Roche) 4. Препарат выбора для контроля уровня холестерина в крови – Крескор® (AstraZeneca) 5. Препарат выбора среди антигистаминных средств – Эриус® (Bayer) 6. Препарат выбора среди антидепрессантов в соматической практике – Амитриптилин-Гриндекс® (Гриндекс) 7. Инновационный препарат выбора при ревматоидном артрите – Яквинус® (Pfizer) и Хумира (Abbvie) ® 8. Инновационный препарат выбора при шизофрении – Зелдокс® (Pfizer) 9. Препарат выбора при синдроме "сухого глаза" – Визин® (Johnson&Johnson) 10. Препарат выбора терапии артериальной гипертензии из группы бета - блокаторов – Конкор® (Takeda) 11. Нестероидный препарат выбора при натужной терапии атопического дерматита – Элоком® (MSD) 12. Инновационный препарат выбора при эпилепсии и при болях нейропатической этиологии – Депакин® (Sanofi) 13. Препарат выбора среди комбинированных корректоров метаболизма костной и хрящевой ткани – Терафлекс® (Bayer) 14. Препарат выбора при длительном лечении эндометриоза – Визанна® (Bayer) 15. Наиболее эффективный антибактериальный препарат при инфекциях нижних дыхательных путей – Сумамед® (Teva) 16. Инновационная комбинация двух антигипертензивных и одного гиполипидемического препаратов в одной капсуле для снижения сердечно-сосудистого риска – Эквамер® (Gedeon Richter) 17. Иммунодулятор выбора в острый период респираторной инфекции у часто болеющих детей – Полиоксидоний® (Петровакс) 18. Самый назначаемый препарат при повышенном уровне мочевой кислоты – Аллопуринол® (Органика) 19. Препарат выбора из группы "Противоопухолевые средства-моноклинальные антитела" – Кадсила® (F.Hoffmann-La Roche) 20. Самый назначаемый препарат при профилактике и лечении ОРВИ и гриппа – Кагоцел® (НИАРМЕДИК) 21. Лучший медицинский представитель – Gedeon Richter 22. Компания года – Bayer 23. Лучший медийный проект по мнению врачей на «Доктор на работе»: Ксарелто® – «StopТрамбоз!» Кавинтон® Комфорте – «Территория счастливого мозга» Долфин® – «Здоровье VS простуда!» Благодаря объективному мнению специалистов, премия Russian Pharma Awards на протяжении последних 5 лет позволяет оценить эффективность фармацевтических препаратов лучше, чем кто бы то ни было: «Для нас крайне важно признание именно специалистов, ведь донести до конечного потребителя самую важную информацию могут только они», отмечает Елена Бурцевич, специалист по связям с общественностью компании «НИАРМЕДИК». За 5 лет существования Russian Pharma Awards было вручено более 240-а наград в 88-ми номинациях. В этом году премия состоялась при поддержке крупнейших фармацевтических компаний, таких как Гедеон Рихтер, Тева, Петровакс и Ниармедик. Премия Russian Pharma Awards зарекомендовала себя, как независимая процедура выбора лучших медицинских препаратов с точки зрения практикующих врачей, без мнения которых невозможно представить успешное развитие фармацевтического рынка. Ольга Козлова, старший бренд-менеджер препарата «Сумамед» компании «Teva» подтверждает это: «Премия очень значима для всей фарминдустрии, потому что она дает уникальную возможность понять, какие препараты выбирают наши врачи, за что они голосуют сердцем и душой». Справка

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