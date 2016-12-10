10.12.2016 Стратегическая проектная сессия Ассоциации Заслуженных врачей Российской Федерации Уважаемые коллеги! С 28 по 30 ноября 2016 г. в Москве при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Полномочного представителя Президента России по Центральному Федеральному округу (ЦФО), а также губернаторов субъектов ЦФО состоялась Стратегическая проектная сессия Ассоциации Заслуженных врачей Российской Федерации, в которой приняли участие более двухсот (!) Заслуженных врачей из восемнадцати субъектов ЦФО РФ, а также представители законодательной и исполнительной власти, руководители социального блока правительств и территориальных органов здравоохранения ЦФО. В мероприятии участвовал министр здравоохранения МО Дмитрий Марков; зам. председателя координационного совета Социальной Платформы ВПП "Единая Россия", председатель комиссии по качеству жизни и охране здоровья ВПП "Единая Россия", Олесия Романова, со-председатель регионального штаба ОНФ в МО Алексей Малый; первый зам. Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Наталья Санина, а также заместители губернаторов всех областей ЦФО. Представители фармацевтического бизнеса, страховые компании, аптечные сети, пациентские организации и благотворительные фонды, также проявили интерес и присоединились к работе. Девиз сессии звучал как "создание в России общедоступной МЕДИЦИНЫ НАРОДНОГО ДОВЕРИЯ", при которой любой россиянин сможет получать эффективную медицинскую помощь, не боясь за последствия и не сомневаясь в качестве препаратов. А врач будет иметь возможность лечить людей, не растрачивая силы на поиски дополнительного заработка, не отягощаясь избыточной нормированностью или бюрократическими проволочками, сопровождающими визит к врачу того же пенсионера, вынужденного по несколько раз получать талончики на прём и томиться в очередях. Были созданы 10 рабочих групп, цель которых была определить основные проблемы выбранной области медицинской сферы и разработать инструментарий решения: поправки к текущим законам, создание законодательных инициатив, механизмов борьбы с негативными тенденциями и проч. Группы работали по темам: «Народное доверие в сфере охраны здоровья, как фактор обратной связи с населением»; «Наставничество в медицинской среде»; «Обязательное медицинское страхование – вопросы, проблемы, решение»; «Новая стратегия взаимодействия в рамках 4П-медицины»; «Мониторинг обращения продукции на рынке здравоохранения»; «Доступная медицина – разработка и внедрение новых технологий»; «Снижение бюрократизации медицины»; «Осознанное управление здоровьем»; «Культура питания, как основа здоровья нации»; «Здоровые дети – здоровая Россия». Врачи утвердили план действий на 2017 год, а также описали видение «медицины будущего» до 2025-2030 гг., разработали дорожные карты и согласовали стратегию. Отчёт по разработкам каждой группы вы найдёте в слайдах по ссылке: https://drive.google.com/drive/folders/0B0cmcEyTwHmAVmtaaHJjeWtsNGM Особый акцент врачи сделали на вопросе снижения бюрократизации, образе врача в СМИ и проблемах подготовки молодых специалистов, а также остановились на теме профилактики заболеваний. Ведь именно благодаря государственным программам скрининга и ранней диагностики смертность, например, от рака молочной железы (по данным международного центра по изучению рака при всемирной организации здравоохранения Globocan), в Германии в полтора раз ниже чем в России. Были обсуждены и заявлены новые технологии, как, например, уже существует возможность безоперационного лечения асептического некроза. Относительно реформ, участники сессии заявили, что медицина будущего должна предоставлять населению медицинскую помощь, а не оказание медицинских услуг. Также широко обсуждалось осуществление перехода от страховой медицины к государственной системе здравоохранения. Медики уделили время и вопросу имиджа российской медицины в целом, а также факту подмены понятий «качества» и «эффективности» оказываемых услуг. Врачи выражали мнение, что запутавшись в рекламных слоганах, покупая лекарства или выбирая способ лечения, люди всё чаще идут за «качеством», забыв при этом, что первоочередной целью медицины должна быть «эффективность». Была поставлена цель увеличить среднюю продолжительность жизни россиянина до 80 лет. А также медики единогласно выступили за создание единого коммуникационного пространства. Резкую критику со стороны докторов вызвала работа частных страховых компаний, привлечение которых к сопровождению деятельности региональных фондов ОМС обернулось ростом необоснованной бумажной волокиты. Врачи также отметили, что внедрение новых методов лечения зачастую тормозится отсутствием компетентных экспертов. Фарм-бизнес тоже оказался вовлечён в дискуссии. – Заслуженные врачи ставят на первое место не только эффективность, но прежде всего безопасность препаратов, так как лекарство должно лечить с минимальными побочными свойствами. Если сам по себе показатель эффективности низкий, то лекарство не должно применяться, так как побочные свойства нанесут больше урона здоровью пациента. Совершенно недопустимо, что таких препаратов с сомнительной эффективностью на рынке очень большой процент – прокомментировал ситуацию Президент Ассоциации Заслуженных врачей Российской Федерации, Заслуженный врач, доктор медицинских наук, профессор Виктор Егоров. «Смысл всей нашей политики – сбережение людей», – сказал Владимир Путин в своём послании к Федеральному собранию от 1 декабря 2016 года. Не удивительно, что лидеры профессионального медицинского сообщества и президент страны почти одинаково определили наиболее актуальные задачи по развитию системы охраны здоровья. Между прочим, о сбережении людей. По инициативе, активном участии и учредительстве «Ассоциация Заслуженных врачей РФ» в мае 2009 была создана Межрегиональное общественное движение «За сбережение народа». В течение одного года в движении приняли участие десятки тысяч человек из большинства регионов России. Проведённые акции и мероприятия охватили более миллиона человек всех возрастов и социальных слоев общества. В июне 2010 года Движение было перерегистрировано в Общероссийское общественное Движение «За сбережение народа». Сегодня факт, что врачи сами решили подсказать властям проблемные узлы правового регулирования в здравоохранении, даёт надежду на решение многих вопросов: качества, доступности и эффективности медицинских услуг, роста демографических показателей, возврата доверия пациентов к врачам, подготовки квалифицированных специалистов, внедрения инноваций, и как следствие – формирования имиджа российской медицины в мире. Событие уже вызвало большой резонанс в профессиональном сообществе. Материалы по итогам ноябрьской проектной сессии Заслуженных врачей поступят в Администрацию Президента РФ, Министерство здравоохранения РФ, профильные комитеты Госдумы РФ и органы исполнительной государственной власти. В ближайшее время подобные мероприятия планируется провести во всех федеральных округах. Так что скоро врачу уже не развести руками перед возмущённым пациентом со словами «не я пишу законы».