12.12.2016

Практические вопросы применения «СП 3.3.2.3332-16. Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов

30 ноября 2016 года состоялся Инструктивный семинар «Практические вопросы применения «СП 3.3.2.3332-16. Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов». Мероприятие было организовано НП «Холодовые цепи биотехнологии» с целью разъяснения практики применения указанных Правил и выработки дальнейших шагов для совершенствования СП.

Программой Семинара также предусматривалось обсуждение предстоящих изменений системы регулирования сектора дистрибьюции лекарственных средств.

Программа мероприятия вызвала большой интерес среди участников холодовой цепи – в тематических дискуссиях приняло участие свыше 60 человек.

На Семинаре, модератором которого была Исполнительный директор СПФО Л.В. Титова, с интереснейшими тематическими докладами выступили Вероника Галямова, Исполнительный директор АО НПК «Катрен», Москва, и Сергей Косов, генеральный директор ООО «БИАС».

Семинар открылся одной из ключевых презентаций, посвященной обзору предстоящих изменений системы регулирования сектора дистрибьюции лекарственных средств.

Доклад вызвал такой интерес, что семинар сразу перешел в интерактивную фазу вопросов и ответов, а также в выступления участников с мест.

Заданный вступительным обзором темп и формат мероприятия сохранился и при переходе к основной теме Семинара. Участники слушали оба доклада с неослабеваемым вниманием. Было задано огромное количество вопросов. Прозвучало немало кратких и страстных выступлений с мест. Было выдвинуто немало предложений по совершенствованию действующих Правил.

Вместе с тем, в ходе работы мероприятия стало ясно, что отдельные важные вопросы применения новых Санитарных правил требуют уточнения или корректировки, так как буквальное следование требованиям ведет к значительному удорожанию затрат на перевозку иммунобиологических препаратов и обеспечению других процессов.

Много вопросов было поднято представителями четвертого уровня холодовой

В заключении Семинара участниками было принято решение создать редакционную группу для объединения всех предложений, связанных с применением Санитарных правил.