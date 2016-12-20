20.12.2016

9-10 декабря состоялась Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные вопросы онкологии и радиотерапии – современные технологии в паллиативной онкологии»

Этой зимой 9-10 декабря 2016 г состоялась Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные вопросы онкологии и радиотерапии – современные технологии в паллиативной онкологии».

Данная конференция является совместным мероприятием ведущих научно-практических учреждений страны: «Национальный медицинский исследовательский радиологический центр» Минздрава России, Московского государственного медицинского университета им И.М. Сеченова, при поддержке Российской ассоциации терапевтических радиационных онкологов (РАТРО), Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства здравоохранения Республики Крым, Департамента здравоохранения города Севастополь. Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы онкологии и радиотерапии – современные технологии в паллиативной онкологии», посвящена современным методам диагностики и лечения онкологических заболеваний, в том числе вопросам радиотерапии, хирургии, комбинированному лечению и оказанию паллиативной помощи больным со злокачественными новообразованиями. Научно-практическая конференция проходила в теплом солнечном месте в республике Крым, в живописных окрестностях города Ялта, в курортном комплексе «Ялта-Интурист».

Техническим организатором выступил Благотворительный фонд помощи больным Московского научно-исследовательского онкологического института им П.А. Герцена.

С приветственным словом к участникам конференции обратились Генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский радиологический центр» Минздрава России Академик РАН – Андрей Дмитриевич Каприн и Министр здравоохранения Республики Крым Александр Иванович Голенко.

В конференции приняли участие: Генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский радиологический центр» Минздрава России - Академик РАН Андрей Дмитриевич Каприн, главный внештатный радиолог МЗ РФ - Евгений Витальевич Хмелевский, Академик РАН - Андрей Владимирович Важенин, директор клиники колопроктологии и малоинвазивной хирургии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова - Петр Владимирович Царьков, ведущие онкологи, радиотерапевты, хирурги, специалисты МНИОИ им П.А. Герцена, НИИ урологии им Н.А. Лопаткина, ГНЦ Колопроктологии, ФГБУ “ФНКЦ ДГОИ им. Д. Рогачева” МЗ РФ, делегаты из различных регионов Российской федерации.

В рамках конференции в ГБУЗРК "Крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени В.М. Ефетова" в городе Симферополь состоялся мастер класс по паллиативной эндоскопии. Оперировал крымского пациента доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации, заведующий эндоскопическим отделением Московского научно-исследовательского онкологического института имени П.А. Герцена Виктор Викторович Соколов ему ассистировал заведующий эндоскопическим отделением Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Павел Владимирович Павлов. Посмотреть уникальную эндоскопическую операцию имели возможность участники научно-практической конференции в городе Ялте, а также специалисты из других городов: МНИОИ им Герцена – г. Москва, МРНЦ им А.Ф. Цыба –г. Обнинск, онкологи в г. Грозном, Хабаровск, Белгород, Ярославль, в республике Тыва и в других городах нашей страны. Это стало возможным путем создания телемедицинской сети между лечебными учреждениями, основным ретранслирующем узлом которой стал телемедицинский центр МНИОИ им П.А. Герцена.

Основным событием данного научно – практического конференции можно считать работу Круглого стола, посвященного развитию ядерной медицины - «Перспективы использования новых радиофармпрепаратов» в работе которого приняли участие более 20 главных радиотерапевтов из различных регионов Российской Федерации. По итогам круглого стола была принята резолюция о развитии радиофармацевтической промышленности России.

Второй (день 10 декабря 2016 г.) работы конференции был посвящен Современным технологиям в паллиативной онкологии Рака легкого.

Конференция послужила мощным импульсом к совершенствованию онкологической и радиотерапевтических служб Российской Федерации, города федерального значения Севастополь и республики Крым. Это стало возможным благодаря насыщенной научной программе, включающей выступления ведущих российских онкологов и радиотерапевтов, посвящённых сложным проблемам паллиативной помощи и лечения онкологических больных, а главное, мероприятие стало площадкой для профессионального общения, обмена уникальным опытом и укрепления сотрудничества между специалистами из разных городов и стран.