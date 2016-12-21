21.12.2016 Международный научно-практический форум «Российская неделя здравоохранения-2016» С 5 по 9 декабря 2016 г. в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» состоялся международный научно-практический форум «Российская неделя здравоохранения». Форум является самым масштабным проектом в стране в сфере охраны здоровья и объединяет целый блок международных выставок и крупных конгрессных мероприятий. По традиции на нем рассматриваются самые актуальные тенденции развития мировой медицины и отечественного здравоохранения. Организаторами «Российской недели здравоохранения» являются Государственная Дума ФС РФ, Министерство здравоохранения РФ и АО «Экспоцентр» при поддержке Совета Федерации ФС РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Правительства Москвы, Торгово-промышленной палаты РФ и Всемирной организации здравоохранения. Государственная поддержка В адрес Форума поступили приветствия заместителя Председателя Правительства РФ Аркадия Дворковича, заместителя Председателя Совета Федерации ФС РФ Галины Кареловой, Министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, Министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, Министра спорта РФ Павла Колобкова, Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анны Поповой, Статс-секретаря – заместителя Председателя Банка России Александра Торшина. В официальном открытии и мероприятиях Форума приняли участие председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по охране здоровья Дмитрий Морозов, руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе ФС РФ Владимир Жириновский, первый заместитель Министра здравоохранения РФ Игорь Каграманян, заместитель Министра здравоохранения РФ Сергей Краевой, заместитель Министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб, заместитель Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Борис Кузькин, руководитель Подкомитета по борьбе с неинфекционными заболеваниями и формированию здорового образа жизни Комитета Государственной Думы ФС РФ по охране здоровья, академик РАН Николай Герасименко, руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Олег Бочаров, советник Министра здравоохранения РФ Игорь Ланской, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Дмитриев, генеральный директор АО «Экспоцентр» Сергей Беднов. ПРИЗНАНИЕ Форум по традиции открыла торжественная церемония вручения премии Минздрава России «Государственно-частное партнерство» и ведомственных наград Минпромторга России «За вклад в развитие отечественной фармацевтической и медицинской промышленности». Лучшим субъектом Российской Федерации по уровню развития государственно-частного партнерства в здравоохранении признан город Санкт-Петербург. Лучшим инфраструктурным проектом на принципах государственно-частного партнерства в здравоохранении назван проект по строительству и эксплуатации отдельного корпуса Центра экстракорпоральной гемокоррекции и клинической трансфузиологии (Самарская область). В номинации «Лучшая частная медицинская организация, участвующая в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам первичной и специализированной медицинской помощи» победителями стали бренд «Полис. Поликлиники» (город Санкт-Петербург) и ООО Медицинский центр «ДИАМЕД» (Республика Бурятия). ЗАО «Медицинский центр «Философия красоты и здоровья» (Пермский край) удостоен награды в номинации «Лучшая частная организация, осуществляющая аутсорсинг медицинских услуг». «Лучшими СМИ, участвующими в освещении проектов государственно-частного взаимодействия» признаны: ИА «ТПП-Информ», МИА «Россия сегодня», журнал «Вадемекум». Благодарностью Министерства здравоохранения РФ «За активное участие в продвижении отраслевого конкурса на лучший проект государственно-частного взаимодействия в здравоохранении» был отмечен Исполнительный секретарь Оргкомитета «Российской недели здравоохранения» Алексей Кузнецов. За вклад в развитие отечественной фармацевтической и медицинской промышленности наград и памятных дипломов Минпромторга России удостоены: заместитель Министра здравоохранения РФ Сергей Краевой, Председатель Правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза Дмитрий Чагин, генеральный директор АО «Производственное объединение «Завод имени Серго» Радик Хасанов, исполнительный директор некоммерческого партнерства «Центр развития Биофармацевтический кластер «Северный» Олег Корзинов, президент ЗАО «Медицинские технологии ЛТД» Анатолий Дабагов. «За большой вклад в развитие российского здравоохранения благодарностью Оргкомитета отмечен Издательский дом «Комсомольская правда». Форум «За здоровую жизнь» Центральным событием «Российской недели здравоохранения-2016» стал VII Международный форум по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни «За здоровую жизнь», организованный Государственной Думой ФС РФ при поддержке Минздрава России и Всемирной организации здравоохранения. Модератором ключевых мероприятий выступил руководитель Подкомитета по борьбе с неинфекционными заболеваниями и формированию здорового образа жизни Комитета Государственной Думы ФС РФ по охране здоровья, академик РАН Николай Герасименко. В рамках Форума состоялись круглые столы «Национальная стратегия формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний», «Ядерная медицина – вызовы и перспективы развития отрасли», «Информатизация и информационное обеспечение здравоохранения: на службе врача в интересах пациента», «Совершенствование онкологического скрининга в рамках программы диспансеризации взрослого населения», а также симпозиум «Профилактика инсультов в первичном звене здравоохранения». Всемирная организация здравоохранения провела образовательные сессии «Современные подходы в профилактике, диагностике, лечении и реабилитации профессиональных заболеваний с учетом особенностей Российской Федерации» и «Система выявления и регистрации профессиональных заболеваний с учетом особенностей Российской Федерации». С докладами выступили: Главный специалист по профилактической медицине Минздрава России, Директор ФГБУ «ГНИЦ профилактической медицины», член-корреспондент РАН Сергей Бойцов; Главный научный сотрудник ФГБУ «ГНИЦ профилактической медицины» Минздрава России, академик РАН Рафаэль Оганов; научный руководитель ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности» академик РАН Виктор Тутельян; заместитель директора по науке МНИОИ им. П.А. Герцена Валерий Старинский; заведующий отделением диабетической стопы Института диабета Эндокринологического научного центра Минздрава России Гагик Галстян; доктор Домадар Бочани (Индия), генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский радиологический центр» Минздрава России Андрей Каприн, замминистра здравоохранения Московской области Валентина Гребенникова, замминистра здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина, представитель Департамента здравоохранения Тюменской области Алексей Немов. Особое внимание участники уделили обсуждению проекта Межведомственной стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года, направленной на снижение влияния неинфекционных заболеваний на здоровье и смертность россиян. В рамках форума состоялось Совещание профильной комиссии по медицинской профилактике Экспертного совета в сфере здравоохранения Минздрава России. Участники обсудили вопросы кадрового обеспечения медицинской профилактики, опыта профилактической работы в школах и с населением пожилого возраста, познакомились с организацией этой работы в Северо-Кавказском Федеральном округе. Была, в частности, представлена новая модель школьной медицины, в задачи которой входит подготовка программы повышения квалификации специалистов со средним медицинским образованием, врачей-педиатров, преподавателей школ по вопросам формирования ЗОЖ и профилактики неинфекционных заболеваний среди учащихся. ЭКСПОЗИЦИЯ В международных выставках «Здравоохранение» и «Здоровый образ жизни» приняли участие 924 экспонента из всех федеральных округов России и 30 стран. Экспозиционная площадь превысила 40 тыс. кв. м. Национальные экспозиции сформировали компании Германии, Китая, Кубы, Республики Корея, Чехии. На выставках были представлены всемирно известные фирмы: Kodak, Physiomed, Storz, Fujifilm, Sаmsung, Heinemann, Mindray, Medi, Miele, Esaote, Beka Hospitec, BTL и др. Свои инновационные разработки практически во всех областях современной медицины продемонстрировала 651 ведущая отечественная компания, в том числе «Амико», «Винар», Загорский оптико-механический завод, «Костромская медтехника», «Кронт-М», «Татхимфармпрепараты», Уральский оптико-механический завод, «Электрон». На выставках были представлены коллективные экспозиции госкорпораций «Ростехнологии» и «Роснано». Экспозиция «ФармМедПром-2016» познакомила с продукцией, произведенной российскими предприятиями при поддержке Минпромторга России в рамках реализации госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицин­ской промышленности на период 2013-2020 гг.». Все дни на Форуме работал проект «Экспоцентр» – за выставки без контрафакта», направленный на уменьшение случаев демонстрации контрафактной продукции на выставках. На специальном стенде все желающие смогли получить информацию о том, как защитить свою интеллектуальную собственность, товарный знак продукции, которая представлялась на выставке. Выставки «Здравоохранение-2016» и «Здоровый образ жизни-2016» посетили 21 085 специалистов. МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА В рамках выставки «ФармМедПром» состоялась презентация Технопарка оборудования НИПК «Электрон» (г. Санкт-Петербург), в том числе МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА Универсального телеуправляемого полипозиционного рентгенодиагностического комплекса с многофункциональным поворотным столом-штативом, созданного при поддержке Минпромторга России. Главный и уникальный принцип новой разработки, не имеющей аналогов в мире, - отсутствие необходимости дополнительных перемещений пациента, что особенно важно при комбинированных исследованиях. Аппарат востребован в травматологии, ортопедии, онкологии, фтизиатрии, педиатрии, гастроэнтерологии и многих других областях. В презентации приняли участие Первый заместитель Министра здравоохранения РФ Игорь Каграманян, заместитель Министра здравоохранения РФ Сергей Краевой, заместитель Министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава России Игорь Тюрин, Генеральный директор НИПК «Электрон» Александр Элинсон. ДЕНЬ МОСКВЫ Впервые в рамках Российской недели здравоохранения прошел День Москвы. На выставке «Здравоохранение» состоялась презентация программы «Сделано в Москве», предусматривающей организацию коллективных стендов на российских и зарубежных выставках под общим брендом Made in Moscow и нацеленной на продвижение продукции столичных компаний на внутренний и внешний рынки. На выставке была представлена продукция московских производителей медицинского оборудования, фармацевтических препаратов, уникальных лекарств. Приоритеты отечественной курортологии В рамках «Российской недели здравоохранения» прошла сессия «Санаторно-курортное лечение в России: реалии и перспективы», организованная Ассоциацией оздоровительного туризма, НП «Российская гильдия управляющих и девелоперов», ZDRAVO.RU, АО «Экспоцентр». На сессии рассмотрено современное положение дел в индустрии лечебно-оздоровительного туризма. Профессиональная дискуссия затронула также вопросы курортной недвижимости, проектирования коммерческих медицинских центров, были представлены успешные примеры новых проектов санаториев и здравниц, предложены конкретные рекомендации по продвижению санаторно-курортных услуг. На защите здоровья северян На Форуме состоялась презентация автомобиля скорой медицинской помощи повышенной проходимости, разработанного по заданию Министерства здравоохранения Магаданской области и предназначенного для жителей отдаленных и труднодоступных поселков. В презентации приняли участие заместитель Министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов и губернатор Магаданской области Владимир Печеный, отметившие важность такого автомобиля для северных регионов страны. ДЕНЬ КУБЫ В рамках Российской недели здравоохранения Торговая палата Республики Куба и АО «Экспоцентр» провели презентационный форум «День Кубы». Страна была представлена большой делегацией врачей. В своем выступлении Советник Посольства Кубы в Российской Федерации Барбара Занабрия отметила многолетние и постоянно расширяющиеся экономические связи наших стран. Кубинские компании продемонстрировали последние достижения фармацевтической и биотехнологической промышленности, современные программы для ранней диагностики и контроля заболеваний, достижения в стоматологии и дерматологии. Ведущие кубинские специалисты представили презентации на темы: «Фармацевтическая и биотехнологическая промышленность Кубы»,

«Технология СУМА: 34 года в программах ранней диагностики и контроля заболеваний», «Высококвалифицированные стоматологическиe услуги в международной клинике Сира Гарсиа», «Лечение дерматологических заболеваний в Центре плацентарной гистотерапии». ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА В рамках Российской недели здравоохранения состоялась дискуссионная сессия Минпромторга России, посвященная развитию экспорта отечественной фармацевтической и медицинской продукции. В сессии приняли участие заместитель Министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб, заместитель Министра здравоохранения РФ Сергей Краевой. Открывая дискуссию, Сергей Цыб подчеркнул: «Мы создали во многих секторах высококачественное, высокотехнологичное производство с соответствующими компетенциями, которое готово наращивать поставки продукции на экспорт», и отметил, что в настоящее время для поддержки экспорта активно привлекаются Фонд развития промышленности и Российский экспортный центр. Важным инструментом поддержки экспорта является субсидирование участия компаний отрасли в выставках в России и за рубежом, в профессиональных конференциях и специализированных мероприятиях. По словам Сергея Краевого, полное удовлетворение потребностей отечественного здравоохранения зависит от наличия экспортного потенциала у нашей фармацевтической и медицинской промышленности. Понимая это, Минздрав оказывает поддержку отечественным исследованиям и созданию новой продукции, превосходящей мировые аналоги, а также её дальнейшему продвижению на внутренний и внешний рынки. В обсуждении приняли участие представители ТПП РФ, «Деловой России», АО «Российский экспортный центр», Фонда развития промышленности, Фонда «Сколково», «Роснано», а также профильных ассоциаций и компаний-производителей лекарственных средств и медицинских изделий. Под эгидой Минпромторга России состоялась научно-практическая конференция «Меры поддержки развития производства медицинских изделий организациями оборонно-промышленного комплекса». Конгрессно-выставочная компания «Империя» при поддержке АО «Экспоцентр» организовала XVI Всероссийский Форум «Обращение медицинских изделий в России». Перед 250 участниками выступили представители Аппарата Правительства РФ, Росздравнадзора, ФАС, Евразийской Экономической Комиссии, ФГБУ «ВНИИИМТ». В рамках Форума прошла конференция «ЛПУ-2017», был организован Центр Закупок Медизделий, где поставщики провели переговоры с представителями государственных ЛПУ и частных клиник о поставках медицинских изделий на этапе планирования закупок, узнали о спросе на поставляемую продукцию, требованиях и условиях сотрудничества. Актуальные проблемы организации лабораторной службы в Российской Федерации обсуждались на семинаре, который провела Ассоциация «Федерация лабораторной медицины». Ассоциации частных клиник Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, «Опора России», «Деловая Россия» и АО «Экспоцентр» выступили организаторами сессии «Медобразование: кредитная история», которая прошла в рамках VII ежегодной общероссийской конференции «Негосударственное здравоохранение: состояние и перспективы развития». Департамент здравоохранения города Москвы и Национальное общество профилактической кардиологии провели симпозиум «Профилактика инсультов в первичном звене здравоохранения». XVIII Ежегодный научный форум «Стоматология-2016» обсудил «Государственную программу профилактики стоматологических заболеваний как основу системы оказания стоматологической помощи». Российская венчурная компания провела научно-практическую конференцию «Отечественная медицина будущего. Роль РВК в развитии инновационных технологий». Участники конференции обсудили роль и место государственных институтов развития в содействии решению приоритетных задач современной медицины, а также сферы, которые в первую очередь нуждаются в господдержке. Итоги работы отрасли спортивной медицины в 2016 году подвела XI Международная научная конференция «СпортМед-2016». К конференции были приурочены совещания профильной комиссии Минздрава России по спортивной медицине, руководителей врачебно-физкультурной службы страны, заведующих кафедрами реабилитации и спортивной медицины медицинских и физкультурных вузов. В рамках «СпортМед-2016» состоялась Третья научно-практическая конференция «Медицинское обеспечение спорта высших достижений». Национальная федерация массажистов провела серию мастер-классов спортивного массажа, была организована работа секции спортивной психофизиологии. «Российская неделя здравоохранения – 2017» состоится 4-8 декабря 2017г. Пресс-служба АО «Экспоцентр»