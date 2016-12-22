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22.12.2016

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ РЕВМАТОЛОГИИ

 

Приглашаем Вас принять участие в работе XIV Научно-практической конференции «Проблемы современной ревматологии», которая состоится 20-21 апреля 2017 года, в Здании Правительства Москвы.

 

 

Конференция проводится под патронатом:

  • Ассоциации ревматологов России
  • Московского клинического научного центра
  • Европейского медицинского центра

 

Организатор:

Информационно-выставочное агентство «ИнфоМедФарм Диалог»

 

Цель конференции:

Информирование специалистов отрасли о современных достижениях в области ревматологии, результатах научных исследований московских ревматологов, обмен практическим опытом в области клинической ревматологии.

 

Основные тематические направления конференции:

  • Вопросы этиологии и патогенеза ревматических заболеваний;
  • Эпидемиология ревматических заболеваний в Москве и России;
  • Проблемы диагностики и дифференциальной диагностики ревматических заболеваний у детей и взрослых;
  • Вопросы лечения ревматологических больных (детей и взрослых);
  • Прогнозирование течения ревматических болезней;
  • Медицинская и медико-социальная реабилитация ревматологических пациентов;
  • Смежные проблемы ревматологии и внутренних болезней.

 

Докладчики и аудитория:

В работе конференции примут участие руководители и врачи учреждений здравоохранения Москвы, Московской области и других регионов, а также врачи ведомственных систем здравоохранения. Возглавят заседания и выступят с докладами главные специалисты и врачи учреждений Департамента здравоохранения города Москвы, руководители кафедр и медицинских центров, ведущие ученые и практики.

 

Выставочная экспозиция:

В рамках конференции организуется тематическая выставочная экспозиция производителей и дистрибьюторов современных лекарственных препаратов, применяемых в ревматологии; средств медицинского назначения, используемых в лечении больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата; аппаратуры и инструментов, используемых в диагностике и лечении ревматических болезней.

 

Вход на мероприятие свободный, по пригласительным билетам

 

Координатор проекта: Иванова Евгения

Менеджеры проекта: Козлова Елена, Шинкаренко Виктория

Тел./факс: (495) 797-62-92 (многоканальный), (499) 750-07-27, 750-07-47

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Сайт: www.imfd.ru

 

 
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