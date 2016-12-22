22.12.2016 ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ РЕВМАТОЛОГИИ Приглашаем Вас принять участие в работе XIV Научно-практической конференции «Проблемы современной ревматологии», которая состоится 20-21 апреля 2017 года, в Здании Правительства Москвы. Конференция проводится под патронатом: Ассоциации ревматологов России

Московского клинического научного центра

Европейского медицинского центра Организатор: Информационно-выставочное агентство «ИнфоМедФарм Диалог» Цель конференции: Информирование специалистов отрасли о современных достижениях в области ревматологии, результатах научных исследований московских ревматологов, обмен практическим опытом в области клинической ревматологии. Основные тематические направления конференции: Вопросы этиологии и патогенеза ревматических заболеваний;

Эпидемиология ревматических заболеваний в Москве и России;

Проблемы диагностики и дифференциальной диагностики ревматических заболеваний у детей и взрослых;

Вопросы лечения ревматологических больных (детей и взрослых);

Прогнозирование течения ревматических болезней;

Медицинская и медико-социальная реабилитация ревматологических пациентов;

Смежные проблемы ревматологии и внутренних болезней. Докладчики и аудитория: В работе конференции примут участие руководители и врачи учреждений здравоохранения Москвы, Московской области и других регионов, а также врачи ведомственных систем здравоохранения. Возглавят заседания и выступят с докладами главные специалисты и врачи учреждений Департамента здравоохранения города Москвы, руководители кафедр и медицинских центров, ведущие ученые и практики. Выставочная экспозиция: В рамках конференции организуется тематическая выставочная экспозиция производителей и дистрибьюторов современных лекарственных препаратов, применяемых в ревматологии; средств медицинского назначения, используемых в лечении больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата; аппаратуры и инструментов, используемых в диагностике и лечении ревматических болезней. Вход на мероприятие свободный, по пригласительным билетам Координатор проекта: Иванова Евгения Менеджеры проекта: Козлова Елена, Шинкаренко Виктория Тел./факс: (495) 797-62-92 (многоканальный), (499) 750-07-27, 750-07-47 E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript Сайт: www.imfd.ru