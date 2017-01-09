09.01.2017 Ежегодный Форум регионов России 11-12 апреля 2017 года в Москве пройдет ежегодный Форум регионов России, посвященная вопросам развития отечественного здравоохранения в субъектах Российской Федерации. В рамках Форума участники обсудят вопросы развития отечественного здравоохранения, совершенствования механизмов предоставления высокотехнологичных видов лечения в субъектах Российской Федерации, привлечения частных инвестиций в региональные и муниципальные проекты , информатизации отрасли, развития медицины нового поколения. Отдельными мероприятиями Форума станут сессии по развитию медицинского туризма, а также медицинской и фармацевтической промышленности. Особое внимание будет уделено вопросам развития биотехнологий. Среди участников — топ-менеджеры российских и иностранных компаний, руководители учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации, институты развития, эксперты в области высоких технологий и проектного финансирования, представители научных кругов и органов государственной власти. Для участия в Форуме необходимо пройти электронную регистрацию на официальном сайте мероприятия форумрегионов.рф