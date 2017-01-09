09.01.2017

Школы РОАГ – 2017

Цикл мероприятий «Региональные образовательные школы РОАГ» продолжается. Уже определены 7 регионов, которые станут участниками образовательной программы в 2017 году. Совместный проект Российского Общества акушеров-гинекологов и Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова Минздрава России поддерживается локальными оргкомитетами на местах и предоставляет бесплатное участие в мероприятиях специалистам данной медицинской отрасли.





Акушерство и гинекология в последние годы развиваются особенно активно. Донести достижения в этой области до практикующих докторов и повысить уровень квалификации специалистов и качества медицинского обслуживания в регионах — главные цели Школ РОАГ.

Проект стартовал в 2016 году и с успехом прошел в трех городах России: Казани, Ярославле и Ростове-на-Дону. Семинары, лекции и мастер-классы посетили более двух тысяч специалистов. Около трех тысяч врачей по всей стране следили за проектом с помощью онлайн-трансляций. Убедившись в эффективности нового формата, Оргкомитет принял решение расширить географию Региональных школ РОАГ.

Научная программа формируется с учетом современных тенденций развития специальности, статистических показателей и мнений специалистов на местах. Участникам доносят информацию о новейших разработках и методах их практического применения. Обучение проходит в интерактивном формате: мастер-классы, лекции и семинары сопровождаются дискуссиями с экспертами, разборами клинических случаев.

Научные руководители Школы: Геннадий Тихонович Сухих – директор ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Минздрава России, академик РАН, Владимир Николаевич Серов – президент Российского общества акушеров-гинекологов, академик РАН. В качестве преподавателей выступают ведущие специалисты в области акушерства, гинекологии и перинатальной медицины, имеющие большой опыт преподавания на российских и зарубежных образовательных площадках.

Расписание Школ РОАГ – 2017:

27-28 февраля, г. Нижний Новгород, направление: Гинекологическая эндокринология.

4-5 апреля, г. Уфа, направление: Репродуктивная медицина.

19-20 мая, г. Красноярск, направление: Инфекции в акушерстве, гинекологии и неонатологии.

1-2 июня, г. Тюмень, направление: Перинатальная медицина.

4-5 сентября, г. Иваново, направление: Перинатальная медицина.

23-24 октября, г. Волгоград, направление: Гинекологическая эндокринология.

4-5 декабря, г. Екатеринбург, направление: Репродуктивная медицина.

Проект «Региональные образовательные школы РОАГ» официально включен в систему НМО. Прохождение обучения позволит специалистам получить квалификационные баллы, которые будут учитываться при сертификации и аттестации специалистов по системе непрерывного медицинского образования.

Образовательный вектор, заданный Российским обществом акушеров-гинекологов, призван повысить качество оказания медицинской помощи как по стране в целом, так и в каждом выбранном для проведения мероприятия регионе в частности.

Участие в обучении бесплатное. Необходима регистрация.

Подробная информация и регистрация на сайте: школароаг.рф

По вопросам участия:

Роман Картавенко

Тел.: +7 (495) 960 21 90, (доб. 114)

Моб.: +7 (929) 954 94 10

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