26.01.2017

«Вейновские чтения»: 13-я ежегодная конференция для неврологов и врачей смежных специальностей пройдет 9-11 февраля в Москве в новом формате научного мероприятия

В течение трех дней, с 9 по 11 февраля в Москве пройдет конференция «Вейновские чтения», посвящённая памяти выдающегося российского невролога, академика РАМН, заслуженного деятеля науки, лауреата Государственной премии СССР, профессора Александра Моисеевича Вейна. «Вейновские чтения-2017» состоятся в Конгресс-парке гостиницы «Рэдиссон Ройал, Москва» (Кутузовский проспект, д. 2/1, стр. 1).

В последние годы «Вейновские чтения» приобретают размах масштабного форума, на котором собираются неврологи и врачи смежных специальностей, чтобы обсудить самые актуальные проблемы своей практической деятельности. Возможность профессионального и человеческого общения в неврологической среде привлекает широкий круг практических врачей и специалистов. Так, в прошлом году на «Вейновских чтениях» было зарегистрировано более 3500 человек.

На предстоящей конференции планируется внедрить новый формат мероприятий. Конференция будет проходить 3 дня и будет включать в себя пленарные сессии, сателлитные симпозиумы, мастер-классы, клинические разборы и видеопрезентации по самым актуальным вопросам неврологии, а также проблемам, находящимся на стыке дисциплин – в области нейроиммунологии и нейроэндокринологии. Специальное внимание будет уделено направлению «неврология для врачей общей практики», детская неврология и некоторым другим.

Помимо научной программы гостей форума ждет презентация проекта «Начни себя!», цель которого – укрепление здоровья врачей и предотвращение синдрома профессионального выгорания у медицинских работников. В рамках проекта запланированы выступления, мастер-классы, викторины, фотосессия и памятные призы.

Краткая и полная научные программы «Вейновских чтений-2017»

Конференция аккредитована и одобрена системой непрерывного медицинского образования. Участие в мероприятии – бесплатное. Зарегистрироваться на конференцию «Вейновские чтения 2017».

Кроме того, в рамках предстоящих «Вейновских чтений» будет проведена обучающая программа «Неврология для врачей общей практики» (18 часов) сотрудниками кафедры нервных болезней ИПО 1МГМУ им. И.М. Сеченова. Более подробная информация и запись на программу.

Сайт конференции: www.veinconference.paininfo.ru

Оргкомитет конференции: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , тел. 8-499-264-22-88

Место проведения: Москва, Кутузовский проспект, д. 2/1, стр. 1 (м. Киевская). Конгресс-парк гостиницы «Рэдиссон Ройал, Москва».

Даты мероприятия: 9 – 11 февраля 2017 года.