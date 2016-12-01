«Медицинская помощь при травмах: новое в организации и технологиях

В рамках научной программы конгресса планируется обсуждение вопросов организации, ресурсного, технологического и кадрового обеспечения медицинской помощи пострадавшим при травмах, новых аспектов диагностики и лечения политравм, повреждений позвоночника, посттравматических инфекционных осложнений. Запланированы секционные заседания, посвященные проблемам лучевой диагностики повреждений опорно-двигательной системы, лечению раненых и пострадавших с боевыми травмами и травмами, полученными в чрезвычайных ситуациях, а также вопросам травматологии детского возраста и спортивной травматологии. В рамках конгресса планируется проведение AO-trauma симпозиума «Новые аспекты лечения повреждений конечностей и таза».

В период проведения конгресса будет организована выставка медицинских достижений и разработок новейших имплантов и препаратов, диагностического оборудования и средств реабилитации в области травматологии, а также будут представлены новые возможности высокотехнологичной медицинской помощи.