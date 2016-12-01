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01.12.2016
«Медицинская помощь при травмах: новое в организации и технологиях
В течение трех дней, с 9 по 11 февраля в Москве пройдет конференция «Вейновские чтения», посвящённая памяти выдающегося российского невролога, академика РАМН, заслуженного деятеля науки, лауреата Государственной премии СССР, профессора Александра Моисеевича Вейна. «Вейновские чтения-2017» состоятся в Конгресс-парке гостиницы «Рэдиссон Ройал, Москва» (Кутузовский проспект, д. 2/1, стр. 1).
Оргкомитет приглашает Вас принять участие в работе Второго Всероссийского конгресса по травматологии с международным участием «Медицинская помощь при травмах: новое в организации и технологиях», который состоится в Санкт- Петербурге 17-18 февраля 2017 года.
В рамках научной программы конгресса планируется обсуждение вопросов организации, ресурсного, технологического и кадрового обеспечения медицинской помощи пострадавшим при травмах, новых аспектов диагностики и лечения политравм, повреждений позвоночника, посттравматических инфекционных осложнений. Запланированы секционные заседания, посвященные проблемам лучевой диагностики повреждений опорно-двигательной системы, лечению раненых и пострадавших с боевыми травмами и травмами, полученными в чрезвычайных ситуациях, а также вопросам травматологии детского возраста и спортивной травматологии. В рамках конгресса планируется проведение AO-trauma симпозиума «Новые аспекты лечения повреждений конечностей и таза».
В период проведения конгресса будет организована выставка медицинских достижений и разработок новейших имплантов и препаратов, диагностического оборудования и средств реабилитации в области травматологии, а также будут представлены новые возможности высокотехнологичной медицинской помощи.