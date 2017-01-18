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18.01.2017

2-3 февраля в г. Тюмень пройдет 66 -й  Всероссийский образовательный форум «Теория и практика анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии» под эгидой Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов

 


На Форуме будут обсуждены самые острые и актуальные проблемы анестезии и интенсивной терапии в акушерстве с учетом современного этапа развития перинатальных центров и внедрения новых технологий диагностики и лечения, а также: преждевременные роды, профилактика и лечение послеродовых осложнений, инновации в применении анестезии, методы борьбы с сепсисом в акушерской практике, обезболивание родов, ошибки в акушерской анестезиологии и интенсивной терапии, а также множество других не менее важных вопросов.

 

 

 

 

 

Демографическая проблема  в России  одна из самых   серьезных.  Перинатальная смертность, младенческая, и конечно материнская – имеют колоссальное значение. Развитие медицинской системы не стоит на месте, и немаловажным положительным фактором  является то, что в последние годы во многих регионах  была проведена очень серьезная модернизация медицинского  оборудования. Но это, к сожалению, мало затрагивает иную, более важную область — знания врачей и их образование. Ведь получив диплом в институте, врачу необходимо совершенствовать свои навыки, получать дополнительное образование. И целью нашего форума как раз является решение этого вопроса - последипломное обучение в области акушерской гинекологии. Наша основная задача — повысить образованность врачей в области критических состояний в акушерской практике, тех критических состояний, от которых погибают женщины.

 

Место проведения:  ГБУЗ ТО “ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1″

625023, г.Тюмень, ул. 4 км.Червишевского тракта,7

 

О ФОРУМЕ:

 

Всероссийский образовательный форум «Теория и практика анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии» был образован весной 2013 года, при поддержке Общероссийской общественной организации «Федерация анестезиологов и реаниматологов», Московского Научного Общества Анестезиологов и Реаниматологов, а также Общероссийской общественной организации регионарной анестезии и лечения острой боли.

Сопредседателями Форума, который проводит Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов выступают Ефим Муневич Шифман (Президент Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов, д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Заслуженный врач Республики Карелия, эксперт по анестезиологии и реаниматологии Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения) и Александр Вениаминович Куликов (Вице президент Ассоциации акушерских анестезиологов - реаниматологов, д.м.н., профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии ФПК и ПП Уральского государственного медицинского университета).

Основная задача Форума – повышение квалификации специалистов здравоохранения путем создания платформы для обмена знаниями и опытом между врачами анестезиологами-реаниматологами, акушерами-гинекологами и другими специалистами, занятыми интенсивной терапией и лечением неотложных и критических состояний. Форум создан также для междисциплинарного решения вопросов, применяемых в акушерской практике, снижения материнской и перинатальной смертности. Четвертый год Форум под эгидой Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов собирает сотни участников из разных городов России. Это как практикующие врачи, так и молодые специалисты. С начала работы Форума через стойку регистрации прошло более девяти тысяч человек из 46-и городов Сибири, Урала, Дальнего Востока и центральной части России.

На сегодняшний день Ассоциация состоит в числе членов: НП «Национальная медицинская палата», Общероссийской общественной организации «Федерация анестезиологов и реаниматологов» и Торгово-промышленной палаты РФ. Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов входит в тройку лидеров премии Национальной медицинской палаты в номинации «Наш маяк».

Одной из основных задач Ассоциации является разработка, создание и утверждение

клинических рекомендаций по вопросам анестезии и интенсивной терапии при различных критических ситуациях в акушерской практике. Клинические рекомендации являются

главным «продуктом» Форума. Они представлены на сайте Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов www.arfpoint.ru. Содержат 31 главу, в которых описывается порядок действий при критических состояниях в акушерстве, таких как: кровопотеря, сепсис и септический шок, преэклампсия, эклампсия, СЛР, ДВС-синдром и т.д. 20 глав клинических рекомендаций утверждены Общероссийской общественной организацией «Федерация анестезиологов и реаниматологов», профильной комиссией Министерства здравоохранения Российской Федерации признаны национальными и размещены на сайте Федеральной электронной библиотеки Министерства здравоохранения РФ. Работа над клиническими рекомендациями ведется непрерывно, и каждый врач анестезиолог-реаниматолог может внести свою лепту в их создание.

Глубокоуважаемые коллеги, дорогие друзья! Мы приглашаем вас присоединиться к нам, вступив в члены Ассоциации. И совсем не важно, какая у вас медицинская специальность: анестезиолог-реаниматолог, акушер-гинеколог, терапевт, кардиолог, клинический фармаколог, трансфузиолог, неонатолог и т.д. Всех нас объединяет одна цель – облегчить страдание наших женщин и сделать процесс деторождения как можно более безопасным и комфортным!

 

ОРГАНИЗАТОРЫ:

 

  • Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов
  • Общероссийская общественная организация «Федерация анестезиологов
    • и реаниматологов»
  • Московское научное общество анестезиологов-реаниматологов (МНОАР)
  • Кафедра анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии ФПК и ПП УГМУ
  • Кафедра анестезиологии и реаниматологии
  • ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
  • Национальная Медицинская Палата
  • Торгово-промышленная палата Российской Федерации

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:

 

  • Информационный портал, посвященный медицине критических

      состояний, Critical.ru

      для врачей «Интернет Сессия»

  • Общероссийская социальная сеть «Врачи РФ»
  • Медицинский информационный портал SIBMEDA
  • Врачи вместе - социальная сеть для врачей
  • ООО «Медицинское Маркетинговое Агентство «МедиаМедика»
  • Издательский Дом «МЕДФОРУМ»
  • Архив акушерства и гинекологии им. В.Ф. Снегирева
  • Профессиональный медицинский журнал «Поликлиника»
  • Журнал «Справочник фельдшера и акушерки»
  • Журнал «Неотложная медицина» серии «Медицинский алфавит»

      входит в Перечень ВАК

 

 

Участие в Форуме для врачей бесплатное. Более подробную информацию о Форуме Вы можете найти на нашем официальном сайте: www.ARFpoint.ru

Там же содержатся все отчеты, видеосюжеты, очерки, статьи с предыдущих мероприятий, проводимых в других городах, а также многое другое.

Дубовицкая Юлия

Тел. +7(929) 610-05-25

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http://www.arfpoint.ru/
 

 
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