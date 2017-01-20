20.01.2017 «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ» Даты проведения: 13-14 апреля 2017 года

Место проведения: конгресс-центр «ПетроКонгресс» (Санкт-Петербург, ул. Лодейнопольская, д. 5, метро «Чкаловская») Участие в качестве слушателя бесплатное. Регистрация обязательна (www.congress-ph.ru/event/anestez) Срок приема тезисов – до 1 марта 2017 года. Публикация тезисов – бесплатно. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: Организация анестезиологической и реаниматологической помощи в мегаполисе

Современные подходы в аккредитации в анестезиологии и реаниматологии

Интенсивная терапия сепсиса и септического шока

Современные методы интенсивной терапии дыхательной недостаточности

Принципы безопасности пациента при проведении анестезии и интенсивной терапии

Нутритивно-метаболическая поддержка пациентов в отделении реанимации и интенсивной терапии

Новые подходы в инфузионно-трансфузионной терапии

Решение проблемы «трудных дыхательных путей»

Ультразвуковые методы в диагностике и лечении критических состояний

Инновационные методики в анестезиологии и реаниматологии

Варианты стандартного и расширенного мониторинга витальных функций ОРГАНИЗАТОРЫ: Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга Региональная общественная организация «Врачи Санкт-Петербурга» Научно-практическое Общество анестезиологов-реаниматологов Санкт-Петербурга ОО «Человек и его здоровье» Технический организатор: ООО «Интернешнл Конгресс Сервис» (ООО «Ай Си Эс») Председатель оргкомитета - Президент Научно-практического Общества анестезиологов и реаниматологов Санкт-Петербурга Щеголев Алексей Валерианович Регистрация на сайте: www.congress-ph.ru КОНТАКТЫ: Телефоны/факсы оргкомитета: (812) 380-31-52/53 www.congress-ph.ru Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript