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20.01.2017
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ»
Даты проведения: 13-14 апреля 2017 года
Место проведения: конгресс-центр «ПетроКонгресс» (Санкт-Петербург, ул. Лодейнопольская, д. 5, метро «Чкаловская»)
Участие в качестве слушателя бесплатное. Регистрация обязательна (www.congress-ph.ru/event/anestez)
Срок приема тезисов – до 1 марта 2017 года. Публикация тезисов – бесплатно.
ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
- Организация анестезиологической и реаниматологической помощи в мегаполисе
- Современные подходы в аккредитации в анестезиологии и реаниматологии
- Интенсивная терапия сепсиса и септического шока
- Современные методы интенсивной терапии дыхательной недостаточности
- Принципы безопасности пациента при проведении анестезии и интенсивной терапии
- Нутритивно-метаболическая поддержка пациентов в отделении реанимации и интенсивной терапии
- Новые подходы в инфузионно-трансфузионной терапии
- Решение проблемы «трудных дыхательных путей»
- Ультразвуковые методы в диагностике и лечении критических состояний
- Инновационные методики в анестезиологии и реаниматологии
- Варианты стандартного и расширенного мониторинга витальных функций
ОРГАНИЗАТОРЫ:
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
Региональная общественная организация «Врачи Санкт-Петербурга»
Научно-практическое Общество анестезиологов-реаниматологов Санкт-Петербурга
ОО «Человек и его здоровье»
Технический организатор: ООО «Интернешнл Конгресс Сервис» (ООО «Ай Си Эс»)
Председатель оргкомитета - Президент Научно-практического Общества анестезиологов и реаниматологов Санкт-Петербурга Щеголев Алексей Валерианович
Регистрация на сайте: www.congress-ph.ru
КОНТАКТЫ:
Телефоны/факсы оргкомитета:
(812) 380-31-52/53
www.congress-ph.ru
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