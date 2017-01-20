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20.01.2017

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И  ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ»

 

Даты проведения: 13-14 апреля 2017 года
Место проведения: конгресс-центр «ПетроКонгресс» (Санкт-Петербург, ул. Лодейнопольская, д. 5, метро «Чкаловская»)

Участие в качестве слушателя бесплатное.  Регистрация обязательна (www.congress-ph.ru/event/anestez)

Срок приема тезисов – до 1 марта 2017 года. Публикация тезисов – бесплатно.

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

  • Организация анестезиологической и реаниматологической помощи в мегаполисе
  • Современные подходы в аккредитации в анестезиологии и реаниматологии
  • Интенсивная терапия сепсиса и септического шока
  • Современные методы интенсивной терапии дыхательной недостаточности
  • Принципы безопасности пациента при проведении анестезии и интенсивной терапии
  • Нутритивно-метаболическая поддержка пациентов в отделении реанимации и интенсивной терапии
  • Новые подходы в инфузионно-трансфузионной терапии
  • Решение проблемы «трудных дыхательных путей»
  • Ультразвуковые методы в диагностике и лечении критических состояний
  • Инновационные методики в анестезиологии и реаниматологии
  • Варианты стандартного и расширенного мониторинга витальных функций

 

ОРГАНИЗАТОРЫ:

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

Региональная общественная организация «Врачи Санкт-Петербурга»

Научно-практическое Общество анестезиологов-реаниматологов Санкт-Петербурга

ОО «Человек и его здоровье»

Технический организатор: ООО «Интернешнл Конгресс Сервис» (ООО «Ай Си Эс»)

 

Председатель оргкомитета -  Президент Научно-практического Общества анестезиологов и реаниматологов Санкт-Петербурга Щеголев Алексей Валерианович

 

 Регистрация на сайте:   www.congress-ph.ru

 

КОНТАКТЫ:

Телефоны/факсы оргкомитета:

(812) 380-31-52/53

www.congress-ph.ru

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