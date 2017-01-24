24.01.2017

НЕДЕЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

В апреле 2017 года в городе Уфе состоится Медицинский Форум-выставка «Неделя здравоохранения в Республике Башкортостан».

Это мероприятие – одно из главных событий отрасли региона, профессиональная платформа для представления новых технологий, услуг и оборудования. Она объединяет мощную научно-практическую программу и крупнейшую в Уфе специализированную выставку последних достижений в сфере здравоохранения.

Экспозиция будет ориентирована на руководителей медицинской и фармацевтической компаний, главных врачей, специалистов по маркетингу и сбыту. Также выставка будет интересна и полезна всем, кто следит за своим здоровьем и развитием медицинских технологий.

Выставка

Экспозиция представит специализированные товары для медучреждений и медработников: медицинское, лабораторное, диагностическое оборудование, изделия для врачебной практики. Медицинское оборудование и технику представят такие компании как «Амико» (Москва), «Башкирская медицинская техника», Медтехника РБ, «Орбита». Наборы реагентов, лабораторное оборудование, продукцию для врачебной практики и восстановительной медицины продемонстрируют «Вектор-Бест-Агидель», «Гекса-Поволжье», «Диснет» (Москва), КДЛ «Уфа-Тест», «МАКДЕЙЛ-Технологии» (Москва), «МедСил» (Мытищи), «Ремикс-медфарм», Уфимское протезно-ортопедическое предприятие и другие. Среди участников крупные медицинские центры и фармакологические компании.

Для справки. В 2016 году участие в выставке приняли более 130 экспонентов из 17 регионов РФ и Республики Казахстан на площади 5000 кв.м.

Выставка предполагает большую просветительскую работу с населением: лекции, презентации, акции, направленные на профилактику заболеваний и ведения ЗОЖ, а также проведение диагностических исследований и консультаций специалистами.

Для справки. В 2016 году за 4 дня работы выставки в акциях для населения приняли участие свыше 2 тысяч человек, было проведено более 1300 исследований и консультаций.

Форум

В 2017 году запланировано проведение более 70 научно-практических конференций, круглых столов и семинаров по таким направлениям, как медицинская профилактика, онкология, кардиология, реабилитация, в частности: «Актуальные проблемы педиатрии», «Актуальные вопросы по акушерству и гинекологии», «Безопасная и эффективная эксплуатация медицинской техники в медицинских организациях республики. Проблемы и пути из решения», «Метрологическое обеспечение учреждений здравоохранения РБ», «Кардиология и кардиохирургия – один взгляд на проблему», «Современное развитие лабораторной медицины», «Актуальные проблемы пульмонологии», «Актуальные вопросы эндоскопии», «Актуальные вопросы гастроэнтерологии», «Актуальные вопросы врачебно-физкультурной службы», «Ранняя диагностика детского рака», «Актуальные вопросы детской неврологии», «Актуальные вопросы нейрореабилитации» и другие.

Для справки. В 2016 году в 70 мероприятиях деловой программы «Недели здравоохранения в Республике Башкортостан» приняли участие 112 модераторов и 445 спикеров, 8568 слушателей.

Приглашаем принять участие в деловой программе

и выставочной экспозиции медицинского форума-выставки в Уфе!