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27.01.2017

Пироговский форум с международным участием «Хирургия повреждений, критические состояния. Спаси и сохрани»

 

25-26 мая 2017 года в Москве в Центральном доме культуры железнодорожников пройдет Пироговский форум с международным участием «Хирургия повреждений, критические состояния. Спаси и сохрани», посвященный применению современных технологий лечения в российской травматологии и ортопедии.

 

 

 

 

Программа форума охватывает широкий спектр вопросов травматологии и ортопедии. В рамках форума пройдет выставка современных медицинских технологий, оборудования и лекарственных препаратов. Спонсоры конференции и экспоненты получат возможность обсудить с участниками конференции свои достижения в области лечения больных с травмами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Целевая аудитория выставки: практикующие травматологи-ортопеды, представители государственных органов управления здравоохранения, руководители лечебных учреждений и здравниц, фармацевтических компаний, аптек, сотрудники НИИ и медицинских вузов, руководители фирм и предприятий, выпускающих лекарственные препараты и изделия медицинского назначения.

 

Организаторы:

  • Министерство здравоохранения Российской Федерации
  • Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова
  • Центральная дирекция здравоохранения ОАО «РЖД»
  • Ассоциация травматологов-ортопедов России

 

Основные вопросы научной программы:

  • Новые технологии в хирургии переломов костей и суставов и их последствий.
  • Критические состояния при множественных, сочетанных и комбинированных повреждениях.
  • Навигационные системы и ассистентские модули при лечении повреждений и заболеваний позвоночника и крупных суставов.
  • Костная регенерация. Современные технологии стимуляции остеогенеза.
  • Раневая инфекция в системе исходов хирургии повреждений.

 

Условия участия в выставке и в конференции на сайте pirogovforum.trauma.pro

  

 

Технический организатор

ООО «Ивентариум»

+7 (925) 491-74-11

 
 

 
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