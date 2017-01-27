27.01.2017 Пироговский форум с международным участием «Хирургия повреждений, критические состояния. Спаси и сохрани» 25-26 мая 2017 года в Москве в Центральном доме культуры железнодорожников пройдет Пироговский форум с международным участием «Хирургия повреждений, критические состояния. Спаси и сохрани», посвященный применению современных технологий лечения в российской травматологии и ортопедии. Программа форума охватывает широкий спектр вопросов травматологии и ортопедии. В рамках форума пройдет выставка современных медицинских технологий, оборудования и лекарственных препаратов. Спонсоры конференции и экспоненты получат возможность обсудить с участниками конференции свои достижения в области лечения больных с травмами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Целевая аудитория выставки: практикующие травматологи-ортопеды, представители государственных органов управления здравоохранения, руководители лечебных учреждений и здравниц, фармацевтических компаний, аптек, сотрудники НИИ и медицинских вузов, руководители фирм и предприятий, выпускающих лекарственные препараты и изделия медицинского назначения. Организаторы: Министерство здравоохранения Российской Федерации

Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова

Центральная дирекция здравоохранения ОАО «РЖД»

Ассоциация травматологов-ортопедов России Основные вопросы научной программы: Новые технологии в хирургии переломов костей и суставов и их последствий.

Критические состояния при множественных, сочетанных и комбинированных повреждениях.

Навигационные системы и ассистентские модули при лечении повреждений и заболеваний позвоночника и крупных суставов.

Костная регенерация. Современные технологии стимуляции остеогенеза.

Раневая инфекция в системе исходов хирургии повреждений. Условия участия в выставке и в конференции на сайте pirogovforum.trauma.pro Технический организатор ООО «Ивентариум» +7 (925) 491-74-11