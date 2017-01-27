|
27.01.2017
Пироговский форум с международным участием «Хирургия повреждений, критические состояния. Спаси и сохрани»
25-26 мая 2017 года в Москве в Центральном доме культуры железнодорожников пройдет Пироговский форум с международным участием «Хирургия повреждений, критические состояния. Спаси и сохрани», посвященный применению современных технологий лечения в российской травматологии и ортопедии.
Программа форума охватывает широкий спектр вопросов травматологии и ортопедии. В рамках форума пройдет выставка современных медицинских технологий, оборудования и лекарственных препаратов. Спонсоры конференции и экспоненты получат возможность обсудить с участниками конференции свои достижения в области лечения больных с травмами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Целевая аудитория выставки: практикующие травматологи-ортопеды, представители государственных органов управления здравоохранения, руководители лечебных учреждений и здравниц, фармацевтических компаний, аптек, сотрудники НИИ и медицинских вузов, руководители фирм и предприятий, выпускающих лекарственные препараты и изделия медицинского назначения.
Организаторы:
- Министерство здравоохранения Российской Федерации
- Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова
- Центральная дирекция здравоохранения ОАО «РЖД»
- Ассоциация травматологов-ортопедов России
Основные вопросы научной программы:
- Новые технологии в хирургии переломов костей и суставов и их последствий.
- Критические состояния при множественных, сочетанных и комбинированных повреждениях.
- Навигационные системы и ассистентские модули при лечении повреждений и заболеваний позвоночника и крупных суставов.
- Костная регенерация. Современные технологии стимуляции остеогенеза.
- Раневая инфекция в системе исходов хирургии повреждений.
Условия участия в выставке и в конференции на сайте pirogovforum.trauma.pro
Технический организатор
ООО «Ивентариум»
+7 (925) 491-74-11