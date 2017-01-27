27.01.2017 I Конгресс Ассоциации ревмоортопедов с международным участием (школа ревмоортопедии и «SHOULDER AND ELBOW COURSE») 28-29 сентября 2017 года в Москве в гостинице «Холидей Инн Москва Лесная» пройдет I Конгресс Ассоциации ревмоортопедов с международным участием (школа ревмоортопедии и «SHOULDER AND ELBOW COURSE»), посвященная применению современных технологий лечения в российской травматологии, ортопедии и ревматологии. Программа конгресса охватывает широкий спектр вопросов ортопедии и ревматологии. В рамках конференции пройдет выставка современных медицинских технологий, оборудования и лекарственных препаратов. Спонсоры конференции и экспоненты получат возможность обсудить с участниками конференции свои достижения в области лечения больных с травмами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Целевая аудитория выставки: практикующие ревматологи и травматологи-ортопеды. Организаторы: Министерство здравоохранения Российской Федерации

Министерство образования Российской Федерации

Федеральное агентство научных организаций (ФАНО)

Департамент здравоохранения г. Москвы

Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой

Ассоциация ревмоортопедов

Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова

Российский университет дружбы народов

Ассоциация травматологов-ортопедов России Основные вопросы научной программы: возможности консервативного и хирургического лечения (артроскопия, эндопротезирование) плечевого и локтевого суставов;

особенности поражения суставов при ревматических заболеваниях;

современное представление о периоперационном ведении больных ревматическими заболеваниями;

особенности эндопротезирования при ревматических заболеваниях;

современный подход к хирургии стопы и голеностопного сустава при ревматических заболеваниях;

современный подход к хирургии кисти при ревматических заболеваниях;

особенности лечения переломов при ревматических заболеваниях;

проблема остеопороза в травматологии-ортопедии;

вопросы патологии хряща. Условия участия в выставке и в конференции на сайте www.2017.rheumosurgery.com Технический организатор ООО «Ивентариум» +7 (926) 965-25-05