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27.01.2017
I Конгресс Ассоциации ревмоортопедов с международным участием (школа ревмоортопедии и «SHOULDER AND ELBOW COURSE»)
28-29 сентября 2017 года в Москве в гостинице «Холидей Инн Москва Лесная» пройдет I Конгресс Ассоциации ревмоортопедов с международным участием (школа ревмоортопедии и «SHOULDER AND ELBOW COURSE»), посвященная применению современных технологий лечения в российской травматологии, ортопедии и ревматологии.
Программа конгресса охватывает широкий спектр вопросов ортопедии и ревматологии. В рамках конференции пройдет выставка современных медицинских технологий, оборудования и лекарственных препаратов. Спонсоры конференции и экспоненты получат возможность обсудить с участниками конференции свои достижения в области лечения больных с травмами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Целевая аудитория выставки: практикующие ревматологи и травматологи-ортопеды.
Организаторы:
- Министерство здравоохранения Российской Федерации
- Министерство образования Российской Федерации
- Федеральное агентство научных организаций (ФАНО)
- Департамент здравоохранения г. Москвы
- Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой
- Ассоциация ревмоортопедов
- Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова
- Российский университет дружбы народов
- Ассоциация травматологов-ортопедов России
Основные вопросы научной программы:
- возможности консервативного и хирургического лечения (артроскопия, эндопротезирование) плечевого и локтевого суставов;
- особенности поражения суставов при ревматических заболеваниях;
- современное представление о периоперационном ведении больных ревматическими заболеваниями;
- особенности эндопротезирования при ревматических заболеваниях;
- современный подход к хирургии стопы и голеностопного сустава при ревматических заболеваниях;
- современный подход к хирургии кисти при ревматических заболеваниях;
- особенности лечения переломов при ревматических заболеваниях;
- проблема остеопороза в травматологии-ортопедии;
- вопросы патологии хряща.
Условия участия в выставке и в конференции на сайте www.2017.rheumosurgery.com
Технический организатор
ООО «Ивентариум»
+7 (926) 965-25-05