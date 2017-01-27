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27.01.2017

I Конгресс Ассоциации ревмоортопедов с международным участием (школа ревмоортопедии и «SHOULDER AND ELBOW COURSE»)

 

28-29 сентября 2017 года в Москве в гостинице «Холидей Инн Москва Лесная» пройдет I Конгресс Ассоциации ревмоортопедов с международным участием (школа ревмоортопедии и «SHOULDER AND ELBOW COURSE»), посвященная применению современных технологий лечения в российской травматологии, ортопедии и ревматологии.

 

 

 

 

Программа конгресса охватывает широкий спектр вопросов ортопедии и ревматологии. В рамках конференции пройдет выставка современных медицинских технологий, оборудования и лекарственных препаратов. Спонсоры конференции и экспоненты получат возможность обсудить с участниками конференции свои достижения в области лечения больных с травмами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Целевая аудитория выставки: практикующие ревматологи и травматологи-ортопеды.

 

Организаторы:

  • Министерство здравоохранения Российской Федерации
  • Министерство образования Российской Федерации
  • Федеральное агентство научных организаций (ФАНО)
  • Департамент здравоохранения г. Москвы
  • Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой
  • Ассоциация ревмоортопедов
  • Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова
  • Российский университет дружбы народов
  • Ассоциация травматологов-ортопедов России

 

Основные вопросы научной программы:

  • возможности консервативного и хирургического лечения (артроскопия, эндопротезирование) плечевого и локтевого суставов;
  • особенности поражения суставов при ревматических заболеваниях;
  • современное представление о периоперационном ведении больных ревматическими заболеваниями;
  • особенности эндопротезирования при ревматических заболеваниях;
  • современный подход к хирургии стопы и голеностопного сустава при ревматических заболеваниях;
  • современный подход к хирургии кисти при ревматических заболеваниях;
  • особенности лечения переломов при ревматических заболеваниях;
  • проблема остеопороза в травматологии-ортопедии;
  • вопросы патологии хряща.

 

Условия участия в выставке и в конференции на сайте www.2017.rheumosurgery.com

 

Технический организатор

ООО «Ивентариум»

+7 (926) 965-25-05
 

 
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