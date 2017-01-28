28.01.2017 Научно-практическая конференция «Оценка медицинских технологий для орфанных заболеваний» 16 февраля 2017 г. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА Приглашенные:Киселева Елена Юрьевна, Засухина Татьяна Николаевна, Сычевская Людмила Сергеевна, Урманчеева Маргарита Алексеевна Время работы: 13:30-18:00 13:30-14:00 - регистрация, открытие конференции. 14:00-14:20 Хаджидис А.К. «Проблемы лекарственного обеспечения пациентов с редкими заболеваниями и пути их решения» 14:20-14:40 Масчан А.А.«Современные аспекты терапии ИТП» 14:40-15:00 Шуваев В.А. «Организация лечения ИТП в условиях мегаполиса» 15:00-15:20 Крысанов И.С. «Клинико-экономическое исследование применения агонистов тромбопоэтиновых рецепторов в условиях реальной клинической практики РФ на примере г. Санкт-Петербурга» 15:20-15:35 - перерыв 15:35-15:55 Зырянов С.К. «Возможности и сложности, связанные с применением биосимилляров у пациентов с лизосомными болезнями накопления» 15:55-16:15 Руденко Д.И. «Поясно-конечностные миопатии. Диагностика и лечение» 16:15-16:35 Красильникова Е.Ю. «Доступность медицинской помощи и лекарственного обеспечения больных с редкими заболеваниями в Российской Федерации: реалии и пути решения проблем» 16:35-16:55 Козлова Я.И. «Новые стратегии в терапии первичных первичных иммунодефицитов» 16:55-18:00- подведение итогов, выдача свидетельств www.clinicpharm.ru ДОКЛАДЧИКИ И ПРИГЛАШЕННЫЕ Шуваев Василий Анатольевич - к.м.н., врач-гематолог высшей категории, старший научный сотрудник ФГБУ «Российский научный институт гематологии и трансфузиологии» ФМБА. Засухина Татьяна Николаевна - заместитель председателя Комитета здравоохранения Санкт-Петербурга. Зырянов Сергей Кенсаринович - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой общей и клинической фармакологии Российского университета дружбы народов, заместитель главного врача по терапии ГКБ № 24 ДЗ г. Москвы. Киселева Елена Юрьевна - депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва, председатель постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению, член Всероссийской политической партии «Единая Россия». Козлова Яна Игоревна – к.м.н., доцент кафедры аллергологии иммунологии СЗГМУ им.И.И.Мечникова. Красильникова Елена Юрьевна - заместитель директора Института ЕАЭС, руководитель Центра изучения и анализа проблем народонаселения, демографии и здравоохранения

Института ЕАЭС. Крысанов Иван Сергеевич - к.ф.н., заведующий кафедрой фармации Медицинского института усовершенствования врачей ФГБОУ ВПО «МГУПП». Масчан Алексей Александрович - д.м.н., профессор, зам.ген.директора по научной работе ГБУ «ФНКЦДГОИ им.Рогачева», директор Института Гематологии, иммунологии и клеточных технологий. Руденко Дмитрий Игоревич – д.м.н., заместитель главного врача по клинико-экспертной работе СПб ГБУЗ «Городская многопрофильная больница№2». Сычевская Людмила Сергеевна - начальник управления по организации работы фармацевтических учреждений и предприятий Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга. Урманчеева Маргарита Алексеевна - президент Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ», председатель Общественного совета по проведению независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере социального обслуживания населения, член президиума Общественной палаты Санкт-Петербурга, советник губернатора г. Санкт-Петербург, член Общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты РФ. Хаджидис Александр Кириакович - главный клинический фармаколог Комитета по здравоохранению СПб, Председатель правления «Профессиональной медицинской ассоциации клинических фармакологов Санкт-Петербурга», доцент кафедры аллергологии и клинической фармакологии СПбГПМУ.