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28.01.2017

Научно-практическая конференция  «Оценка медицинских технологий для орфанных заболеваний» 16 февраля 2017 г.

 

 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Приглашенные:Киселева Елена Юрьевна, Засухина Татьяна Николаевна, Сычевская Людмила Сергеевна, Урманчеева Маргарита Алексеевна

                                                                      

Время работы: 13:30-18:00

13:30-14:00 - регистрация, открытие конференции.

14:00-14:20  Хаджидис А.К. «Проблемы лекарственного обеспечения пациентов с редкими заболеваниями и пути их решения»

14:20-14:40 Масчан А.А.«Современные аспекты терапии ИТП»

14:40-15:00 Шуваев В.А. «Организация лечения ИТП в условиях мегаполиса»

 15:00-15:20 Крысанов И.С. «Клинико-экономическое исследование применения агонистов тромбопоэтиновых рецепторов в условиях реальной клинической практики РФ на примере г. Санкт-Петербурга»

15:20-15:35 - перерыв

 

15:35-15:55 Зырянов С.К. «Возможности и сложности, связанные с применением биосимилляров у пациентов с лизосомными болезнями накопления»

 

15:55-16:15 Руденко Д.И. «Поясно-конечностные миопатии. Диагностика и лечение»

 

16:15-16:35 Красильникова Е.Ю. «Доступность медицинской помощи и лекарственного обеспечения больных с редкими заболеваниями в Российской Федерации: реалии и пути решения проблем»

 

16:35-16:55 Козлова Я.И. «Новые стратегии в терапии первичных первичных иммунодефицитов»

 

16:55-18:00- подведение итогов, выдача свидетельств

 

www.clinicpharm.ru

 

 

 

 

 

 

ДОКЛАДЧИКИ И ПРИГЛАШЕННЫЕ

 

Шуваев Василий Анатольевич  - к.м.н., врач-гематолог высшей категории, старший научный сотрудник ФГБУ «Российский научный институт гематологии и трансфузиологии» ФМБА.

 

Засухина Татьяна Николаевна - заместитель председателя Комитета здравоохранения Санкт-Петербурга.

 

Зырянов Сергей Кенсаринович - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой общей и клинической фармакологии Российского университета дружбы народов, заместитель главного врача по терапии ГКБ № 24 ДЗ г. Москвы.

 

Киселева Елена Юрьевна - депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва, председатель постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению, член Всероссийской политической партии «Единая Россия».

 

Козлова Яна Игоревна – к.м.н., доцент кафедры аллергологии иммунологии СЗГМУ им.И.И.Мечникова.

 

Красильникова Елена Юрьевна - заместитель директора Института ЕАЭС, руководитель Центра изучения и анализа проблем народонаселения, демографии и здравоохранения
Института ЕАЭС.

 

Крысанов Иван Сергеевич - к.ф.н., заведующий кафедрой фармации Медицинского института усовершенствования врачей ФГБОУ ВПО «МГУПП».

Масчан Алексей Александрович - д.м.н., профессор, зам.ген.директора по научной работе ГБУ «ФНКЦДГОИ им.Рогачева», директор Института Гематологии, иммунологии и клеточных технологий.

Руденко Дмитрий Игоревич – д.м.н., заместитель главного врача по клинико-экспертной работе  СПб ГБУЗ «Городская многопрофильная больница№2».

 

Сычевская Людмила Сергеевна - начальник управления по организации работы фармацевтических учреждений и предприятий Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Урманчеева Маргарита Алексеевна  - президент Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ», председатель Общественного совета по  проведению независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере социального обслуживания  населения, член президиума Общественной палаты Санкт-Петербурга, советник губернатора г. Санкт-Петербург, член Общественного  совета  при Министерстве труда и социальной защиты РФ.

 

Хаджидис Александр Кириакович - главный клинический фармаколог Комитета по здравоохранению СПб, Председатель правления «Профессиональной медицинской ассоциации клинических фармакологов Санкт-Петербурга», доцент кафедры аллергологии и клинической фармакологии СПбГПМУ.  

 

 

 

 

 

 
 

 
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