30.01.2017

Здоровое поколение - 2017

Союз охраны психического здоровья проводит III Общероссийский конкурс профилактических программ в сфере охраны психического здоровья детей и подростков «Здоровое поколение - 2017».

Конкурс направлен на поддержку проектов, способствующих сохранению психического здоровья детей, подростков, проживающих в Российской Федерации. Данные официальной медицинской статистики последних десятилетий свидетельствуют о тенденции к росту психических расстройств среди детско-подростковой популяции. Так, по данным ВОЗ, дети и подростки с различными нарушениями психического здоровья составляют примерно 20% от общей численности детско-подросткового населения; при этом в Европе эпидемиологические исследования дают оценку от 14 до 32% в зависимости от возраста и гендерной принадлежности. По данным Института мозга человека Российской Академии наук, проблемы с психическим здоровьем имеют 15% детей, 25% подростков и до 40% призывников.

Укрепление психического здоровья детей и подростков может осуществляться в рамках профилактических программ, направленных на развитие личности ребенка, повышение его самооценки и сопротивляемости негативным явлениям, расширение коммуникативной сферы, изменение в оценке рискованных форм поведения, формирование самосознания и позитивного восприятия действительности, вовлечение в общественно-полезную деятельность.

Конкурс проводится в соответствии с тремя направлениями:

Направление 1: Профилактика нехимических зависимостей;

Направление 2: Продвижение ценностей психического здоровья через образовательную и информационную деятельность;

Направление 3: Профилактические программы для детей и подростков, реализуемые людьми старшего поколения.

Участвовать в Конкурсе могут государственные, муниципальные учреждения, а также некоммерческие организации любых организационно-правовых форм, предоставляющие услуги детям, подросткам, пожилым людям в сфере охраны здоровья, образования и науки, культуры и искусства, физической культуры и спорта, социальной защиты.

Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется с 1 февраля по 15 марта 2017 г. (до 17.00) ежедневно. Заявки принимаются по электронной почте: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript





По итогам Конкурса лучшие профилактические программы во всех номинациях получат гранты в размере от 100 000 до 500 000 рублей и будут рекомендованы к использованию в Российской Федерации.

Итоги Конкурса будут объявлены 5 апреля 2017 г. на сайте Союза охраны психического здоровья.

Более подробную информацию о конкурсе «Здоровое поколение» и Союзе охраны психического здоровья можно получить на сайте www.mental-health-russia.ru